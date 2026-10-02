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Tokom svakodnevnih radova na njivi, lokalni poljoprivrednik u Namibiji naleteo je plugom na neočekivanu prepreku. Prvobitna pretpostavka da je reč o steni ubrzo je pala u vodu kada je ispod slojeva zemlje izronio nesvakidašnji objekat. Ispostavilo se da je reč o masivnom bloku metala nazvanom meteorit Hoba, koji zvanično važi za najteži i najveći celoviti svemirski kamen pronađen na našoj planeti, sa procenjenom masom od oko 60 tona.

Svemirski div od 60 tona usred prirode

Nalazište se nalazi na imanju Hoba Vest nedaleko od mesta Grutfontejn na severoistoku zemlje. Stručnjaci pretpostavljaju da se udar dogodio pre manje od 80.000 godina, mada tačan momenat pada i dalje nije precizno utvrđen. Svemirska stena dugačka je oko 2.7 metara, dok joj debljina iznosi blizu jednog metra. Po sastavu je pretežno metalna - približno 80 procenata čini gvožđe, dok je oko 16 odsto nikl. Upravo zbog svoje fascinantne mase, Hoba nikada nije transportovana u neki muzejski prostor, već je ostala na lokaciji gde je i otkrivena.

Misteriozni izostanak udarnog kratera

Istraživače i dalje intrigira činjenica da ovako masivno telo nije ostavilo masivan krater u zemlji. Telo takvih gabarita trebalo je da napravi ogromno udubljenje pri kontaktu sa podlogom. Naučnici pretpostavljaju da je meteorit uleteo u Zemljinu atmosferu pod izuzetno blagim uglom, krećući se gotovo paralelno sa površinom. Zbog tog ugla, otpor vazduha ga je drastično usporio, pa je sam udar bio daleko blaži od uobičajenog. Takođe se veruje da je manji krater možda i postojao, ali su ga prirodni procesi poput vetra i kiše vremenom potpuno zatrpali.

Od komada za suvenire do zaštićenog spomenika

Nakon što se pročulo za otkriće, mesto je postalo atrakcija, pa su pojedini posetioci pokušavali da odseku delove stene za uspomenu. Kako bi se sprečilo njeno uništenje, država je ovaj lokalitet 1955. godine proglasila spomenikom od nacionalnog značaja. Danas je čitav prostor oko meteorita uređen za turiste, koji iz neposredne blizine mogu da posmatraju ovaj impresivni komad svemirske materije.

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