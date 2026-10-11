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Google je u svom izveštaju o trendovima objavio listu najpopularnijih emotikona u poslednjih šest godina. Najkorišćeniji u 2026. godini bio je emotikon nagnutog lica koje plače od smeha (), simbol nekontrolisanog smeha.

Iako emotikone svakodnevno koristimo u porukama, komentarima i na društvenim mrežama, njihovo značenje nije uvek tako jednostavno kao što se čini. Isti simbol različitim generacijama može da znači nešto sasvim drugo, a neki su s vremenom dobili značenja koja njihovi tvorci verovatno nisu mogli da predvide.

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Pobednici po godinama

Prošle, 2025. godine,najpopularniji je bio emotikon ruke sa spojenim prstima (). Gest je prepoznatljiv kao stereotipno italijansko gestikuliranje i često se koristi u značenju "Šta želiš?" ili "O čemu pričaš?", ali na internetu je dobio i pozitivnije značenje. Može da posluži kao svojevrsni "chef's kiss" kada želimo da poručimo da je nešto napravljeno savršeno.

U 2024. godini na prvom mestu našao se emotikon koji odmahuje glavom (‍↔️). Njime se može izraziti jednostavno "ne", neslaganje ili odbijanje, ali i nešto zaigranije poput "nema šanse" ili "preskačem".

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Godina 2023. protekla je u znaku ljubavi, a tada je dominiralo klasično roze srce (). Za razliku od crvenog srca, koje se često povezuje s romantičnom ljubavlju i snažnijim emocijama, roze može da deluje nežnije i ležernije. Koristi se za iskazivanje naklonosti, prijateljstva i podrške ili jednostavno kao dodatak poruci.

Emotikon za trenutke kada se jednostavno "topimo"

Tokom 2022. dominiralo je "rastopljeno lice" (), jedan od onih emotikona čije značenje umnogome zavisi od konteksta. Može da opisuje neprijatnost, stid, iscrpljenost i izgaranje na poslu, ali i doslovno "topljenje" tokom velikih letnjih vrućina.

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Može biti i reakcija na situaciju u kojoj se spolja smešimo, a iznutra bismo najradije nestali. Korisnici Reddita navode da ga upotrebljavaju i u flertu, na primer kada žele da pokažu da se zbog nečijeg komplimenta ili poruke "tope".

Pobednik 2021. bio je emotikon lica koje izdiše (‍). Može da označava olakšanje nakon stresne situacije, umor, razočaranje ili frustraciju. U drugom kontekstu može da znači i da nas je neko ili nešto "ostavilo bez daha".

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Tri emotikona koja su postala deo internet jezika

Pobednik 2020. zapravo nije bio jedan emotikon, nego kombinacija triju simbola: ️️.

Oči-usta-oči postali su svojevrsna internet reakcija za situacije u kojima jednostavno ne znamo šta bismo rekli. Stranica Know Your Meme, koja prati i objašnjava internet fenomene, navodi da kombinacija može da izražava stav "tako je kako je", odnosno prihvatanje neprijatnog ili neželjenog ishoda.

Istovremeno može da označava šok, nevericu ili trenutak u kojem smo ostali bez teksta. Upravo je to dobar primer kako korisnici interneta postojećim simbolima mogu da daju potpuno nova značenja.

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Emotikoni ne znače svima isto

Upotreba emotikona nastavlja da raste. Prema izveštajima platformi Pumble te Amra & Elma, njihova upotreba je u poslednje tri godine porasla za 775 odsto.

Međutim, način na koji ih koristimo razlikuje se među generacijama. Bejbi bumeri češće ih upotrebljavaju u njihovom bukvalnom i tradicionalnom značenju, dok ih generacija Z često koristi ironično, daje im dvostruka značenja i od naizgled bezazlenih simbola stvara interne šale.

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Zbog toga i običan emotikon može potpuno da promeni ton poruke. Simbol koji jednoj osobi deluje prijateljski drugoj može da zvuči hladno, pasivno-agresivno ili ironično. A s obzirom na to koliko se internet jezik brzo menja, emotikon koji danas svi koristimo u jednom značenju za nekoliko godina bi mogao da znači nešto sasvim drugo.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Emotikoni