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Kada pomenemo ime Mahatma Gandi, mnogima je u glavi čovek koji se predstavljao kao najveći borac za slobodu, mir, i nenasilje, i koji je uspeo da sruši moćnu Britansku imperiju bez ijednog ispaljenog metka. Nažalost, slika koju je ostavio u javnosti dijametralno je bila suprotna od onoga što je stvarno bio, a za šta se saznalo tek nakon njegove smrti.Ga

Gandi Foto: EPA

Loš advokat dobar vođa?

Gandi, kojem je pravo ime Mohandas Karamčand Gandi, bio je skromni pravnik iz Indije koji se, nakon što je diplomirao na fakultetu u Londonu, vratio u Mumbaj i pokušao da otvori svoju praksu. Međutim, bio je izuzetno stidljiv, blokirao se pred sudijama i nije uspeo da razvije uspešnu karijeru.

Porodični prijatelji su mu ponudili Mahatma Gandi, u tadašnjoj britanskoj koloniji Natal u Južnoj Africi, kako bi pomogao u zamršenom pravnom sporu za indijsku trgovačku firmu Dada Abdulla & Co.

Odlazak u Afriku

Prihvatio je posao verujući da ide na samo godinu dana, kako bi stekao radno iskustvo i zaradio novac. Ono što je trebalo da bude kratak poslovni angažman pretvorilo se u 21 godinu boravka u Južnoj Africi gde se decenijama borio protiv rasne diskriminacije i za prava indijske zajednice.

Prekretnica u njegovom životu dogodila se kada je, uprkos tome što je imao kartu za prvu klasu, izbačen iz voza samo zbog boje svoje kože. Zbog tog poniženja shvatio je da se protiv nepravde ne bori oružjem, već doslednošću, moralnom čistotom i nenasilnim neposlušnošću.

Kako je postao Mahatma

Po povratku u Indiju, stao je na čelo pokreta za nezavisnost. Predvodeći milione ljudi u istorijskim akcijama – poput čuvenog "Marša soli", kada je pešačio stotinama kilometara u znak protesta protiv britanskog monopola – pokazao je kako jednostavan čin prkosa može uzdrmati temelje jedne svetske sile zbog čega je postao moralni autoritet i duhovni vođa nacije. Narod ga je prozvao Mahatma - "Velika duša".

Mahatma Gandi Foto: EPA

Njegov asketski način života, nošenje jednostavne domaće tkanine, postovi na ivici smrti radi prekida verskih sukoba i propovedanje univerzalne ljubavi uzdigli su ga u očima miliona do statusa sveca i narodnog mučenika.

Ubistvo Gandija

Mahatma Gandi je ubijen u atentatu 30. januara 1948. godine u Nju Delhiju, u 78. godini života, manje od šest meseci nakon što je Indija konačno stekla nezavisnost. Atentator Naturam Godse bio je član radikalnih hinduističkih organizacija koje su smatrale da je Gandi izdao hinduističku većinu.

Istina o "svecu"

Nakon smrti, u javnost su sve više curile mračne informacije iz života Gandija i koliko je bio surov prema najrođenijima, ali i koliko je nekad bio dvoličan, a ovo su neki od najjezivijih trenutaka:

Gandi je napustio oca na samrtnoj postelji, kako bi imao se*s: Kada se Gandijev otac Karamčand ozbiljno razboleo, on je otišao kako bi praktikovao intimne odnose sa svojom novom nevestom Kasturbom.

Napisao je nekoliko pisama Hitleru i sva su ona počinjala rečima "Dragi prijatelju...": Činjenica je da je Gandi bio ljubazan prema svima, ali problematično je bilo što je pisma nastavljao sa "ne smunjam u vašu hrabrost ili odanost svojoj otadžbini, niti verujem da ste vi čudovište koje opisuju vaši protivnici...".

Adolf Hitler Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Tražio da devojke sede s njim dok je u toaletu: Zbog dijete koju je praktikovao satima nije mogao da izađe iz toaleta, i uvek je tražio da mu društvo pravi jedna ili više ženskih osoba.

Svakodnevno je klistirao sebe i svoje mlade saputnice: Gandi je često sebe klistirao i po dva puta dnevno. A od svojih mladih saputnica je očekivao isto.

Očekivao je se**ualne usluge od žena sa kojima je putovao: Stalno uz sebe držao po dve mlade devojke koje su mu pomagale da hoda. Zvao ih je "štapovima za hodanje". One su se kupale zajedno sa njim, i primoravao ih je na odnose.

Terao je mlade devojke da gole spavaju pored njega kako bi testirao svoju čednost

Sa njim u krevetu je spavala i njegova unuka i to gola:Godinu dana pre smrti, 77-godišnji Gandi je izbacio tada 33-godišnju ženu, koju je dobio na poklon od njene majke dok je bila dete, iz svog kreveta i naklonost dao mladoj Manu, koja je imala 18 godina i bila njegova unuka.

Inače, dok je okolo pričao ko sve spava u njegovom krevetu, ljudi su mu tražili da skloni devojke iz svog kreveta. On je to odbijao, ali pošto je nekoliko bliskih saradnika otišlo od njega upravo zbog toga, on je popustio.

Izvodio je se**ualne eksperimente sa dečacima i devojčicama u svojim odajama: Iako muževima i ženama nije bilo dozvoljeno da spavaju unutar njegovih odaja, dečacima i devojčicama je to dozvoljavao, ali pod njegovim budnim okom. Prvo bi se okupali zajedno: "Poslao sam dečake za koje se zna da su nestašni i nevine devojke da se kupaju zajedno u isto vreme," rekao je Gandi. Zatim bi spavali u krevetima veoma blizu jedni drugima, a Gandi je često bio tu da stražari kao "pas čuvar". Ako bi dečak ili devojčica podlegli iskušenju kojem je i sam Gandi odolevao, on bi ih kaznio.

O svojoj ženi je govorio samo najgore: Gandi je smatrao da njegova žena nikad nije bila na istom duhovnom putu kao on:

"Jednostavno ne mogu da podnesem da vidim njeno lice. Izraz njenog lica je poput krotke krave i ona često radi ono što i krava povremeno čini - na svoj glupi način nešto nam govori."

Ženu terao da liže pločice: Od Kasturbe, koja je odrasla u tradicionalnoj indijskoj porodici, zahtevao je potpuno i bezuslovno pokoravanje njegovim novim, često radikalnim idejama. Poznat je slučaj kada ju je naterao, kao ženu iz visoke kaste, da čisti toalet, namenjen "neprikosnovenima", što je po standardima tog vremena bila nezamislivo ponižavanje. Njeno odbijanje izazvalo je njegov bes. Pa je terao da liže pločice u kupatilu kako bi je kaznio. Nakon odbijanje i takve grozne naredbe, uhvatio je za ruku i vukao je ka kapiji, sa namerom da je izbaci iz kuće.

Smatra se da je Gandi verovatno odgovoran za smrt svoje žene: Gandi je celibat, siromaštvo i post nametnuo celoj svojoj porodici. Po svemu sudeći siromaštvo je to što je nagrizlo zdravlje njegovoj ženi. Početkom 1944. godine je podlegla usled upale pluća. Gandi je tada odbio da joj se da "vanzemaljski lek" tj. penicilin.

Mahatma Gandi Foto: Pictures From History / akg-images / Profimedia

Nedugo potom i sam Gandi je oboleo od malarije, ali je tada dozvolio lekarima da mu ubrizgaju lek i spasu mu život.

Rođeni sin ga mrzeo

Harilal je žarko želeo da otputuje u Englesku i studira pravo, kao što je to učinio i njegov otac. Gandi se tome oštro protivio, a u isto vreme je školovao nećake. Harilal se kasnije odrekao i vere i promenio ime, ali je pao i u ralje alkohola i sitnih prevara što je dovelo do toga da ga se otac javno odrekao.

Gandijevi stavovi su bili šokantno seksistički: Verovao je da je "menstruacija manifestacija izobličenja ženske duše njenom se**ualnošću; tvrdio je da žena treba da bude odgovorna za se**ualni napad koji je izvršen nad njom; tvrdio je da očevi treba da ubiju ćerke ako ih je neko zlostavljao, a sve kako bi spasili porodičnu čast; žene koje su koristile kontracepciju proglasio je prostiturkama...

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