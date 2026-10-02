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Razgovori za posao ponekad mogu biti izuzetno stresni, ali jedna Hrvatica je na Reditu opisala iskustvo koje je bilo toliko neobično da se zapitala da li je slučajno završila na snimanju humorističke serije.

"Postoje li uopšte više normalne firme?"

Svoje utiske sa razgovora za posao grafičkog dizajnera u jednoj hrvatskoj firmi podelila je sa ostalim korisnicima, a na samom početku je upitala: "Postoje li uopšte više normalne firme?" Kako je napisala, na razgovor je stigla oko 15 minuta ranije i tamo zatekla još jednu kandidatkinju. Ubrzo su se pojavile dve žene, od kojih je jedna drugu kandidatkinju uvela na razgovor.

Njen termin bio je zakazan za 9 sati, a sve se odvijalo oko 8:50. Dok je čekala, u prostoriju je ušao muškarac u svojim pedesetim godinama i počeo da se svađa sa zaposlenom. Prema njenim rečima, nije joj dozvolio ni da završi rečenicu i usred njenog objašnjenja samo je otišao. U međuvremenu je stigla još jedna kandidatkinja.

Neočekivani preokreti tokom intervjua

Na red je došla tek oko 9:15. Kada je ušla u prostoriju, shvatila je da se razgovor održava u kancelariji u kojoj već sede drugi zaposleni, bez ikakvog posebnog prostora za intervjue. Primetila je da za stolom sedi i muškarac koji se malo pre toga svađao sa radnicom. Nakon što su započeli razgovor, usledilo je novo iznenađenje - intervju je iznenada prebačen na engleski jezik, iako to nigde u oglasu niti u prethodnoj komunikaciji nije bilo pomenuto.

Hrvatica podelila nesvakidašnje iskustvo sa razgovora za posao Foto: Profimedia

Nastavila je da se predstavlja na engleskom, a tada se odigrala, kako opisuje, potpuno nadrealna scena. Muškarac koji je sedeo u kancelariji jednostavno je ustao i napustio prostoriju. Kandidatkinja je ostala sama sa ženom koja ju je ispitivala, nastojeći da nastavi razgovor kao da se ništa neobično nije dogodilo.

Svoje iskustvo na kraju je zakljucila uz dozu humora: "Uglavnom, došla sam na razgovor za posao grafičkog dizajnera, a osećala sam se kao da sam slučajno upala usred nekog rijaliti šoua. Ne znam da li sam bila na intervjuu ili na audiciji za sitkom", napisala je ona.

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