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Jedna propoved iz Slavonskog Broda za samo nekoliko dana prerasla je u mnogo širu raspravu o braku, samostalnosti i položaju žene u porodici. Hrvatski sveštenik Krunoslav Karas obratio se devojkama i ženama porukom da pre udaje treba da imaju obrazovanje, posao i sopstvenu zaradu, a snimak njegovih reči ubrzo je počeo da se deli širom regiona.

Jedni su Karasove reči dočekali kao retko direktnu i savremenu poruku iz crkvenog okruženja, dok su drugi ocenili da se time previše pojednostavljuju porodični odnosi i različiti životni izbori.

„Žena ne treba da zavisi od muškarca“

Karas je u propovedi jasno rekao da, po njegovom mišljenju, žena ne bi trebalo da ulazi u brak bez obrazovanja i mogućnosti da sama zarađuje. Posebno je naglasio da finansijska zavisnost može lako da preraste u odnos u kojem jedna strana ima svu moć, a druga vrlo malo prostora za sopstvene odluke.

- Devojke, žene, po mom ličnom mišljenju, nijedna žena ne bi trebalo da uđe u brak ako nije obrazovana, ako nije zaposlena i ako nema svoj hleb u rukama. Žena ne sme sebe da učini zavisnom od muškarca - poručio je Karas.

Dodao je i da nema problem s tim ako će ga neko zbog takvog stava nazvati feministom, jer smatra da žena treba da bude samostalna i emancipovana.

Kaže da je stav formirao slušajući tuđe probleme

Sveštenik je objasnio da nije do tog mišljenja došao napamet, već kroz dugogodišnji rad sa ljudima i razgovore o porodičnim problemima. Upravo iz tih iskustava, kako je rekao, video je koliko teško može da bude kada žena nema nikakvu ekonomsku sigurnost izvan braka.

Govorio je i o modelu u kojem muškarac zarađuje i donosi odluke, dok se od žene očekuje da ćuti, trpi i prilagođava se.

- Ne, to nije volja Božja. To nije ono što Bog želi - rekao je Karas, odbacujući ideju da brak treba da podrazumeva potčinjenost jedne strane drugoj.

Propoved je ubrzo izašla izvan kruga vernika koji prate rad Studentskog katoličkog centra Slavonski Brod. U komentarima su se posebno javljale žene koje su ocenile da se ovakva poruka retko čuje u javnom prostoru, a naročito iz crkvenog okruženja.

- Ovo je najrealnije što sam do sada čula, bez romantizovanja - glasio je jedan od komentara.

- Nisam vernica i ne idem u crkvu, ali ovog sveštenika bih rado poslušala - glasio je još jedan komentar.

Bilo je i onih koji nisu podržali ovakvo iznošenje mišljenja.

- To je nalik „prednačnom ugovoru”. To je potpuno suprotno hrišćanskom učenju o braku. Propali brakovi nisu merilo odnosa između muža i žene; cilj je uzajamno darovanje sebe i prihvatanje drugog. Kada je reč o dvema zrelim osobama sposobnim za brak, takav pristup je sasvim nepotreban. To stvara utisak da žena treba da se „obezbedi” pre stupanja u brak. Niko ne tvrdi da je dobro što su mnoge žene patile u braku, ali ulazak u brak sa „osiguranjem” za slučaj da stvari krenu po zlu ne odražava jevanđelsku poruku o braku i porodici. Dobro je što sveštenik naglašava da je to njegovo „lično mišljenje”, ali sveštenici nisu pozvani da iznose sopstvena mišljenja, već da propovedaju tajnu Hristovu - glasio je jedan komentar.

Kakva odvratna zapadna propaganda! Naučite svoje sinove šta je čovekova najvažnija potreba. Ovo je užasno kada dolazi od sveštenika koji bi trebalo da nas uči Reči Božjoj.

- Jeste, prvo stan, auto, fakultet, posao, a onda brak sa 44 - bio je jedan od komentara.

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Sveštenik pomešao liturgiju i elektronsku muziku Izvor: Kurir