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Bio je princ čiji je život godinama zavisio od odluka drugih, sultan koji je dva puta dolazio na presto, ali i vladar čija je sudbina bila neraskidivo povezana sa dvorskim intrigama i pobunama u državi. Sultan Mustafa I preživeo je praksu bratoubistva, proveo godine zatvoren i u strogoj izolaciji, a onda, mimo očekivanja, postao prvi osmanski sultan koji je presto nasledio od svog brata, a ne od oca. Mustafina vladavina bila je kratka i burna, a njegov život ostao je obavijen brojnim kontroverzama, posebno kada je reč o njegovom psihičkom stanju i okolnostima pod kojima je dva puta svrgavan i vraćan na vlast.

Sultan Mustafa I Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Brat ga zatvorio u "kafez"

Sultan Mustafa I, koji je tokom svoje druge vladavine bio poznat kao "Ludi Mustafa" i "Sveti Mustafa", rođen je oko 1600. godine, a tačna godina njegovog rođenja ostala je predmet istoriografskih rasprava. Tradicionalni turski izvori navode 1591/92. godinu i Manisu kao mesto rođenja, dok novija istraživanja, na osnovu mletačkih izveštaja, njegovo rođenje smeštaju u period između 1600. i 1602. godine u palati Topkapi.

Mustafin otac bio je sultan Mehmed III, koji je ostao upamćen po ubistvu 19 svoje braće kada je došao na presto 1595. godine, a majka sultanija Halime, konkubina abhazijskog porekla. Pre 1603. godine bilo je uobičajeno da osmanski sultan, nakon stupanja na presto, naredi pogubljenje svoje braće. Međutim, kada je trinaestogodišnji Ahmed I 1603. došao na presto, poštedeo je Mustafin život, čime je prekinuta dotadašnja praksa pogubljenja prinčeva koji bi mogli da predstavljaju pretnju novom sultanu.

Alihan Turkdemir kao princ Mustafa u seriji "Sultanija Kosem":

1/7 Vidi galeriju Alihan Turkdemir kao princ Mustafa u seriji "Sultanija Kosem" Foto: Promo

Ipak, Mustafa nije dobio slobodu. Ahmed nije želeo da dopusti da njegov brat postane sredstvo za podizanje pobune i njegovo svrgavanje sa prestola, pa je držan je u strogoj izolaciji u "kafezu", delu palate namenjenom prinčevima, gde je proveo preko 10 godina, sve do Ahmedove smrti 1617. godine. Dugotrajna izolacija i stalni strah od mogućeg pogubljenja, narušili su njegovo psihičko stanje.

Preovlađujuće mišljenje o tome zašto Mustafa nije pogubljen bilo je da je, nakon što je njegov brat Ahmed sa nepunih 14 godina postao sultan, Mustafa ostao jedini muški član dinastije koji je mogao da bude naslednik. Pošto novi sultan tada još nije imao muško dete, njegov život nije bio ugrožen. Da ga je Ahmed pogubio, a zatim umro bez muškog potomstva, osmanska dinastija mogla je ostati bez naslednika. Na odluku da mu se poštedi život uticalo je i to što je narod sa velikim negodovanjem dočekao činjenicu da je njegov Mehmed III naredio pogubljenje svojih 19 braće.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao "kafez" u palati Topkapi gde je Mustafa bio zatvoren:

1/6 Vidi galeriju Kafez u palati Topkapi gde su prinčevi od 17. veka živeli zatvoreni Foto: Kurir/M.F., Gaertner / Alamy / Profimedia, CpC Photo / Alamy / Profimedia

Istanbulom su stalno su kružile priče da će Mustafa biti pogubljen. Zbog tih glasina i pritiska, tokom čitavog života živeo je u strahu od smrti. Kada je sultan Ahmed dobio decu, ponovo se razmatrala mogućnost da Mustafa bude pogubljen, ali su državnici uspeli da ubede sultana da je princ bolestan i bezopasan.

Međutim, izveštaji stranih ambasadora ukazuju da je Ahmed zapravo bio privržen svom polubratu. Bio je u dobrim odnosima i sa svojim starijim polubratom Mahmudom, Mustafinim rođenim bratom, kojeg je pogubio njihov otac Mehmed III, pa je njegova smrt veoma pogodila Ahmeda.

Sultan Mustafa I, voštana figura u Muzeju sultanija u Istanbulu Foto: Kurir/M.F.

Prva Mustafina vladavina

Kada je sultan Ahmed I preminuo, njegov najstariji sin, princ Osman, imao je samo 13 godina. Zbog toga je odlučeno da na presto dođe Mustafa, kao najstariji muški član dinastije. Državnici su smatrali da je Osman premlad i da bi njegovo stupanje na presto moglo izazvati nemire među stanovništvom. Mustafina majka Halime postala je majka sultanija i, zbog sinovljevog nestabilnog mentalnog stanja, defakto regent, imajući veliki uticaj na državne poslove.

Mustafa je u osmanskoj istoriji ostao upamćen i kao prvi sultan koji je na presto došao nakon svog brata, čime je prekinuto dotadašnje pravilo da vlast prelazi sa oca na sina. Njegov dolazak na presto je time uveo novo pravilo nasleđivanja, zasnovano na senioritetu, odnosno principu da presto pripadne najstarijem muškom članu dinastije. To pravilo ostalo je na snazi sve do kraja Osmanskog carstva.

Boran Kuzum kao sultan Mustafa I u seriji "Sultanija Kosem":

1/12 Vidi galeriju Boran Kuzum kao sultan Mustafa I u seriji "Sultanija Kosem" Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv, Promo

Mustafa I je tokom prve vladavine na prestolu proveo samo 96 dana. Kao 15. osmanski sultan, u početku je odbijao da prihvati vladarsku dužnost, navodeći da ne želi da se bavi državnim poslovima, ali paše i ulema nisu uzeli njegov stav u obzir. Kada je postalo jasno da zbog svoje mentalne slabosti nije sposoban da vlada, svrgnut je sa prestola 26. februara 1618. godine, a nasledio ga je njegov bratanac Osman II.

Druga vladavina

Nakon pobune koja je završena ubistvom sultana Osmana II, Mustafa je drugi put došao na presto posle četiri godine, 20. maja 1622. Ubistvo Osmana II izvršeno je po nalogu nalogu velikog vezira Kara Davut-paše i sultanije Halime, u jeku političke krize, što je izazvalo velike nemire. Mustafa je, po dolasku na presto drugi put, naredio pogubljenje svih koji su učestvovali u ubistvu sultana Osmana II i smenio Davut-pašu, ali nemiri nisu prestajali.

Mustafa Ustundag kao Kara Davut-paša u seriji "Sultanija Kosem":

1/7 Vidi galeriju Mustafa Ustundag kao Kara Davut-paša u seriji "Sultanija Kosem" Foto: printscreen/youtube/Magnificent Century

Očekivalo se da će redovan kontakt sa ljudima poboljšati Mustafino mentalno stanje, ali njegovo ponašanje ostalo je neobično. Skidao je turbane svojim vezirima i vukao ih za brade. Ljudi su ga viđali kako baca novčiće pticama i ribama, i delio ih ljudima koje je sretao na ulicama što je, prema istorijskim zapisima, gotovo dovelo do pražnjenja državne riznice. Verovao je da je Osman II još živ i viđan je kako ga traži po palati, kucajući na vrata i dozivajući bratanca da ga oslobodi tereta vladanja.

Mustafa je bio pod snažnim uticajem svoje majke i zeta, velikog vezira Kara Davut-paše. Njegova majka Halime bila je faktički njegov suvladar i tokom sinovljeve druge vladavine. Uprkos njenim podsticajima da bude sa haremskim devojkama zbog osiguranja naslednika, Mustafa nije pokazivao interesovanje za žene i nije imao dece.

sultan Mustafa I Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Svrgavanje i ponovno zatvaranje u "kafez"

Nakon što je vladao još oko godinu i po dana, šejhul-islam i državni zvaničnici doneli su odluku da Mustafu na prestolu, zbog njegovog narušenog mentalnog zdravlja, zameni njegov bratanac. Mustafa je svrgnut 10. septembra 1623. godine, a dan kasnije, 11. septembra, na presto je doveden 11-godišnji Murat IV, sin sultanije Kosem.

Nakon što je Mustafa I svrgnut sa prestola, još 15 godina je proveo u "kafezu". Smatra se da je preminuo 20. januara 1639. godine u palati Topkapi, najverovatnije od epileptičnog napada. Prema jednoj verziji, međutim, pogubljen je po naređenju Murata IV. Sultanija Halime je poslata u Staru palatu, gde je kasnije umrla.

Mustafa je sahranjen je u dvorištu Aja Sofije. U seriji "Sultanija Kosem", Mustafu su tumačila tri glumca, u različitim uzrastima lika: Alihan Turkdemir kao princ Mustafa i Boran Kuzum kao mladi sultan Mustafa I u prvoj sezoni, i Džunet Uzunlar u ulozi odraslog Mustafe zatvorenog u "kafezu" u drugoj sezoni serije.

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