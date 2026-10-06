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Na svadbama se obično zna ko je u centru pažnje. Mladenci otvaraju ples, gosti pevaju, muzika podiže atmosferu, a onda se pojavi neko ko potpuno neočekivano preuzme podijum. Upravo se to dogodilo na jednom veselju, gde je sveštenik u crnoj mantiji bez mnogo razmišljanja zaigrao sa ostalim gostima i za nekoliko trenutaka postao glavna tema na društvenim mrežama.

Snimak je objavljen na TikTok profilu „Bogoljublje“, a pažnju nije privukao zato što se na njemu dogodilo nešto skandalozno, već upravo zato što je prizor mnogima bio neočekivan. Sveštenik koji se smeje, igra i uživa u muzici očigledno se nije uklopio u sliku koju deo publike ima o ljudima iz crkve, pa je nekoliko sekundi sa svadbe bilo dovoljno da počne rasprava.

Nije mu dugo trebalo da izađe na podijum

Na snimku se vidi svečano uređena sala, gosti raspoloženi za igru i sveštenik koji se ubrzo pridružuje veselju. Nema ukočenosti ni pokušaja da ostane po strani. Naprotiv, deluje potpuno opušteno, prati ritam, smeje se i u jednom trenutku privlači više pažnje od svih oko sebe.

Posebno ga je ponela pesma „Dancing Lasha Tumbai“, koju je Verka Serdjučka izvela na Evroviziji 2007. godine.

I upravo tu je scena dobila ono zbog čega je internet voli – neočekivan spoj. Crna mantija, veliki evrovizijski hit i čovek koji očigledno nema nameru da glumi ozbiljnost samo zato što se to od njega možda očekuje.

„Od kada je greh veseliti se?“

Komentari su se brzo podelili.

Jedni su bili iznenađeni prizorom sveštenika na podijumu, drugi su pokušavali da pronađu nešto neprimereno u njegovom ponašanju, ali veliki broj ljudi reagovao je potpuno suprotno.

Najviše pažnje privukao je jednostavan komentar:

– Od kada je greh veseliti se?

Video: Mnogo naših ljudi ne posti