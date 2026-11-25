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Srpkinja koja je prvi put odlučila da iznajmi svoj stan turistima doživela je neprijatno iznenađenje kada je nakon deset dana boravka stranih gostiju zakoračila u svoju tek renoviranu nekretninu. Umesto urednog apartmana, zatekla je oštećen nameštaj, isflekane garniture, prljavo posuđe i buđavu hranu zbog koje se neprijatan miris širio čitavim stanom.

Snimak je objavila na TikTok profilu "EverydayTruth", pokazavši u kakvom su stanju turisti ostavili smeštaj. Kuhinja i kupatilo bili su zaprljani, stvari razbacane, a posebno je upečatljiv bio prizor sudopere.

Njena objava izazvala je burnu polemiku na društvenim mrežama, a među brojnim komentarima našli su se i oni u kojima su pojedinci sugerisali da je možda visoka cena smeštaja razlog za takvo ponašanje gostiju.

Dala im dodatnih 20 odsto popusta

Vlasnica se potom ponovo oglasila, odgovorivši svima koje je nazvala "dušebrižnicima". Objasnila je da je, budući da prvi put izdaje nekretninu, formirala cenu nižu od svih ostalih stanova u okolini, dok je turistima odobrila i dodatnih 20 odsto popusta zbog rezervacije duže od pet dana.

Međutim, kako je istakla, problem nije bio u tome što gosti nisu počistili za sobom, već u materijalnoj šteti koju su, prema njenim tvrdnjama, napravili tokom boravka.

- Niko nije rekao da treba da mi čiste stan, ne moraju imati ni osnovnu kulturu, ali da ostave prljave umazane sudove na sred drvenog stola i time ga oštete, da uflekaju garnituru, da toliko isprljaju sudove da ne mogu da se očiste nego da moraju da se bace, da ostavljaju buđavu hranu toliko da ceo stan smrdi, to ne treba ni da naglašavam da nije normalno i da ne treba to da se radi! - napisala je ona.

Dočekala ih voćem, slatkišima i punim frižiderom

Razočaranje vlasnice bilo je utoliko veće što je stan neposredno pre dolaska turista bio kompletno renoviran, a nakon završetka radova u njemu niko nije boravio.

Želeći da ostavi što bolji utisak na svoje prve goste, detaljno je očistila i pripremila prostor, a strance su po dolasku dočekali voće, slatkiši i frižider pun sokova.

Ni deset dana kasnije nije mogla da prepozna prostor koji im je ostavila na raspolaganju.

Posebno su je revoltirali komentari pojedinaca koji u ponašanju turista nisu videli ništa sporno, zbog čega im je na kraju objave uputila oštru poruku.

- I ako vi posle svega ovoga mislite da je normalno da su stan ostavili u ovakvom stanju, mislim da vi niste normalni i nadam se da nećete iznajmljivati stanove - zaključila je vlasnica.

Video: Renoviranje kupatila