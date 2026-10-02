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Dugogodišnje uverenje da ukrasni magneti ometaju rad motora ili direktno oslabljuju rashladnu moć uređaja predstavlja samo još jedan u nizu zabluda. Suština funkcionisanja rashladnog sistema prilično je jasna - frižider prirodno gubi hladnoću pod uticajem spoljašnje temperature, dok se kompresor aktivira kako bi održao podešene parametre.

Kako magneti na vratima utiču na rad frižidera Foto: Konrad Zelazowski / Alamy / Profimedia

Sami po sebi, mali ukrasi ne troše električnu energiju, niti direktno utiču na rad termostata i senzora. Glavni razlozi za iznenadni skok na računu za struju najčešće leže u propadanju izolacije, neadekvatnom zatvaranju i učestalom otvaranju vrata.

Kada dekoracija ipak postaje finansijski problem

Standardni, lagani magneti ne mogu oštetiti mehanizam niti oslabiti prianjanje gume na vratima. Međutim, potpun preokret nastaje ukoliko se na vratima nađe veća količina masivnih rešenja.

Teški ukrasi, magnetske table ili glomazne hvataljke postat će problem ako se pozicioniraju tik uz ivicu gume. U takvim okolnostima guma ne uspeva potpuno da dihtuje, pa u unutrašnjost kontinuirano ulazi topao i vlažan vazduh. Posledica je znatno opterećenje kompresora, kao i ubrzano stvaranje naslaga leda u zamrzivaču.

Šta dovodi do gubitka hladnoće

Pored težine samih predmeta, problem stvaraju i svakodnevne navike. Korišćenje frižidera kao oglasne table za spiskove, recepte i podsetnike navodi nas da vrata držimo otvorenim duže nego što je potrebno. Svaki dodatni sekund otvorenih vrata znači ulazak toplote i novu potrošnju struje za njeno hlađenje.

Kako magneti na vratima utiču na rad frižidera Foto: Andrey Mihaylov / Alamy / Profimedia

Savremeni aparati imaju izuzetno precizno podešene mehanizme zatvaranja, pa čak i najmanja fizička prepreka blizu ivice može onemogućiti potpuno naleganje gume. Sama magnetska sila tu ne pravi nikakvu štetu, ali mehanički zaklon sprečava hermetičko zatvaranje.

Brzi test nepropusnosti gume

Stanje gume i zaptivanja možete proveriti sami, za manje od jednog minuta. Između gume i kućišta frižidera stavite običan list papira format A4, zatvorite vrata i lagano ga povucite. Ukoliko papir klizi bez ikakvog otpora, guma na tom mestu ne prianja dobro. Pokazatelji da uređaj gubi temperaturu najčešće su:

Pojava kondenzacije u unutrašnjosti

Ubrzano skupljanje leda u zamrzivaču

Uređaj neprekidno i bučno radi

Vrata ne naležu u potpunosti na okvir

Za rešavanje ovog problema najčešće je dovoljno pomeriti masivne magnete dalje od ivica ili očistiti i poravnati zaptivnu gumu, što će trenutno stabilizovati potrošnju energije.

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