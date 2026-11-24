Slušaj vest

Četrdeset godina nakon eksplozije nuklearnog reaktora u Černobilju, naučnici su došli do novih saznanja o jednoj od najopasnijih posledica katastrofe iz 1986. godine. Duboko ispod uništenog četvrtog reaktora i dalje se nalaze ostaci visoko radioaktivne mase, nastale topljenjem nuklearnog goriva i građevinskog materijala, koja je nekada predstavljala smrtonosnu opasnost čak i pri veoma kratkom izlaganju. Nova istraživanja otkrila su dosad nedovoljno poznate detalje o njenom sastavu i procesima koji su doveli do njenog nastanka.

Eksplozija nuklearne elektrane u Černobilju Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Ova neobična materija poznata je kao černobiljska lava, a njen najpoznatiji deo dobio je naziv „Slonovo stopalo“, zbog oblika i naborane površine koja podseća na stopalo ove životinje.

Iako je reč o masi koja je odavno očvrsla, ona i dalje sadrži radioaktivne elemente iz uništenog reaktora. U prvim mesecima nakon nesreće zračenje u njenoj neposrednoj blizini bilo je toliko intenzivno da je višeminutno izlaganje moglo da dovede do smrtonosne doze.

Kako je nastalo černobiljsko „Slonovo stopalo“?

Katastrofa u Černobilju dogodila se 26. aprila 1986. godine, tokom bezbednosnog ispitivanja četvrtog reaktora nuklearne elektrane, koja se tada nalazila u Sovjetskom Savezu, na teritoriji današnje Ukrajine.

Zbog kombinacije nedostataka u konstrukciji reaktora i ozbiljnih propusta tokom izvođenja testa došlo je do naglog porasta snage, a zatim i eksplozija koje su razorile reaktorsko postrojenje.

Slonovo stopalo u Černobilju, radioaktivna masa nastala topljenjem četvrtog nuklearnog reaktora 1986. godine Foto: youtube/ Kyle Hill

Tokom havarije, temperatura u unutrašnjosti reaktora dostigla je ekstremne vrednosti. Nuklearno gorivo, delovi metalne konstrukcije i okolni materijali počeli su da se tope i međusobno mešaju, stvarajući novu, izuzetno opasnu supstancu.

Ta masa, poznata pod stručnim nazivom korijum, kretala se kroz oštećene delove postrojenja i prodirala u prostorije ispod reaktora. Kada se postepeno ohladila, očvrsla je u nepravilne, staklaste i kamenolike naslage.

Jedna od njih, nazvana „Slonovo stopalo“, postala je simbol skrivenih opasnosti koje su ostale nakon najveće nesreće u istoriji civilne nuklearne energetike.

Nekoliko minuta u blizini moglo je da bude smrtonosno

Kada su istraživači krajem 1986. godine uspeli da dokumentuju ovu neobičnu formaciju, suočili su se sa izuzetno visokim nivoima radioaktivnog zračenja.

Pogledajte u galeriji fotorafiji nuklearne elektrane:

1/15 Vidi galeriju Černobiljska nuklearna elektrana Foto: Čeněk Třeček / iDNES.cz / Profimedia

Prema istorijskim procenama koje se često navode u literaturi o Černobilju, nivo zračenja u neposrednoj blizini „Slonovog stopala“ dostizao je približno 10.000 rendgena na sat. Pri takvim uslovima, čovek je za svega nekoliko minuta mogao da primi dozu koja bi ozbiljno ugrozila njegov život.

Izlaganje ekstremno visokim dozama jonizujućeg zračenja oštećuje ćelije i tkiva, a naročito koštanu srž i organe za varenje. Posledice mogu uključivati mučninu, povraćanje, dijareju, krvarenja i teško narušavanje imunološkog sistema. Kod najtežih oblika akutne radijacione bolesti moguć je i smrtni ishod.

Važno je, međutim, razlikovati tadašnje i današnje uslove. Tokom proteklih četrdeset godina radioaktivnost pojedinih elemenata znatno se smanjila usled prirodnog raspada, pa podaci iz 1986. ne predstavljaju trenutno stanje.

Ipak, ostaci rastopljenog reaktorskog jezgra nisu izgubili radioaktivnost, zbog čega njihovo proučavanje i dalje zahteva posebne mere zaštite.

Naučnici otkrili šta se nalazi unutar radioaktivne lave

Detaljniji odgovor na pitanje kako je nastala černobiljska lava donelo je istraživanje objavljeno u maju 2026. godine u naučnom časopisu „Progress in Nuclear Energy“.

Istraživači su ispitivali uzorke očvrsle mase koristeći elektronsku mikroskopiju i spektroskopske metode, koje omogućavaju proučavanje strukture materijala na izuzetno sitnom nivou.

Analiza je pokazala da černobiljska lava nije homogena supstanca, već složena mešavina staklaste osnove i brojnih mikroskopskih čestica koje sadrže uranijum i druge elemente.

Posebnu pažnju privukle su čestice uranijumovih oksida, čiji hemijski sastav i unutrašnja struktura ukazuju na promene koje je nuklearno gorivo pretrpelo tokom havarije.

Naučnici su utvrdili da je deo goriva bio izložen oksidaciji, odnosno reakcijama sa kiseonikom, što je uticalo na njegovo ponašanje pri ekstremnim temperaturama.

Pokazalo se da određeni oblici uranijumovih oksida mogu da počnu da se tope ili prelaze u tečno stanje na znatno nižim temperaturama nego što je to slučaj sa idealnim uranijum-dioksidom.

Ovo otkriće pomaže da se preciznije objasni kako su se različiti materijali u reaktoru pretvarali u užarenu masu i na koji način su u njoj nastale složene mineralne strukture.

Zašto je novo otkriće važno i posle četiri decenije?

Iako je od katastrofe prošlo četrdeset godina, černobiljska lava ostaje predmet naučnih istraživanja. Razlog nije samo pokušaj rekonstrukcije događaja iz aprila 1986, već i potreba da se razume kako se radioaktivni materijali menjaju tokom dugog vremenskog perioda.

Ranije istraživanje uzorka iz prostorije 305/2, neposredno ispod reaktora, pokazalo je da ova masa sadrži staklastu osnovu sa sitnim mineralnim česticama bogatim uranijumom.

Naučnici su takođe utvrdili da na površini uzorka, čak i tokom čuvanja u laboratorijskim uslovima, mogu da nastaju nova jedinjenja uranijuma. Takvi procesi ukazuju na to da očvrsla masa nije potpuno hemijski stabilna i da pod određenim uslovima može reagovati sa okolinom.

Razumevanje ovih promena naročito je važno za procenu dugoročne bezbednosti uništenog reaktora, ali i za proučavanje sličnih materijala nastalih tokom drugih nuklearnih nesreća, uključujući katastrofu u japanskoj elektrani Fukušima 2011. godine.

Černobilj je ostavio posledice koje traju decenijama

Foto: Shutterstock

Eksplozija četvrtog reaktora odnela je dva života neposredno nakon nesreće, dok je još 28 radnika i pripadnika interventnih službi preminulo tokom naredna tri meseca od posledica akutne radijacione bolesti.

Više od 100.000 ljudi evakuisano je tokom 1986. godine iz najugroženijih područja, a stotine hiljada stanovnika preseljene su u narednim godinama. Grad Pripjat, izgrađen za radnike nuklearne elektrane i njihove porodice, ostao je napušten.

Oko elektrane uspostavljena je zona isključenja, a posledice radioaktivnog zagađenja nastavile su da se proučavaju decenijama nakon nesreće.

Černobiljska lava, nastala u nekoliko dramatičnih sati tokom uništenja reaktora, danas je dragocen izvor podataka za naučnike. Ono što je 1986. predstavljalo gotovo nedostupnu i smrtonosnu masu sada omogućava istraživačima da bolje razumeju ponašanje nuklearnog goriva tokom najtežih havarija i načine na koje se njihove posledice mogu bezbednije kontrolisati.

Video: Černobilj 40 godina kasnije