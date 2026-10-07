Sveštenik Krunoslav Karas tokom propovedi u kojoj je govorio o nezavisnosti žena i braku

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Jedna propoved iz Slavonskog Broda za samo nekoliko dana prerasla je u mnogo širu raspravu o braku, samostalnosti i položaju žene u porodici. Hrvatski sveštenik Krunoslav Karas obratio se devojkama i ženama porukom da pre udaje treba da imaju obrazovanje, posao i sopstvenu zaradu, a snimak njegovih reči ubrzo je počeo da se deli širom regiona.

Jedni su Karasove reči dočekali kao retko direktnu i savremenu poruku iz crkvenog okruženja, dok su drugi ocenili da se time previše pojednostavljuju porodični odnosi i različiti životni izbori.

„Žena ne treba da zavisi od muškarca“

Karas je u propovedi jasno rekao da, po njegovom mišljenju, žena ne bi trebalo da ulazi u brak bez obrazovanja i mogućnosti da sama zarađuje. Posebno je naglasio da finansijska zavisnost može lako da preraste u odnos u kojem jedna strana ima svu moć, a druga vrlo malo prostora za sopstvene odluke.

- Devojke, žene, po mom ličnom mišljenju, nijedna žena ne bi trebalo da uđe u brak ako nije obrazovana, ako nije zaposlena i ako nema svoj hleb u rukama. Žena ne sme sebe da učini zavisnom od muškarca - poručio je Karas.

Dodao je i da nema problem s tim ako će ga neko zbog takvog stava nazvati feministom, jer smatra da žena treba da bude samostalna i emancipovana.

Kaže da je stav formirao slušajući tuđe probleme

Sveštenik je objasnio da nije do tog mišljenja došao napamet, već kroz dugogodišnji rad sa ljudima i razgovore o porodičnim problemima. Upravo iz tih iskustava, kako je rekao, video je koliko teško može da bude kada žena nema nikakvu ekonomsku sigurnost izvan braka.

Govorio je i o modelu u kojem muškarac zarađuje i donosi odluke, dok se od žene očekuje da ćuti, trpi i prilagođava se.

- Ne, to nije volja Božja. To nije ono što Bog želi - rekao je Karas, odbacujući ideju da brak treba da podrazumeva potčinjenost jedne strane drugoj.

Propoved je ubrzo izašla izvan kruga vernika koji prate rad Studentskog katoličkog centra Slavonski Brod. U komentarima su se posebno javljale žene koje su ocenile da se ovakva poruka retko čuje u javnom prostoru, a naročito iz crkvenog okruženja.

- Ovo je najrealnije što sam do sada čula, bez romantizovanja - glasio je jedan od komentara.

- Nisam vernica i ne idem u crkvu, ali ovog sveštenika bih rado poslušala - glasio je još jedan komentar.

Bilo je i onih koji nisu podržali ovakvo iznošenje mišljenja.

- To je nalik „prednačnom ugovoru”. To je potpuno suprotno hrišćanskom učenju o braku. Propali brakovi nisu merilo odnosa između muža i žene; cilj je uzajamno darovanje sebe i prihvatanje drugog. Kada je reč o dvema zrelim osobama sposobnim za brak, takav pristup je sasvim nepotreban. To stvara utisak da žena treba da se „obezbedi” pre stupanja u brak. Niko ne tvrdi da je dobro što su mnoge žene patile u braku, ali ulazak u brak sa „osiguranjem” za slučaj da stvari krenu po zlu ne odražava jevanđelsku poruku o braku i porodici. Dobro je što sveštenik naglašava da je to njegovo „lično mišljenje”, ali sveštenici nisu pozvani da iznose sopstvena mišljenja, već da propovedaju tajnu Hristovu - glasio je jedan komentar.

- Kakva odvratna zapadna propaganda! Naučite svoje sinove šta je čovekova najvažnija potreba. Ovo je užasno kada dolazi od sveštenika koji bi trebalo da nas uči Reči Božjoj.

- Jeste, prvo stan, auto, fakultet, posao, a onda brak sa 44 - bio je jedan od komentara.

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