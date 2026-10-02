Slušaj vest

Najbogatiji čovek na svetu Ilon Mask je iznenada raskinuo sa svojom partnerkom Šivon Zilis, majkom četvoro njegove dece, koja je detalje njihovog raskida otkrila na društvenim mrežama.

Zilis, direktorka u tehnološkoj industriji, objavila je opširnu poruku na platformi X, uz koju je podelila i jednu od njihovih poslednjih razmena poruka pre raskida.

„Teško je preći od toga da ste zaljubljeni do toga da morate da pustite nekoga za samo nedelju dana, bez ikakvog upozorenja, ali ponekad je jednostavno tako“, napisala je Šivon 2. oktobra.

Šivon Zilis Foto: TWITTER / Planet / Profimedia

Njihova ljubavna priča počela je nakon što je Mask bio donor sperme

Romansa između Zilis i Maska razvila se nakon što je on pristao da bude donor sperme, a par je tokom nekoliko godina dobio četvoro dece.

Njihovi blizanci, Strajder i Azure, rođeni su 2021. godine. Ćerka Arkadija rođena je 2024, dok je rođenje njihovog najmlađeg sina Seldona objavljeno početkom 2025. godine.

Iako je govorila iz pozicije žene koja je povređena raskidom, Zilis je istovremeno istakla da i dalje duboko brine o Masku i želi mu sreću.

„Povređena sam, ali mi je E veoma važan i uvek ću navijati za njegovu sreću. Srećno, Ilone, svet je srećan što te ima“, napisala je.

Zilis je sugerisala da su ona i njihova deca predstavljali svojevrsno utočište za Maska, čiji je život poslednjih godina obeležen intenzivnim poslovnim angažmanom, javnim kontroverzama i sve većim prisustvom u svetu politike.

„Mi smo mu uvek bili sigurno mesto. Mesto gde smo svi bili presrećni kada ga vidimo i koje je uvek bilo ispunjeno srećom i ljubavlju, a ne ratom, za razliku od njegovog inače militantnog života“, napisala je.

„Mnogo toga je izgubljeno, ali srećom smo stvorili četvoro predivne dece koja su ljubavi mog života.“

Želela je da mu pokaže kako izgleda prava ljubav

Zilis je svog sada već bivšeg partnera opisala kao čoveka sa „često napaćenom dušom“ i „burnim ranim životom“.

Kako je navela, njena želja bila je da mu pokaže kako izgleda kada vas neko zaista razume, neguje i voli na miran način, uz stabilnost i nežnost.

„Želela sam da Ilonu pokažem kako je biti duboko shvaćen, negovan i voljen na miran način, uz stabilnost i nežnost“, napisala je.

Uz svoju poruku, Zilis je objavila i snimak ekrana njihove nedavne prepiske.

„Volim te mnogo“ – „I ja tebe“

Prema objavljenim porukama, Zilis je Masku nakon jednog susreta napisala:

„Bilo je zaista divno videti te za doručkom. Mnogo te volim.“

Mask joj je 24. septembra odgovorio:

„I ja tebe volim.“

Potom joj je, kako tvrdi Zilis, napisao da nije shvatio da je mogao da je pozove na državnu večeru u Beloj kući, održanu prethodne nedelje povodom posete kineskog predsednika Si Đinpinga.

„Auu“, odgovorila mu je Zilis. „To mi mnogo znači. Hvala ti“, dodala je uz emotikon srca.

Samo nekoliko dana kasnije poručila: „Novi dan, novi život“

Samo nekoliko dana nakon te razmene poruka, 27. septembra, Zilis je na društvenim mrežama objavila kratku poruku bez dodatnog objašnjenja:

„Novi dan, novi život.“

Nije navela na šta se tačno poruka odnosila.

Predstavnici Ilona Maska nisu odmah odgovorili na zahtev magazina „Pipl“ za komentar, dok Šivon Zilis nije bila dostupna za izjavu.