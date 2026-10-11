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Osvajanje glavne premije na lutriji za većinu predstavlja samo daleki san, ali pojedincima jedan srećan listić uspeva da iz korena izmeni svakodnevicu. Ovakve priče uglavnom počinju potpuno neočekivano, a vode ka velikim promenama kako za same dobitnike, tako i za njihovo najbliže okruženje.

Jedan od takvih primera jeste i životna priča Šarlot Pirt iz engleskog okruga Kembridžšir, kojoj je iznenadna sreća donela milionsku sumu na bankovnom računu. Šarlot je imala 28 godina kada je na lutriji Lotto Hotpicks osvojila milion funti (što odgovara današnjem iznosu od oko 1.17 miliona evra).

Šarlot Pirt imala je 28 godina kad je osvojila 1.17 evra na lutriji Foto: Shutterstock, Ilustracija

"Otišla sam da uplatim 10 funti na onlajn lutrijski nalog i videla da se na njemu već nalazi 1.50 funti. Iskoristila sam taj novac da kupim tiket i ispostavilo se da je upravo to bilo dobitno izvlačenje", ispričala je ona.

Danas ova tridesetšestogodišnja majka troje dece otkriva da sreću na lutriji isprobava povremeno još od devetnaeste godine, mada nikada nije vršila pritisak na sebe niti verovala da zaista može osvojiti glavni dobitak. Njen suprug, Danijel Pirt (35), još kao dečak bio je uveren da će jednoga dana ostvariti lutrijski dobitak. Njegovo predosećanje obistinilo se 2018. godine, kada je ovaj par, nakon 15 godina zajedničkog života, izvučen kao dobitnik milionskog iznosa.

Međutim, Danijelu je trebalo vremena da shvati da su zaista postali imućni.Naime, svega dve sedmice pre toga, Šarlot mu je priredila šalu ubedivši ga da su osvojili novac na srećki za grebanje. Zbog te skorašnje šale, stvarni dobitak mu je u prvim momentima delovao kao još jedna nepromišljena fora.

Tek kada se lično uverio u stanje na onlajn računu, uz Šarlotin telefonski poziv i potvrdu da je sve u redu, počeo je da prihvata novonastalu realnost. Sumnju je u početku gajila i sama Šarlot, misleći da je prikazana suma na ekranu zapravo neka vrsta reklame, a ne stvarni novčani dobitak.

Šarlot Pirt sa suprugom Foto: Printscreen/Facebook

Kupili kuću i otišli na putovanje

"To je osećaj koji nikada ne možete zaboraviti. Ne mislim da to možete opisati u 1.000 reči, jer osećate toliko različitih emocija. Želite da se smejete, plačete i vrištite. Toliko toga prolazi kroz glavu, ali jedino o čemu sam mogla da mislim bilo je: ‘Naši životi će se upravo promeniti," kazala je.

I odista, sve se promenilo. Kada se na njihovom računu našla suma od 1.000.000 funti, partneri su počeli da prave planove za budućnost. Nisu žudeli za holivudskim luksuzom, već za nečim znatno skromnijim - prostranim domom u kom bi njihova deca imala dovoljno komfora.

"Želeli smo da deca imaju svoje sobe. To je bila jedina stvar oko koje smo bili odlučni", rekla je Šarlot.

Ubrzo se dogodio još jedan srećan splet okolnosti. Na prodaju je ponuđena nekretnina u kvartu o kom je Šarlot maštala još od malih nogu.

Od dobitka na lutriji kupili su kuću i otišli na putovanje Foto: Shutterstock

"Nismo želeli da se selimo predaleko, a oduvek sam volela Vitlsi, tako da je to bila još jedna doza sreće", objasnila je.

Nakon samo tri meseca od izvlačenja, u novembru 2018. godine, porodica se zvanično preselila u svoj novi dom. Deo dobijenog novca izdvojili su i za posebno porodično putovanje, pa su u decembru iste godine otputovali na trodnevni praznični odmor.

Umesto da im iznenadno bogatstvo promeni navike, Šarlot i Danijel su izabrali da nastave sa uobičajenim načinom života.

"Verujemo da, ako se ponašamo normalno, i drugim ljudima pomažemo da se osećaju normalno u našem društvu. Mi smo obični ljudi. Dobitnici dolaze iz svih vrsta zajednica širom Velike Britanije. To je čista sreća i može da se dogodi bilo kome", navela je.

Dobitak na lutriji Foto: Profimedia / Martin Barraud

Kada se vest o novim milionerima proširila, Šarlot nije osetila nikakvu promenu u stavu komšija i okruženja prema njima.

"Kada javno saopštite nešto ovakvo, ipak postoji mala bojazan - šta ako neko bude posebno ljubomoran? Ali, svi su zaista bili sjajni prema nama," otkrila je.

Ipak, Šarlot napominje da joj i danas deluje nestvarno sve što im se dogodilo tog dana kada su osvojili milion funti. Godinama nakon toga, deo svog slobodnog vremena posvećuje lokalnoj sredini. U svom rodnom mestu osnovala je udruženje Ladies Circle, namenjeno okupljanju i društvenim aktivnostima žena iz kraja. Za Šarlot je to bio najbolji način da deo svoje sreće podeli sa ljudima u svom okruženju.

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