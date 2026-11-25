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U trenutku kada je imovina Ilona Maska dostigla vrtoglavih bilion dolara, čitav svet želeo je da otkrije samo jednu tajnu. Svima je jasno da iza takvog poslovnog imperija stoji čitav niz elemenata, poput hrabrosti za donošenje rizičnih odluka, iscrpljujućeg radnog vremena, britkog uma, ali i doze sreće i pravih kontakata.

Pogledajte fotografije Ilona Maska:

1/9 Vidi galeriju Ilon Mask Foto: AP Julia Demaree Nikhinson, EPA/Will Oliver Pool

Međutim, u senci svih tih faktora krije se jedna tiha svakodnevna rutina o kojoj se retko govori, a koja je bez sumnje odigrala značajnu ulogu u njegovom usponu.

Reč je o takozvanom "pravilu pet sati", naizgled sasvim običnoj navici koja na duže staze daje neverovatne rezultate. Pritom, Mask nikako nije usamljen u primeni ove metode, jer se nje strogo pridržavaju i drugi svetski moćnici kao što su Voren Bafet, Opra Vinfri i Bil Gejts.

Ključ uspeha leži u knjigama

Suština ove metode veoma je jasna i podrazumeva da se svakog radnog dana, pet dana u sedmici, punih sat vremena odvoji isključivo za sticanje novih znanja. U tom periodu nema mesta za poslovne sastanke, niti za obavljanje tekućih obaveza, već je fokus usmeren samo na čitanje, duboko promišljanje, lični razvoj i upijanje svežih ideja.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

Ovakav vid organizovanog i ciljanog učenja ne zahteva previše vremena, ali dugoročno donosi ogroman napredak i snažno podiže radnu efikasnost. Sasvim je dovoljno da sat vremena provedenih pred televizijskim ekranom zamenite druženjem sa knjigom, jer je rešenje zaista tako jednostavno i krije se u redovnom čitanju.

Poznato je da je Ilon Mask oduvek bio strastveni čitalac, a priče iz njegovog detinjstva kažu da je kao dečak uspevao da pročita i po dve knjige u jednom danu. Ni danas ne odustaje od te navike, pa redovno proučava literaturu iz oblasti raketnog inženjerstva, biznisa i veštačke inteligencije, uprkos tome što u tim sferama nema formalne diplome. Slično tome, i Bil Gejts je u razgovoru za "Njujork tajms" otvoreno potvrdio da mu je čitanje još od najranijeg detinjstva ostalo glavni alat za učenje.

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Da je kontinuirano obrazovanje kroz knjige jedna od temeljnih navika najuspešnijih ljudi današnjice potvrđuje i studija koju je sproveo autor i preduzetnik Tomas Korli, obuhvativši više od 200 milionera koji su svoje bogatstvo stekli sopstvenim radom. Njegovi podaci pokazuju da oni gotovo uopšte ne troše vreme na gledanje televizije, dok čak 86 odsto ispitanika navodi da redovno čita, i to ne samo radi razonode. Uz to, njih 63 odsto koristi jutarnju vožnju do posla za slušanje audio-knjiga.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

Na istom tragu je i stručnjak za produktivnost Šonse Medoks, koji ističe da prosečan milioner svakog meseca pročita najmanje dve knjige, te preporučuje da svaki slobodan trenutak iskoristimo za čitanje stručnih tekstova, vesti, blogova i beletristike, odnosno za slušanje podkasta i zvučnih knjiga dok smo u pokretu.

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