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Dnevni horoskop za 3. oktobar. Detaljna astrološka prognoza za se pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje ove subote.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Akcenat je na finansijskim pitanjima. Uprkos izvesnoj dozi rizika, ostvarićete priličan finansijski dobitak. Osećate sve veću privlačnost prema osobi s posla. Teško ćete odoleti iskušenju da ne uđete u tajnu vezu. Povedite računa da ne preterujete sa unosom šećera i masne hrane.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ključ uspeha u ovom periodu je u reorganizaciji i promeni tima saradnika. Moguće je obnavljanje stare saradnje. Previše ste osetljivi i možete impulsivno reagovati na komentar partnera. Kratkotrajne razmirice. U ovoj fazi ste veoma skloni gojenju, pa vas svaka kalorija više može skupo koštati.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Poteškoće u poslovnoj komunikaciji mogu da vam zadaju glavobolju. Potrudite se da što preciznije izražavate svoje stavove. Slobodne Blizance očekuje zbližavanje sa osobom koju poznaju preko prijatelja. Romantičan sastanak. Skloni ste bolnim i upalnim stanjima, kao i povišenoj temperaturi.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj period vam donosi promenu u timu zaposlenih. Jednu poslovnu saradnju ćete prekinuti jer je osoba nepouzdana. Atmosfera puna ljubavi i nežnosti okružuje vaš odnos s partnerom. Vaša veza dobija na kvalitetu. Povedite računa i odmarajte se, poradite na jačanju imuniteta.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Važan poslovni sastanak na kojem ćete postići uspešan dogovor obeležiće ovaj dan. Ne ulazite u rizične investicije. Vaš odnos s partnerom može prolaziti kroz period krize poverenja. Otvorenim razgovorom to prevaziđite. Ne ignorišite zdravstvene probleme.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Najveći napredak u karijeri mogu da naprave Device koje se bave prosvetom ili umetnošću. Uspeh u kreativnim zanimanjima. Vaš odnos s partnerom ulazi u harmoničan period. Sledi period većeg zbližavanja. Povedite računa kad je u pitanju krvni pritisak, koji oscilira.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan može obeležiti obnavljanje stare poslovne saradnje ili važan poslovni sporazum. Napredak u karijeri. Slobodne Vage očekuje udvaranje osobe koju poznaju s posla. Postoji mogućnost da uđete u tajnu vezu. Tahikardija.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Važan poslovni sastanak, na kom će vaši pregovori naići na prepreku u vidu nepopustljivog pregovarača. Neophodan je kompromis. Konačno imate više vremena da se posvetite partneru. To će doprineti vašem većem zbližavanju. Muče vas konstantan umor i malaksalost.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas do vas mogu dopreti neke spletke, a to može da dovede čak do otvorenog konflikta na poslu. Izborićete se za pravdu. Slobodni Strelčevi nalaze se u dilemi da li da se pomire sa svojom bivšom ljubavi ili ne. Imate problem s koncentracijom, pa vodite računa u saobraćaju.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nesuglasice s poslovnim partnerima mogu obeležiti ovaj dan na poslu. Pripremite rezervni plan. Poznanstvo s jednom osobom na nekoj zabavi ostavilo je na vas dubok utisak. Uskoro vas očekuje zbližavanje. Potrudite se da sebi priuštite više kvalitetnog sna, ali i adekvatnu relaksaciju.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Glavna tema ovog dana su finansijska pitanja. Budite obazrivi u rizičnim ulaganjima i poslovnim potezima. Slobodne Vodolije mogu da upoznaju srodnu dušu preko prijatelja, na nekoj proslavi. Potrebno vam je opuštanje.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao se ne odvija očekivanim tempom. Moguć je zastoj. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz kratkotrajne razmirice, ali će se sve ubrzo srediti. Tokom ove faze će vam prijati relaksacija uz muziku koja vam popravlja raspoloženje.