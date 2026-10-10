Slušaj vest

Snovi nas ponekad mogu nasmejati, zbuniti ili pratiti još dugo nakon buđenja. Iako tokom noći sanjamo različite prizore, određene teme se ponavljaju kod velikog broja ljudi. Psiholozi ih često povezuju sa stresom, strahovima, potisnutim emocijama i događajima koji nas zaokupljaju tokom dana. Ipak, ne postoji jedinstveno tumačenje koje važi za sve jer značenje sna zavisi od ličnih iskustava i osećanja osobe koja sanja. U nastavku je sedam veoma čestih snova i objašnjenja koja se uz njih najčešće povezuju.

Sedam najčešćih snova kod ljudi Foto: Shutterstock

Padanje

San u kojem padate sa velike visine često se povezuje sa osećajem nesigurnosti ili gubitka kontrole. Može se pojaviti u periodu velikih promena, problema na poslu ili straha da se neka situacija neće odvijati prema planu. Naglo trzanje i buđenje tokom padanja može biti i normalna telesna reakcija pri usnivanju.

Ispadanje zuba

Snovi o klimavim, slomljenim zubima ili njihovom ispadanju među najčešćim su i često veoma neprijatni. Mogu ukazivati na zabrinutost zbog sopstvenog izgleda, starenja, zdravlja ili načina na koji nas drugi doživljavaju. Ponekad se povezuju i sa strahom da ćemo reći nešto pogrešno ili izgubiti uticaj u važnoj situaciji.

Sedam najčešćih snova kod ljudi Foto: Sergey Mironov / Alamy / Profimedia

Neko vas progoni

Bežanje od nepoznate osobe, životinje ili zastrašujućeg bića može simbolizovati problem koji pokušavate da izbegnete. Umesto suočavanja sa neprijatnom obavezom, razgovorom ili emocijom, možda je neprestano odlažete i potiskujete. Važan trag može biti identitet progonitelja, ali i osećaj koji vas prati tokom bega.

Pojavljivanje u javnosti bez odeće

San u kojem se pred drugim ljudima nađete goli obično se povezuje sa ranjivošću, sramom ili strahom od razotkrivanja. Možda se bojite da će drugi primetiti neku vašu slabost, grešku ili nesigurnost koju pokušavate da sakrijete. Ako se u snu ne osećate neprijatno, golotinja može predstavljati slobodu, iskrenost i prihvatanje sebe.

Letenje

Letenje u snu najčešće izaziva osećaj slobode, uzbuđenja i oslobađanja od svakodnevnih ograničenja. Takav san se može pojaviti kada ste savladali neki problem, doneli važnu odluku ili ponovo stekli samopouzdanje. Ako tokom leta osećate strah ili ne možete da upravljate smerom, san može odražavati nesigurnost i bojazan od gubitka kontrole.

Sedam najčešćih snova kod ljudi Foto: Shutterstock

Kašnjenje ili nespremnost za ispit

Snovi o kašnjenju, propuštenom prevozu ili ispitu za koji se niste pripremili često se javljaju u stresnim periodima. Mogu odražavati strah od neuspeha, prevelika očekivanja ili osećaj da ne možete da ispunite sve obaveze na vreme. Takve snove neretko imaju i ljudi koji su školu završili pre mnogo godina, ali se još uvek boje procenjivanja i grešaka.

Smrt bliske osobe ili sopstvena smrt

Smrt u snovima najčešće nije predznak stvarnog događaja niti je treba doslovno shvatati. Obično simbolizuje završetak određenog životnog perioda, promena odnosa, napuštanje stare navike ili početak nečeg novog. Ako se takav san često ponavlja i izaziva snažan strah, moguće je da odražava anksioznost zbog gubitka, promene ili neizvesnosti.

Pogledajte video: Mogu li snovi da predvide budućnost