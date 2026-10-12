Slušaj vest

Ilon Mask već godinama nosi titulu jednog od najbogatijih ljudi na planeti, a prema Forbesovoj godišnjoj listi milijardera za 2026. godinu njegovo bogatstvo procenjeno je na neverovatnih 839 milijardi dolara. Ipak, kada je reč o domu u kojem tvrdi da provodi najveći deo vremena, slika je potpuno drugačija od raskoši koja se obično vezuje za milijardere njegovog ranga.

Umesto ogromne vile sa bazenima, privatnim bioskopima i desetinama soba, Mask je svojevremeno otkrio da mu je glavna rezidencija skromna kuća u Boka Čiki, odnosno području Starbejza u Teksasu, koju iznajmljuje od kompanije SpaceX.

- Moja glavna kuća je bukvalno kuća vredna oko 50.000 dolara u Boka Čiki/Starbejzu, koju iznajmljujem od SpaceX-a. Ipak je prilično sjajna - napisao je Mask na društvenoj mreži X.

Od garaže napravio treću spavaću sobu

Kuća se nalazi u blizini kompleksa SpaceX-a i spolja nimalo ne podseća na dom jednog od najbogatijih ljudi sveta. Reč je o jednostavnom prizemnom objektu svetle boje, koji Mask koristi kao bazu dok boravi u Teksasu.

Tokom gostovanja u podkastu „Full Send“ ispričao je da je kuća prvobitno imala dve spavaće sobe, ali da je vremenom promenio raspored prostora.

- Tehnički, to je kuća sa tri spavaće sobe. Ranije je imala dve, ali sam garažu pretvorio u treću spavaću sobu - rekao je Mask.

Njegov izbor stanovanja godinama intrigira javnost upravo zbog ogromnog nesklada između vrednosti njegove imovine i prostora u kojem kaže da živi. Mask je ranije najavio i da želi da se oslobodi velikog dela fizičke imovine, nakon čega je prodao više luksuznih nekretnina u Kaliforniji.

Pored kuće ima i malu montažnu „kasitu“

Uz glavnu kuću Mask poseduje i montažni objekat kompanije Boxabl, koji koristi kao kuću za goste. Reč je o modelu „Casita“, koji je u vreme kada ga je Mask nabavio koštao oko 50.000 dolara i imao približno 35 kvadratnih metara.

Iako je svojevremeno bilo mnogo spekulacija da upravo u toj montažnoj kući živi, Mask je objasnio da je koristi prvenstveno kada mu neko dođe u posetu.

- To je kuća za goste. Ako prijatelj dođe i ostane kod mene, može da spava u Boxablu ako želi - objasnio je.

Mala montažna kuća projektovana je tako da na relativno maloj površini objedini prostor za spavanje, dnevni boravak, kuhinju i kupatilo. Boxabl je svoje objekte promovisao kao montažne jedinice napravljene od materijala otpornih na vodu, buđ, požar i različite vremenske uslove.

Milijarde na računu, a život bez klasične raskoši

Upravo je kontrast između Maskovog bogatstva i njegovog izbora doma razlog zbog kojeg njegova kuća već godinama izaziva pažnju svetskih medija. Dok se za najbogatije ljude često vezuju vile vredne desetine ili stotine miliona dolara, Mask je javno insistirao na tome da mu luksuzna rezidencija nije prioritet.

Video: Koji zadatak je Tramp poverio Masku