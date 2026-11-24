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Retki predmeti koji su pripadali putnicima Titanika, koji je potonuo 15. aprila 1912. godine, prodati su na aukciji za rekordne iznose, a najveću pažnju privukli su džepni zlatni sat i dijamantski prsten.

MV Vilhelm Gustlof, tragedija veća od Titanika Foto: Mediadrumimages / William H Mill / Media Drum World / Profimedia

Endrju Oldridž iz kuće “Henri Oldridž i sin”, u engleskom okrugu Viltšir, opisao je aukciju kao “epohalnu”, ističući da potvrđuje koliko je priča o tragičnoj sudbini čuvenog broda i dalje prisutna širom sveta.

Udario u ledeni breg i potonuo

Sat koji je pripadao Meri Mangan, 32-godišnjoj putnici iz Irske, prodat je za čak 250.000 funti, dok je prsten lejdi Daf Gordon dostigao cenu od 140.000 funti. Među najvrednijim predmetima našlo se i pismo koje je pronađeno na telu njegovog autora, Ramona Gomeza, putnika prve klase. Za njega je novi vlasnik izdvojio 80.000 funti.

U pismu, brod je opisan do najsitnijih detalja - od boja kojima je bio ofarban, preko temperature, pa sve do broja ljudi koji su obedovali. Podsećamo, Titanik je isplovio na svoje prvo putovanje 10. aprila 1912. godine, ali je u ranim jutarnjim satima 15. aprila udario u ledeni breg i potonuo. U tragediji je nastradalo oko 1.500 ljudi.

Titanik Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Zlatni džepni sat Meri Mangan je pronađen na njenom telu nakon brodoloma. Predmet je potom, zajedno sa ostalim ličnim stvarima, vraćen porodici. Mangan se ranije preselila u SAD, a početkom 1912. godine vratila se u Irsku kako bi posetila rodbinu. Sat je nedavno bio izložen u muzeju “Titanik Belfast“, zajedno sa ostalim predmetima iz kolekcije njene porodice.

Na prodaju više od 100 predmeta

Na prodaji se našlo više od 100 predmeta povezanih s nesrećnim brodom. Među njima su bili i dokument o osiguranju, prodat za 27.000 funti, kao i retka karta za putovanje, koja je dostigla cenu od 45.500 funti.

Među predmetima je bila i razglednica koju je napisao Džek Filips, jedan od glavnih radio-telegrafista, koji je poginuo u katastrofi. Filips je ostao na radnom mestu, šaljući bežične pozive u pomoć i pomažući u koordinaciji spasavanja dok je brod tonuo, prenosi BBC.

Foto: Wikipedia

Razglednicu je napisao četiri dana pre tragedije i poslao je sestri Elsi. Na aukciji je prodata za gotovo 32.000 funti. Prema rečima aukcionara Endrjua Oldridža, ukupna vrednost prodatih predmeta premašila je milion funti, a predmeti sa Titanika činili su značajan deo te sume.

On je istakao da je džepni sat oborio rekord za predmet koji je pripadao putniku treće klase, dok je prsten dostigao najvišu cenu ikada plaćenu za komad nakita sa ovog broda.

(Kurir.rs/Telegraf)

VIDEO: Savski Titanik