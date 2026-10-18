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Rozi Mur (26) provodi dane baveći se pitonima, ajkulama i aligatorima, a kada čuju i vide čime se bavi u slobodno vreme, ljudi ostanu šokirani.

Rozi radi na Floridi u Službi za upravljanje obalnim vodnim resursima i dok se drugi plaše i da pogledaju smrtonosna stvorenja sa kojima se svakodnevno susreće, Mur ih traži.

- Takođe radim i druge stvari sa strane, uključujući lov na pitone, ronjenje sa ajkulama i označavanje raznih vrsta poput aligatora - rekla je.

Ali jedan pogled na njen Instagram i pratioci će primetiti nimalo sramežljivu naučnicu na fotografijama samo u bikiniju.

- Postoji mala niša za devojke koje znaju dobro da rone za fotografisanje sa ajkulama ili pod vodom, pa tako sa strane radim kao model za reklamiranje raznih proizvoda - objasnila je.

Sada Rozi sklapa ugovore sa firmama za proizvodnju odeće i pića, a takođe je potpisala ugovor sa agencijom koja iznajmljuje modele za luksuzne događaje.

- Ljudi se uvek šale na Instagramu da sam poput Hane Montane, jer objavljujem i napolju sam, na terenu, radim lude stvari ili sam do struka u blatu, a onda će sledeće fotografije biti sa nekog luksuznog događaja na kojem sam našminkana, sređena i sa dobrom frizurom - izjavila je.

Uprkos glamuru koji manekenstvo donosi, Rozi je odlučna da nastavi karijeru naučnice jer je to “više ispunjava i jer je to karijera koja se poštuje”.

- Kao model, kad razgovarate s nekim i oni saznaju da ste naučnik, drugačije počnu da gledaju na vas. Kad ljudi misle da si samo model, čini se kao da imaju prilično loše mišljenje o tebi. A kad saznaju da se bavite ozbiljnim poslom kao da se nešto preokrene u njima i onda vas gledaju sa više poštovanja - objasnila je.

Napomenula je kako je u svetu nauke zanimljivo to što ljudi koji znaju da je naučnica poštuju to što je i model. Potpuno obrnuta situacija nego kad ljudi prvo saznaju da je model, pa onda naučnica.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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