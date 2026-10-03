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Američki preduzetnik i poslovni kouč Kris Bičam, na TikToku poznat kao Zero Dollar Coach, u videu objavljenom 5. septembra naveo je pet tipova šefova zbog kojih bi, prema njegovom mišljenju, trebalo odmah dati otkaz. Video je prikupio više od 2,1 milion pregleda, 121.000 lajkova i 2000 komentara, a Bičam je u opisu dodao da za takve ljude ne bi radio ni kada bi mu ponudili dvostruko veću platu.

Pet tipova loših šefova

Prvi je šef koji "gleda na sat umesto na vaš rad". Kris kaže da takvim nadređenima smeta ako zaposleni zakasni nekoliko minuta, mora da ode ranije ili uzme slobodan dan, čak i kada ga je najavio mesecima unapred. Smatra da bi trebalo da shvate da su "zaposlili odrasle ljude" i prestanu da se ponašaju kao da vode evidenciju dolazaka u školu.

Drugi je šef koji mora da odobri baš sve, pa ništa ne može da se desi bez njegovog znanja. Takvi nadređeni, kaže preduzetnik, ne tretiraju zaposlene kao sposobne odrasle ljude, nego kao asistente koji stalno moraju da traže dozvolu i pritom su pod nepotrebnim pritiskom.

Treći je tipšefa koji redovno ispituje zaposlene o njihovim drugim izvorima prihoda. Kris smatra da nije važno čime neko dodatno zarađuje van svog glavnog posla, sve dok time ne šteti kompaniji u kojoj radi niti joj predstavlja konkurenciju.

Sledi šef koji zna da u kompaniji postoji problematičan zaposleni zbog kog drugi moraju da menjaju rasporede ili čak odlaze s posla, ali svejedno im govori da problem "reše među sobom". Kris smatra da je upravo odgovornost šefa da se pobrine da zaposleni mogu normalno da rade, umesto da štiti jednu osobu samo zato što se "boji neprijatnog razgovora".

Poslednji je tip šefa koji "preuzima zasluge, a vama ostavlja krivicu". Kris ga je opisao vrlo jednostavno: kada nešto završi dobro, zasluge pripadaju šefu, a kada nešto krene po zlu, krivica pada na zaposlene.

Reakcije na video

Komentatori su se uglavnom složili s autorom. "Moram da radim za tebe", glasi jedan od najpopularnijih komentara, dok je drugi korisnik napisao: "Poznajem ovakvog šefa." "Čoveče, upravo si nabrojao četiri stvari koje moj menadžer radi", dodao je još jedan komentator.

Ipak, neki se nisu složili s prvim primerom. Istakli su da je dolazak na posao na vreme za njih nešto oko čega nema pregovora, bez obzira na to jesu li zaposleni ili poslodavci. Kašnjenje, smatraju, može da se desi svakome, ali ne bi smelo da postane navika.

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