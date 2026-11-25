Dnevni horoskop za 25. novembar: Bik planira zajedničko putovanje, a Lavu sledi ljubav na prvi pogled
Dnevni horoskop za 25. novembar donosi neočekivane obrte na poslovnom planu i podstiče iskrene razgovore koji mogu razrešiti stare emotivne nedoumice.
OVAN
Ovaj dan doneće poseban uspeh Ovnovima koji se bave uslužnim delatnostima ili trgovinom. Finansijski uspeh. Nesuglasice s partnerom ili ukućanima danas mogu kulminirati. Situacija će zahtevati dodatno prilagođavanje. Variranje pritiska.
BIK
Uspešno ćete završiti rad na jednom dugoročnom projektu. Odlične rezultate postići će Bikovi koji se bave uslužnim delatnostima. Vaš odnos s partnerom prožimaju harmonija i razumevanje. Očekuje vas zajedničko putovanje. Glavobolja.
BLIZANCI
Ovaj dan doneće odlične rezultate i priznanja onim Blizancima koji se bave kreativnim zanimanjima ili nekom umetnošću. Napredak u karijeri. Partner vas može optužiti da se ponašate nedosledno i da živite u svom svetu. Reuma.
RAK
Ovaj dan vam može doneti probleme administrativne prirode. Moguća je konfuzija u vezi s nekom dokumentacijom. Potrudite se da ništa ne prećutkujete u ovom periodu, inače partner može početi da sumnja u vas. Probavne smetnje.
LAV
Ovaj dan donosi uspeh onim Lavovima koji se bave nekom kreativnom oblašću. Očekuje vas napredak u karijeri. Jedan izlazak s prijateljima može vam doneti prijatno iznenađenje. Moguća je ljubav na prvi pogled. Tahikardija.
DEVICA
Ovaj period vam može doneti porast popularnosti u poslovnim krugovima. Mogući su javni nastupi. Nedavno poznanstvo sa osobom u znaku Riba ostavilo je na vas jak utisak. Moguć je početak veze. Pad imuniteta.
VAGA
Ovaj dan će proteći u znaku važnog poslovnog sastanka. Međutim, budite oprezni kako ne bi došlo do krupnog previda. Vaš odnos s partnerom ulazi u daleko mirnije vode. Planirate zajedničko putovanje. Probavne smetnje.
ŠKORPIJA
Moguć je privremeni zastoj u okviru prometa novca. Neophodno je da pripremite rezervni plan, ne improvizujte rešenja. Vaš odnos s partnerom sve više dobija na kvalitetu. Između vas dolazi do sve većeg zbližavanja. Pad imuniteta.
STRELAC
Trudite se da zadržite isti nivo rezultata na poslu, ali u isti mah trpite pritisak nadređenih što se tiče rokova. Stari problem u okviru porodice i u ovom periodu vam može zadati glavobolju. Tahikardija.
JARAC
Konstruktivan razgovor na poslu i početak rada na novom poslovnom projektu ispuniće vas posebnim radnim elanom. Slobodni Jarčevi danas mogu da sretnu veoma privlačnu osobu u znaku Raka ili Device. Početak nove veze. Solidno.
VODOLIJA
Ovaj dan će vam doneti uspeh ukoliko se bavite nekom kreativnom oblašću kao što je dizajn ili nekom drugom umetnošću. Vodolije koje su u braku uspešno će ostvariti zajednički poduhvat s partnerom. To će ovaj dan ispuniti zadovoljstvom.
RIBE
Atmosferu ovog dana na poslu obeležiće početak rada na jednom dugoročnom projektu. Finansijski uspeh. Ribe koje su u braku planiraju zajedničko putovanje na odmor. To će vam pomoći da se više posvetite jedno drugom.
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