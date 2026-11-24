da li ste znali

da li ste znali

Konstitutivna sednica parlamenta nastavlja se danas na kojoj poslanici treba da izaberu članove skupštinskih odbora i stalnih delegacija pri međunarodnim institucijama.

Među prvima je u zgradu Skupštine, po ustaljenom običaju, stigao Dragan Gagi Jovanović, a pažnju prisutnih privukla je zanimljiva situacija neposredno pre početka zasedanja. Glumac je u jednom momentu napustio salu držeći u ruci predmet koji je na prvi pogled neodoljivo podsećao na daljinski upravljač.

Kada je izašao ispred zdanja, mnogima nije bilo najjasnije da li se radi o mobilnom telefonu ili nekom sasvim drugom aparatu. Ubrzo je postalo jasno o čemu je zapravo reč – uprkos izduženom kućištu koje stvara zabunu, u ruci je držao starijeg modela mobilni telefon sa klasičnom T9 tastaturom. Iako živimo u vremenu potpune dominacije pametnih uređaja, očigledno i dalje postoje oni koji uspešno odolevaju ekranima osetljivim na dodir, aplikacijama i društvenim mrežama, a poznati glumac je, po svemu sudeći, jedan od njih.

O kom modelu telefona je reč

Uvećani snimak ne pruža previše sitnih detalja, ali se na osnovu nijanse kućišta, rasporeda kamere i otvora na gornjoj ivici može zaključiti da je najverovatnije u pitanju model Nokia 150 iz 2023. godine. Ovaj aparat je kompanija HMD, zadužena za proizvodnju Nokia uređaja, lansirala na tržište u avgustu 2023. godine. Uređaj poseduje ekran dijagonale 2.4 inča, kameru rezolucije 0.3 megapiksela opremljenu blicem, ugrađeni FM radio i MP3 plejer, uz mogućnost korišćenja dve SIM kartice istovremeno.

Nokia 150 Foto: Printscreen/Instagram

Glavni adut ovakvih uređaja

Presudan razlog zbog kojeg se deo korisnika i danas opredeljuje za ovakve modele jeste izuzetna autonomija baterije. Nokia 150 raspolaže zamenjivom baterijom kapaciteta 1.450 mAh, koja prema fabričkim podacima omogućava i do dvadeset časova neprekidnog razgovora.

Ovaj aparat funkcioniše isključivo na 2G mreži i ne podržava povezivanje na internet, pa je njegova namena svedena na osnovne funkcije – obavljanje poziva, slanje SMS poruka, slušanje radija i reprodukciju muzike sa memorijske kartice.

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