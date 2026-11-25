ovako je to bilo

ovako je to bilo

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Punih deset godina prošlo je od smrti Fidela Kastra, kubanskog revolucionara koji je obeležio svetsku istoriju druge polovine 20. veka. Dok je njegov politički život bio pod budnim okom međunarodne javnosti, o ženama koje su ga pratile tokom gotovo pola veka na vlasti znalo se znatno manje. Međutim, jedna neobična anegdota iz njegovog života vezuje ga i za Sarajevo, odnosno za porodicu Gorana Bregovića.

Žena čija je lepota, prema priči novinara Milomira Marića, privukla pažnju kubanskog lidera bila je Bahra Sudžuka, majka Bregovićeve supruge Dženane.

Fidel Kastro važi za velikog zavodnika Foto: Shutterstock

Fidel Kastro joj poklonio cveće pred svima

Među starijim Sarajlijama Bahra je važila za jednu od najlepših žena u gradu. O njenoj lepoti pričalo se mnogo pre nego što je postala tašta jednog od najpoznatijih jugoslovenskih muzičara, a posebno zanimljivu anegdotu o njoj svojevremeno je na televiziji "Hepi" ispričao Milomir Marić.

Novinar je otkrio da je Bahru tokom jednog dolaska u Sarajevo zapazio i Fidel Kastro. Cveće koje je kubanski lider dobio prilikom dočeka odlučio je da pokloni upravo njoj.

- Neko cveće su dali njemu, i on je uzeo to cveće i dao Bahri - ispričao je svojevremeno Marić.

Fidel Kastro i Marita Lorenc Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Prema priči koja se kasnije prepričavala u Sarajevu, Kastro se interesovao i za identitet lepotice koja mu je privukla pažnju. Bahra, međutim, od tog susreta nikada nije pravila veliki događaj, niti je pokušavala da privuče pažnju javnosti zahvaljujući poznanstvu sa slavnim revolucionarom.

Njenu ćerku oženio je Goran Bregović

Lepotu po kojoj je Bahra bila poznata nasledila je i njena ćerka Dženana Sudžuka, koja se u mladosti uspešno bavila manekenstvom.

Goran Bregović i Dženana venčali su se 1993. godine, a u braku su dobili tri ćerke - Emu, Unu i Lulu. Uprkos svetskoj popularnosti supruga, Dženana je tokom godina ostala dosledna odluci da svoj privatni život ne izlaže previše javnosti.

Pogledajte u galeriji kako izgleda supruga Gorana Bregovića:

1/5 Vidi galeriju Supriga Gorana Bregović - Dženana Bregović Foto: Dragan Kadić

Slično se ponašala i njena majka Bahra, koju su mlađe generacije upoznale uglavnom zahvaljujući porodičnim fotografijama koje su njene unuke objavljivale na društvenim mrežama.

Čak i u poznim godinama negovala je prepoznatljivu eleganciju, a na fotografijama koje je objavljivala Una Bregović mogla se videti sa urednom frizurom, diskretnom šminkom i nalakiranim noktima.

Nakon Bahrine smrti od nje se na društvenim mrežama oprostila i unuka Lula, podelivši uspomene i zajedničke fotografije.

Kastro decenijama skrivao porodicu od javnosti

Dok se susret sa Bahrom Sudžukom pamti kao zanimljiva sarajevska anegdota, ljubavni život Fidela Kastra bio je znatno komplikovaniji.

Fidel Kastro važi za velikog zavodnika Foto: Profimedia

Prva supruga kubanskog revolucionara bila je Mirta Dijas-Balart, devojka iz imućne kubanske porodice koja je studirala filozofiju. Venčali su se 1948. godine, dok Kastro još nije bio na čelu države, a godinu dana kasnije dobili su sina Fidela Anhela, poznatijeg kao Fidelito.

Njihov brak okončan je razvodom 1955. godine, nakon perioda koji je Kastro proveo u zatvoru zbog neuspelog ustanka protiv vlasti Fulhensija Batiste.

Tokom braka sa Mirtom održavao je vezu i sa Natalijom Revueltom, pripadnicom imućnog kubanskog društva koja je podržavala revolucionarni pokret. Iz njihove veze rođena je ćerka Alina Fernandes, koja je 1993. godine napustila Kubu i kasnije postala javna kritičarka političkog sistema svog oca.

Jedna od najvažnijih žena u Kastrovom životu bila je i Selija Sančes, revolucionarka koja mu se pridružila tokom gerilske borbe. Godinama je bila njegova saradnica, sekretarica i osoba od najvećeg poverenja. Iako se često govorilo o njihovoj ljubavnoj vezi, priroda tog odnosa nikada nije nedvosmisleno potvrđena.

Fidel Kastro važi za velikog zavodnika Foto: Profimedia

Najdužu zajednicu Kastro je ostvario sa Dalijom Soto del Valje, nekadašnjom učiteljicom koju je upoznao početkom šezdesetih godina. Sa njom je dobio petoricu sinova - Aleksisa, Aleksandra, Alehandra, Antonija i Anhela.

Dalija se decenijama gotovo uopšte nije pojavljivala u javnosti, a Kastro tokom svoje vladavine nije zvanično ustanovio ulogu prve dame Kube.

Ljubavnica tvrdila da ju je CIA poslala da ga ubije

Posebno mesto među pričama o Kastrovom privatnom životu zauzima Nemica Marita Lorenc, koju je upoznao 1959. godine, neposredno nakon pobede kubanske revolucije.

Marita je godinama kasnije tvrdila da ju je američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) angažovala da izvrši atentat na kubanskog lidera, ali da nije mogla da ga ubije zbog osećanja koja je prema njemu gajila.

Marita Lorenc Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Njena svedočenja privlačila su veliku pažnju medija, mada pojedini detalji nikada nisu nezavisno potvrđeni.

Fidel Kastro preminuo je 25. novembra 2016. godine, u 90. godini života. Iza sebe je ostavio političko nasleđe koje i danas izaziva duboke podele - od pristalica koje ističu njegovu borbu protiv američkog uticaja, razvoj obrazovanja i zdravstva, do kritičara koji ukazuju na političku represiju, ograničavanje građanskih sloboda i ekonomske probleme Kube.

Video: Biljka koju je Fidel Kastro godinama imao sa sobom