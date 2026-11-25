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Australijska televizijska novinarka Savana Berk postala je svetska internet senzacija nakon što je snimak njenog izveštavanja uživo prikupio više od 13 miliona pregleda na Instagramu. Međutim, umesto o vesti koju je prenosila, na društvenim mrežama povela se rasprava o njenoj impresivnoj muskulaturi.

Reporterka televizije "Seven News Sunshine Coast" izveštavala je iz australijskog grada Maručidora, u saveznoj državi Kvinslend, gde je zbog pronalaska sumnjivog paketa evakuisano oko hiljadu zaposlenih.

Dok su se u pozadini videla vozila hitnih službi sa uključenom rotacijom, Savana je smireno prenosila informacije o vanrednoj situaciji. Za ovo radno angažovanje odabrala je sivu majicu bez rukava, koja je otkrila njena izrazito razvijena ramena i bicepse.

Kada je televizija 17. novembra objavila snimak na Instagramu, usledila je lavina reakcija.

Gledaoci zaboravili na vest

Korisnici društvenih mreža utrkivali su se u duhovitim komentarima, priznajući da su snimak pogledali nekoliko puta, a da i dalje ne znaju o čemu je novinarka govorila.

Australijska televizijska novinarka Savana Berk Foto: instagram/saavanahbourke

Među onima koji su reagovali našao se i poznati australijski televizijski voditelj Grant Denijer, koji se našalio na račun njene snage, pitajući je da li je sama donela vatrogasce na mesto intervencije.

Ipak, za ljude koji Savanu već duže prate na društvenim mrežama, njena fizička forma nije nikakvo iznenađenje.

Pored novinarstva ima još jednu karijeru

Mnogo pre nego što je počela da radi pred televizijskim kamerama, Savana se takmičarski bavila gimnastikom. Sportu je bila toliko posvećena da je, kako je svojevremeno otkrila njena majka, u gimnastičkoj sali provodila i do 30 sati nedeljno.

Nakon završetka gimnastičke karijere okrenula se treningu sa tegovima i počela da učestvuje na takmičenjima u bodibildingu.

Pogledajte u galeriji njeno izvajano telo:

1/4 Vidi galeriju Australijska televizijska novinarka Savana Berk Foto: instagram/saavanahbourke

Danas uspešno spaja dve profesije - novinarstvo i fitnes. Pored televizijskog posla, radi kao fitnes trener i vodi sopstvenu onlajn platformu "Saavfit", putem koje pomaže ljudima da izgrade zdrave i održive navike vežbanja.

Na društvenim mrežama redovno objavljuje snimke iz teretane, rezultate svojih treninga i savete namenjene ljudima koji žele da unaprede fizičku kondiciju. Tajna njenog izgleda, kako ističe, nije u čudotvornim metodama, već u disciplini, kontinuitetu i redovnom vežbanju.

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