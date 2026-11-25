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Donald Tramp u prisustvu Melanije Tramp pomilovao ćurku povodom Dana zahvalnosti u Beloj kući

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Američki predsednik Donald Tramp juče je u Beloj kući, uoči obeležavanja Dana zahvalnosti, poštedeo života dve ćurke po imenu Sloboda i Perje, nastavljajući jednu od najneobičnijih tradicija američkih predsednika.

Svečanost je održana na novom heliodromu na južnom travnjaku predsedničke rezidencije, a Trampu su društvo pravili supruga Melanija i brojni predstavnici njegove administracije.

Iako je predsedničko pomilovanje dobilo obe ptice, samo se Sloboda pojavila pred okupljenim zvanicama i predstavnicima medija. O tome koja će ćurka dobiti tu čast odlučivali su građani putem glasanja na internetu.

Nakon što je Amerikancima čestitao predstojeći praznik i govorio o rezultatima svoje administracije, Tramp je prišao beloj ćurki, položio ruku na njena leđa i zvanično objavio pomilovanje.

Donald Tramp u prisustvu Melanije Tramp pomilovao ćurku povodom Dana zahvalnosti u Beloj kući Foto: Matrix Images / Gent Shkullaku / imago stock&people / Profimedia

- Čestitam - rekao je Tramp ptici dok ju je milovao po perju.

Pre ceremonije boravile u luksuznom hotelu

Ovogodišnje ćurke uzgajane su na farmi u Zapadnoj Virdžiniji, gde su se izlegle 15. jula. Obe su stare četiri meseca, a pobednica internet glasanja teška je oko 19 kilograma, dok je druga ptica lakša za približno kilogram.

Uoči dolaska u Belu kuću, ćurke su bile smeštene u luksuznom vašingtonskom hotelu "Vilard Interkontinental", gde je organizovano i njihovo predstavljanje medijima.

Umesto da završe na prazničnoj trpezi, obe ptice biće prevezene na Univerzitet Teksas A&M, gde će pod stručnim nadzorom provesti ostatak života.

Tramp je tokom svečanosti najavio i da će naredne godine ceremonija biti održana u novoj svečanoj dvorani Bele kuće.

Zašto američki predsednici pomiluju ćurke?

Dok je pečena ćurka neizostavan deo tradicionalne američke trpeze za Dan zahvalnosti, pojedine ptice već decenijama imaju privilegiju da izbegnu tu sudbinu zahvaljujući predsedničkom pomilovanju.

Donald Tramp u prisustvu Melanije Tramp pomilovao ćurku povodom Dana zahvalnosti u Beloj kući Foto: Matrix Images / Gent Shkullaku / imago stock&people / Profimedia

Koreni ovog običaja vezuju se za 19. vek i predsednika Abrahama Linkolna. Prema jednoj istorijskoj anegdoti, Linkoln je 1863. godine poštedeo ćurku nakon što ga je njegov sin Tad zamolio da joj pokloni život. Ipak, autentičnost ove priče nije u potpunosti potvrđena.

Organizovano poklanjanje ćurki američkim predsednicima započelo je 1947. godine, tokom mandata Harija Trumana, ali tada nije podrazumevalo i njihovo pomilovanje.

Tek je 1989. godine predsednik Džordž Buš Stariji zvanično ustanovio praksu predsedničkog pomilovanja ćurki, koju su nastavili svi njegovi naslednici.

Ovogodišnja svečanost bila je 79. tradicionalno predstavljanje praznične ćurke u Beloj kući.

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