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Svi koji su odrasli osamdesetih ili devedesetih godina dobro se sećaju novogodišnjih jelki ukrašenih tankim, svetlucavim nitima. Srebrne, zlatne, a ponekad i šarene, visile su sa grana i bile gotovo nezaobilazan deo praznične dekoracije. Međutim, vremenom su ih zamenile kuglice, mašne i minimalistički ukrasi. Ove zime lameta se vraća u modu i ponovo osvaja novogodišnje jelke.

Foto: Mariia Boiko / Alamy / Profimedia

O njenom velikom povratku pišu nemački magazin Deavita i britanski Ideal Home, koji je još prošlog decembra najavio povratak ovog retro ukrasa u moderne domove. Za razliku od nekadašnjih jelki na kojima se od silnih dekoracija jedva videlo zelenilo, današnji pristup je nešto drugačiji. Lameta se koristi pažljivije, a njene tanke niti stvaraju efekat svetlucave kiše.

Takav izgled prošlog Božića predstavila je i britanska televizijska voditeljka Stejsi Duli, koja je svoju jelku ukrasila srebrnom lametom i disko-kuglama. Stilistkinja enterijera Sijena Bruks objasnila je za Ideal Home da je reč o modernijoj verziji nekadašnjih raskošnih girlandi, inspirisanoj glamuroznom disko estetikom sedamdesetih godina.

Kako je kombinovati da ne izgleda staromodno?

Deavita predlaže nekoliko zanimljivih kombinacija za praznično uređenje doma. Srebrna lameta odlično se uklapa uz tamnozelenu jelku i tople bele lampice, čak i bez kuglica, dok se zlatna može kombinovati sa bordo mašnama od somota. Nijanse šampanjca i ružičastog zlata posebno lepo pristaju belim i veštački zasneženim jelkama.

Ljubitelji tradicionalnog Božića mogu je kombinovati sa starinskim staklenim kuglicama, dok oni koji više vole prirodne dekoracije mogu da izaberu bakarne niti uz slamnate zvezdice, sušene pomorandže i štapiće cimeta.

Važan je i način postavljanja. Najpre se stavljaju lampice, zatim lameta, a tek onda kuglice. Umesto da se čitavi snopovi prebacuju preko grana, preporučuje se da se niti raspoređuju pojedinačno i ostave da slobodno vise. Tako se izbegava neuredan izgled, a svetlucanje dolazi do izražaja.

Današnja lameta nije ista kao nekadašnja

Nekada su se ovakvi ukrasi proizvodili i od metalnih folija koje su sadržale olovo. Poslednji nemački proizvođač takve lamete prestao je sa proizvodnjom 2015. godine, dok se današnje verzije uglavnom prave od metalizirane plastike ili aluminijuma.

Ipak, prilikom kupovine treba obratiti pažnju na bezbednost. Plastična lameta ne sme da se koristi u blizini pravih sveća, dok vlasnici mačaka treba da budu posebno oprezni jer gutanje tankih trakica može biti opasno za životinje.

Povratak ovog ukrasa pokazuje koliko su praznični trendovi povezani sa uspomenama. Dekoracija koju smo godinama čuvali na dnu kutije sada ponovo pronalazi mesto među najpoželjnijim ukrasima. Zato pre kupovine novih dekoracija vredi proveriti stare kutije sa novogodišnjim ukrasima – možda se upravo u njima krije ono što je ove zime ponovo u trendu.

(Kurir.rs/Blic)

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