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Za većinu ljudi sama pomisao na više od 700 kilometara kroz džunglu, u gumenom kajaku, bila bi dovoljan razlog da odustanu pre polaska. Za Aša Dajksa, velškog ekstremnog sportistu i istraživača, to je tek početak nove avanture.

Dajks se trenutno nalazi na ekspediciji kroz basen Konga, gde rekom Sangha pokušava da pređe ogromnu razdaljinu od Nole u Centralnoafričkoj Republici do Mosake u Republici Kongo. Ono što je zamišljeno kao još jedan ekstremni poduhvat vrlo brzo je preraslo u internet fenomen koji svakodnevno prate milioni ljudi.

Njegovi snimci sa priprema i samog puta privlače ogromnu pažnju na društvenim mrežama, pa se čitava ekspedicija gotovo prati kao serija u realnom vremenu. Dajks je i pre polaska imao oko 2,8 miliona pratilaca na TikToku, a svaki novi snimak sa reke donosi nastavak priče u kojoj ništa nije sasvim predvidivo.

Više od 700 kilometara kroz džunglu

Plan je da ekspedicija traje oko mesec dana. Pored Dajksa, u timu se nalaze lokalni vodič i snimatelj, a svakog dana trebalo bi da prelaze desetine kilometara i noći provode kampujući uz reku.

Ovo putovanje ujedno je i prvo poglavlje mnogo većeg projekta pod nazivom „Project 6“. Dajks namerava da tokom narednih 12 meseci izvede šest ekstremnih ekspedicija u šest potpuno različitih sredina, dok detalje ostalih pet za sada još drži u tajnosti.

Upravo ta neizvesnost dodatno je privukla publiku. Ljudi ne prate samo kuda će stići, već i šta će mu se dogoditi između dve objave.

Krokodili, nilski konji i bolesti nisu jedini problem

Basen Konga nije mesto na kojem postoji mnogo prostora za grešku. Na ruti se nalaze krokodili, nilski konji, šumski slonovi, gorile, zmije i brojne druge životinje, ali opasnosti ne dolaze samo iz prirode koju je lako videti.

Malarija, denga groznica, infekcije, paraziti, ekstremna toplota i visoka vlažnost predstavljaju ozbiljan rizik. Deo puta toliko je udaljen od naseljenih mesta da bi u slučaju problema ekipa mogla da bude danima daleko od odgovarajuće medicinske pomoći.

Ni voda iz reke nije nešto što mogu jednostavno da zahvate i popiju. Mora da se pravilno prečisti, pa su pripreme za ekspediciju uključivale medicinsku opremu, lekove, satelitsku komunikaciju, planove za evakuaciju, dozvole i detaljno proučavanje rute.

A onda je nestao kofer sa najvažnijom opremom

Problemi su počeli gotovo pre nego što je avantura stvarno počela.

Po dolasku u Kamerun, Dajks je shvatio da jedan od njegovih kofera nije stigao. Ne bi to bio toliki problem da se upravo u toj torbi nisu nalazile pumpe za naduvavanje kajaka, šatori, hrana i voda.

Drugim rečima, stigao je na prag ekspedicije kroz jednu od najudaljenijih oblasti sveta, a deo opreme bez koje nije mogao ni da krene jednostavno je nestao.

Situaciju je podelio sa pratiocima, koji su naredna dva dana čekali rasplet zajedno sa njim. Kofer je na kraju pronađen, pa je tim mogao da nastavi prema reci Sangha.

Zašto bi neko ovo radio dobrovoljno?

Pogledajte u galeriji njegove fotografije sa ranijih ekspedicija:

1/5 Vidi galeriju Aš Dajks Foto: printscreen/youtube/Ash Dykes

Aš Dajks već godinama pomera granice onoga što većina ljudi smatra razumnom avanturom. Iza sebe ima pet svetskih rekorda. Samostalno je prešao Mongoliju, prošao čitavu dužinu Madagaskara, a postao je i prvi čovek koji je peške prešao celu dužinu reke Jangce u Kini.

Zbog toga njegov odlazak u basen Konga nije impulsivna odluka, već nastavak života koji je praktično posvetio ekstremnim ekspedicijama.

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