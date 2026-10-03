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Dnevni horoskop za 3. oktobar. Detaljna astrološka prognoza za se pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje ove subote.

OVAN

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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Akcenat je na finansijskim pitanjima. Uprkos izvesnoj dozi rizika, ostvarićete priličan finansijski dobitak. Osećate sve veću privlačnost prema osobi s posla. Teško ćete odoleti iskušenju da ne uđete u tajnu vezu. Povedite računa da ne preterujete sa unosom šećera i masne hrane.

BIK

Bik
Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Ključ uspeha u ovom periodu je u reorganizaciji i promeni tima saradnika. Moguće je obnavljanje stare saradnje. Previše ste osetljivi i možete impulsivno reagovati na komentar partnera. Kratkotrajne razmirice. U ovoj fazi ste veoma skloni gojenju, pa vas svaka kalorija više može skupo koštati.

BLIZANCI

Blizanci
Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Poteškoće u poslovnoj komunikaciji mogu da vam zadaju glavobolju. Potrudite se da što preciznije izražavate svoje stavove. Slobodne Blizance očekuje zbližavanje sa osobom koju poznaju preko prijatelja. Romantičan sastanak. Skloni ste bolnim i upalnim stanjima, kao i povišenoj temperaturi.

RAK

Rak
Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovaj period vam donosi promenu u timu zaposlenih. Jednu poslovnu saradnju ćete prekinuti jer je osoba nepouzdana. Atmosfera puna ljubavi i nežnosti okružuje vaš odnos s partnerom. Vaša veza dobija na kvalitetu. Povedite računa i odmarajte se, poradite na jačanju imuniteta.

LAV

Lav
Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Važan poslovni sastanak na kojem ćete postići uspešan dogovor obeležiće ovaj dan. Ne ulazite u rizične investicije. Vaš odnos s partnerom može prolaziti kroz period krize poverenja. Otvorenim razgovorom to prevaziđite. Ne ignorišite zdravstvene probleme.

DEVICA

Devica
Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Najveći napredak u karijeri mogu da naprave Device koje se bave prosvetom ili umetnošću. Uspeh u kreativnim zanimanjima. Vaš odnos s partnerom ulazi u harmoničan period. Sledi period većeg zbližavanja. Povedite računa kad je u pitanju krvni pritisak, koji oscilira.

VAGA

Vaga
Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovaj dan može obeležiti obnavljanje stare poslovne saradnje ili važan poslovni sporazum. Napredak u karijeri. Slobodne Vage očekuje udvaranje osobe koju poznaju s posla. Postoji mogućnost da uđete u tajnu vezu. Tahikardija.

ŠKORPIJA

Škorpija
Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Važan poslovni sastanak, na kom će vaši pregovori naići na prepreku u vidu nepopustljivog pregovarača. Neophodan je kompromis. Konačno imate više vremena da se posvetite partneru. To će doprineti vašem većem zbližavanju. Muče vas konstantan umor i malaksalost.

STRELAC

Strelac
Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Danas do vas mogu dopreti neke spletke, a to može da dovede čak do otvorenog konflikta na poslu. Izborićete se za pravdu. Slobodni Strelčevi nalaze se u dilemi da li da se pomire sa svojom bivšom ljubavi ili ne. Imate problem s koncentracijom, pa vodite računa u saobraćaju.

JARAC

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Nesuglasice s poslovnim partnerima mogu obeležiti ovaj dan na poslu. Pripremite rezervni plan. Poznanstvo s jednom osobom na nekoj zabavi ostavilo je na vas dubok utisak. Uskoro vas očekuje zbližavanje. Potrudite se da sebi priuštite više kvalitetnog sna, ali i adekvatnu relaksaciju.

VODOLIJA

Vodolija
Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Glavna tema ovog dana su finansijska pitanja. Budite obazrivi u rizičnim ulaganjima i poslovnim potezima. Slobodne Vodolije mogu da upoznaju srodnu dušu preko prijatelja, na nekoj proslavi. Potrebno vam je opuštanje.

RIBE

Ribe
Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Posao se ne odvija očekivanim tempom. Moguć je zastoj. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz kratkotrajne razmirice, ali će se sve ubrzo srediti. Tokom ove faze će vam prijati relaksacija uz muziku koja vam popravlja raspoloženje.

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