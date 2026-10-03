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Posmrtni ostaci srednjovekovnog vladara, cara Samuila, stigli su u Bugarsku danas, posle višedecenijskih pregovora sa susednom Grčkom.

Samuilo je bio vladar-ratnik koji se borio protiv Vizantijskog carstva kako bi proširio svoje kraljevstvo, ali je na kraju poražen i ubrzo potom preminuo 1014. godine. On se smatra simbolom bugarskog nacionalnog identiteta.

Posmrtni ostaci, otkriveni u pograničnom području Grčke pre 60 godina, prevezeni su avionom u bugarsku prestonicu Sofiju, uz pratnju lovaca bugarskog ratnog vazduhoplovstva, od granice sa Grčkom. Kovčeg sa posmrtnim ostacima stigao je na centralni trg u Sofiji, gde su ga dočekale hiljade Bugara.

car Samuilo posmrtni ostaci Foto: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia

U retkom trenutku jedinstva, političari iz svih delova podeljenog političkog spektra takođe su odali počast srednjovekovnom vladaru, slušajući državnu himnu i počasnu paljbu iz 21 topa.

"Danas mi, Evropljani, učimo da čitamo istoriju sa željom da pripadamo ne samo svojoj domovini, već i kulturi koja nas ujedinjuje širom evropskog kontinenta", rekao je na ceremoniji bugarski premijer Rumen Radev.

On je dodao da zbog toga "Evropa ne sme da otvara stare rane, već mora da radi na miru kao vrhovnom dobru. On se osvrnuo na vekovnu istoriju oštrog rivalstva između dve susedne države.

Povorka je ispratila posmrtne ostatke cara Samuila do obližnje crkve Svete Sofije, bazilike iz šestog veka po kojoj je bugarska prestonica dobila ime.

Po navodima crkvenih zvaničnika, Samuilo je kršten upravo u ovoj crkvi.

"Više od milenijuma nakon njegovog života i istorijskog podviga, car Samuil se vraća svom narodu da zauvek ostane u Bugarskoj", rekao je patrijarh Danil, poglavar Bugarske pravoslavne crkve, tokom molitve kod sarkofaga od belog mermera u koji su položeni posmrtni ostaci.

car Samuilo posmrtni ostaci Foto: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia

Primopredaja koja je obavljena danas u Solunu, usledila je nakon sporazuma postignutog ranije ove nedelje između ministara kulture dveju zemalja, prema kojem će Bugarska vratiti verske relikvije odnete iz grčkih manastira tokom Prvog svetskog rata.

Nekoliko istaknutih grčkih akademika i verskih vođa kritikovalo je taj dogovor, smatrajući ga nedovoljnim sa bugarske strane.

Grčki premijer Kirijakos Micotakis i njegov bugarski kolega Rumen Radev prisustvovali su ceremoniji u Muzeju vizantijske kulture u Solunu, gde su se posmrtni ostaci čuvali pre primopredaje.

"To su predmeti koji pripadaju našim narodima. Oni čine naše sećanje i našu vezu, a naši sunarodnici i buduće generacije zaslužuju i moraju imati priliku da odaju počast svojim precima", rekao je Radev.

"Ako nas je u prošlosti car Samuilo razdvajao, mogu reći da nas danas ujedinjuje. On jača našu stratešku saradnju i čini istorijske odnose između naših država i naroda još čvršćim", dodao je Radev.

Micotakis je izrazio nadu da će današnja ceremonija osnažiti međunarodnu kampanju Grčke za povraćaj Partenonskih mermera, kolekcije mermernih skulptura starih 2.500 godina, koje su odnete sa Akropolja u Atini, a kasnije izložene u Britanskom muzeju.

"Svetska zajednica suštinski preispituje svoj dugogodišnji stav o zaštiti kulturnog nasleđa. Ta promena se ogleda u današnjoj inicijativi, koja počiva na očiglednom principu da se spomenici i istorijske dragocenosti ne mogu tretirati kao ratni plen, niti kao rezultat okolnosti nastalih nakon njihovog stvaranja", dodao je grčki premijer.

(Kurir.rs/Beta)