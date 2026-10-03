Dnevni horoskop za 3. oktobar: Ovnove očekuje novčani dobitak, Lavovi su u ljubavnoj krizi, a Škorpije...
- Dnevni horoskop za 3. oktobar donosi finansijske prilike za Ovna i Vodoliju, uz upozorenje da izbegavaju rizična ulaganja.
- Za Blizance, Lava i Škorpiju izdvajaju se poslovni razgovori, mogući konflikti i potreba za kompromisom.
- Više znakova očekuju ljubavne tenzije ili zbližavanje, uz savete da povedu računa o zdravlju i odmoru.
Dnevni horoskop za 3. oktobar. Detaljna astrološka prognoza za se pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje ove subote.
OVAN
Akcenat je na finansijskim pitanjima. Uprkos izvesnoj dozi rizika, ostvarićete priličan finansijski dobitak. Osećate sve veću privlačnost prema osobi s posla. Teško ćete odoleti iskušenju da ne uđete u tajnu vezu. Povedite računa da ne preterujete sa unosom šećera i masne hrane.
BIK
Ključ uspeha u ovom periodu je u reorganizaciji i promeni tima saradnika. Moguće je obnavljanje stare saradnje. Previše ste osetljivi i možete impulsivno reagovati na komentar partnera. Kratkotrajne razmirice. U ovoj fazi ste veoma skloni gojenju, pa vas svaka kalorija više može skupo koštati.
BLIZANCI
Poteškoće u poslovnoj komunikaciji mogu da vam zadaju glavobolju. Potrudite se da što preciznije izražavate svoje stavove. Slobodne Blizance očekuje zbližavanje sa osobom koju poznaju preko prijatelja. Romantičan sastanak. Skloni ste bolnim i upalnim stanjima, kao i povišenoj temperaturi.
RAK
Ovaj period vam donosi promenu u timu zaposlenih. Jednu poslovnu saradnju ćete prekinuti jer je osoba nepouzdana. Atmosfera puna ljubavi i nežnosti okružuje vaš odnos s partnerom. Vaša veza dobija na kvalitetu. Povedite računa i odmarajte se, poradite na jačanju imuniteta.
LAV
Važan poslovni sastanak na kojem ćete postići uspešan dogovor obeležiće ovaj dan. Ne ulazite u rizične investicije. Vaš odnos s partnerom može prolaziti kroz period krize poverenja. Otvorenim razgovorom to prevaziđite. Ne ignorišite zdravstvene probleme.
DEVICA
Najveći napredak u karijeri mogu da naprave Device koje se bave prosvetom ili umetnošću. Uspeh u kreativnim zanimanjima. Vaš odnos s partnerom ulazi u harmoničan period. Sledi period većeg zbližavanja. Povedite računa kad je u pitanju krvni pritisak, koji oscilira.
VAGA
Ovaj dan može obeležiti obnavljanje stare poslovne saradnje ili važan poslovni sporazum. Napredak u karijeri. Slobodne Vage očekuje udvaranje osobe koju poznaju s posla. Postoji mogućnost da uđete u tajnu vezu. Tahikardija.
ŠKORPIJA
Važan poslovni sastanak, na kom će vaši pregovori naići na prepreku u vidu nepopustljivog pregovarača. Neophodan je kompromis. Konačno imate više vremena da se posvetite partneru. To će doprineti vašem većem zbližavanju. Muče vas konstantan umor i malaksalost.
STRELAC
Danas do vas mogu dopreti neke spletke, a to može da dovede čak do otvorenog konflikta na poslu. Izborićete se za pravdu. Slobodni Strelčevi nalaze se u dilemi da li da se pomire sa svojom bivšom ljubavi ili ne. Imate problem s koncentracijom, pa vodite računa u saobraćaju.
JARAC
Nesuglasice s poslovnim partnerima mogu obeležiti ovaj dan na poslu. Pripremite rezervni plan. Poznanstvo s jednom osobom na nekoj zabavi ostavilo je na vas dubok utisak. Uskoro vas očekuje zbližavanje. Potrudite se da sebi priuštite više kvalitetnog sna, ali i adekvatnu relaksaciju.
VODOLIJA
Glavna tema ovog dana su finansijska pitanja. Budite obazrivi u rizičnim ulaganjima i poslovnim potezima. Slobodne Vodolije mogu da upoznaju srodnu dušu preko prijatelja, na nekoj proslavi. Potrebno vam je opuštanje.
RIBE
Posao se ne odvija očekivanim tempom. Moguć je zastoj. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz kratkotrajne razmirice, ali će se sve ubrzo srediti. Tokom ove faze će vam prijati relaksacija uz muziku koja vam popravlja raspoloženje.