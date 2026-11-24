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Dok su 13. novembra hiljade putnika širom Sjedinjenih Američkih Država ostajale zaglavljene na aerodromima zbog vanredne obustave poletanja aviona, jedna grupa putnika dobila je iskustvo koje će teško zaboraviti. Na letu kompanije Southwest Airlines, koji je povezivao Los Anđeles i Orlando, nastupili su članovi popularnih rok bendova Simple Plan, Hoobastank i The Used, pretvorivši putničku kabinu u koncertni prostor na visini od približno 10.700 metara.

Umesto klasičnog nastupa sa velikom binom, reflektorima i hiljadama ljudi, muzičari su svoje najveće hitove izvodili između sedišta, dok su ih putnici snimali telefonima i pevali zajedno sa njima. Snimci neobičnog koncerta ubrzo su preplavili društvene mreže, a mnogi korisnici priznali su da prvi put zavide ljudima koji su se tog dana našli u avionu.

Ipak, iza ovog događaja krije se zanimljiv detalj. Iako se koncert poklopio sa velikim problemima u američkom avio-saobraćaju, nastupi nisu bili improvizovani kao odgovor na zastoj. U pitanju je bilo unapred organizovano iznenađenje za putnike koji su putovali na muzički festival Vans Warped Tour.

Krenuli na muzički festival, a koncert počeo već u avionu

Članovi bendova Simple Plan, Hoobastank i The Used putovali su na Floridu, gde je za 14. i 15. novembar bio zakazan završni festivalski vikend Vans Warped Toura za 2026. godinu. Reč je o čuvenoj manifestaciji koja već decenijama okuplja ljubitelje pank-rok, pop-pank i alternativne muzike, a koja je posebno obeležila muzičku scenu početkom dvehiljaditih.

Putovanje iz Los Anđelesa trebalo je da bude još jedan korak ka nastupima pred brojnom publikom, ali su organizatori odlučili da doživljaj počne mnogo pre dolaska na odredište.

Kompanija Southwest Airlines, partner festivala, pripremila je posebno putovanje u okviru svog programa "Live at 35", koji podrazumeva iznenadne muzičke nastupe u avionima na visini od približno 35.000 stopa.

Putnici su i pre ukrcavanja mogli da naslute da ih očekuje drugačiji let. Na aerodromu su organizovana druženja sa muzičarima, fotografisanje i karaoke, dok su ih na sedištima čekali poklon-paketi sa obeležjima festivala.

Međutim, glavno iznenađenje usledilo je tek pošto je avion poleteo.

Najveći hitovi dvehiljaditih odjekivali kabinom

Prvi među muzičarima koji su privukli pažnju putnika bili su članovi grupe Hoobastank. Pevač Dag Rob i gitarista Den Estrin izveli su akustične verzije svojih poznatih pesama "The Reason" i "Crawling in the Dark", a Rob je tokom nastupa prolazio središnjim prolazom između sedišta.

Za mnoge putnike posebno je bio upečatljiv trenutak kada su čuli "The Reason", jednu od najpoznatijih rok balada dvehiljaditih. Pesma je objavljena 2004. godine, a svojevremeno je stigla do drugog mesta američke liste Billboard Hot 100, postavši najveći hit ovog benda.

Nakon njih nastupili su pevač Bert Makraken i gitarista Džoi Bredford iz grupe The Used, koji su izveli numere "All That I've Got" i "The Taste of Ink".

Atmosfera je dodatno uzavrela kada se putnicima pridružio Pjer Buvije, frontmen kanadskog benda Simple Plan. On je otpevao neke od najprepoznatljivijih pesama svoje grupe, među kojima su "Perfect", "I'm Just a Kid" i "Welcome to My Life".

Buvije je publiku obradovao i izvođenjem uvodne numere animirane serije "What's New, Scooby-Doo?", po kojoj je Simple Plan takođe poznat.

Muzičkom programu pridružila se i kanadska pevačica LØLØ, koja je izvela svoju pesmu "hot girls in hell", pa su putnici tokom jednog leta imali priliku da uživaju u nastupima četiri različita izvođača.

Iskoristili čak i razglas kojim stjuardese daju obaveštenja

Jedna od zanimljivosti sa ovog leta jeste način na koji su organizatori uspeli da muziku učine dovoljno glasnom za putnike raspoređene po čitavoj kabini.

LØLØ je na društvenim mrežama pokazala kako je tokom nastupa mikrofon, odnosno uređaj kojim kabinsko osoblje saopštava obaveštenja putnicima, bio prislonjen uz zvučnik pojačala.

Na taj način muzika je mogla da se čuje i preko avionskog razglasa, omogućavajući da u koncertu uživaju i putnici koji nisu sedeli neposredno pored izvođača.

Pevačica je otkrila i da se radilo o posebno organizovanom letu, na kojem su bili ljudi koji su putovali na festival Vans Warped Tour.

Iako je koncert bio planiran, okolnosti u kojima se odvijao nisu mogle da budu predviđene.

Dok su muzičari pevali, pojedini putnici koji su imali pristup internetu saznali su da je američka Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) naredila obustavu poletanja aviona širom zemlje.

LØLØ je priznala da je ta informacija izazvala zabrinutost među putnicima, ali da im je muzika pomogla da se opuste.

U objavi na Instagramu našalila se da je, uprkos vestima o obustavi letova, bilo teško ostati uplašen dok Pjer Buvije tako dobro peva.

Zbog tehničkog problema obustavljeno više hiljada letova

Istog dana kada je održan koncert, američki avio-saobraćaj suočio se sa jednim od najvećih poremećaja poslednjih godina.

Savezna uprava za vazduhoplovstvo naredila je 13. novembra, oko 15.30 časova po istočnoameričkom vremenu, obustavu poletanja širom zemlje zbog ozbiljnih problema u telekomunikacionoj mreži koju koristi kontrola letenja.

Prema zvaničnom objašnjenju FAA, zastarela oprema postala je nestabilna usled neuobičajeno velikog broja pokušaja povezivanja na mrežu, što je poremetilo pojedine komunikacione i radarske sisteme.

Obustava je trajala gotovo pet sati, a redovno funkcionisanje saobraćaja počelo je da se obnavlja nakon 20.15 časova.

FAA je naknadno saopštila da je 13. novembra otkazano približno 12.462 letova, mada nisu sva otkazivanja bila neposredna posledica same obustave.

Avion sa muzičarima i fanovima uspeo je da poleti pre nego što je zabrana stupila na snagu, pa je tako izbegao sudbinu velikog broja drugih putnika koji su satima čekali na aerodromima.

„Prvi put zavidim ljudima koji su zaglavljeni u avionu“

Čim su se snimci pojavili na internetu, društvene mreže preplavili su komentari oduševljenih korisnika. Mnogi su isticali da bi upravo takav koncert bio idealan način da prevaziđu nervozu ili strah od letenja, dok su drugi žalili što nisu imali priliku da prisustvuju ovom nesvakidašnjem događaju.

- Užasavam se letenja, ali nadam se da ću jednog dana ovako leteti - napisao je jedan korisnik.

Drugi nisu skrivali ljubomoru prema putnicima koji su mogli da slušaju omiljene bendove iz neposredne blizine.

- Baš sam ljubomorna, ali na onaj najbolji, podržavajući način - glasio je jedan od komentara.

- Uspomena za ceo život. Kako predivno. Nadam se da ćete srećno stići - napisao je drugi korisnik, dok je jedan od najduhovitijih komentara glasio:

- O moj Bože, prvi put zavidim ljudima koji su zaglavljeni u avionu.

Pojedini fanovi isticali su da bi za priliku da čuju ovakav repertoar uživo inače morali da kupe karte za više različitih koncerata, dok su putnici aviona Southwest Airlinesa sve dobili tokom jednog putovanja.

I drugi muzičari imali problema da stignu na festival

Iako su članovi bendova Simple Plan, Hoobastank i The Used uspeli da stignu do Orlanda, obustava avio-saobraćaja ozbiljno je zakomplikovala organizaciju festivalskog vikenda.

Osnivač Vans Warped Toura Kevin Lajman saopštio je da su pojedini izvođači bili prinuđeni da otkažu nastupe, dok su drugi pokušavali da pronađu alternativne načine putovanja.

Neki bendovi odlučili su da put nastave kombijima, čak iz gradova poput Čikaga i Hjustona, kako bi na vreme stigli na Floridu.

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