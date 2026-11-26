Sušenje mokrog veša na sušilici u stanu tokom hladnih i kišnih dana

Slušaj vest

Veliki broj ljudi koji pokušava da osuši opranu garderobu unutar stana susreće se sa istom mukom, jer vlažnim tkaninama ponekad treba čitava večnost da postanu suve. Uobičajeno kačenje odeće često rezultira gomilom nabijenih stvari koje ne samo da se suše satima, već vremenom dobiju i veoma neprijatan miris ustajalosti.

Japanska metoda sušenja veša Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Ipak, pokazalo se da vam za rešavanje ove svakodnevne muke uopšte nisu potrebne skupe sušilice niti dodatni kućni aparati, već je dovoljno da promenite raspored po kojem ređate stvari na žicu.

Metoda "duge" kao pametan raspored za brže sušenje

Takozvana japanska tehnika, u svetu poznata kao Rainbow Hanging Method, zapravo predstavlja pažljivo osmišljen način organizacije garderobe na sušilici. Glavna caka sastoji se u tome da odeću razvrstate prema njenoj dužini, tako da najduže komade, poput pantalona ili velikih peškira, okačite na same ivice sušilice, dok one najkraće smeštate u sredinu. Na taj način vaša žica sa vešom vizuelno formira oblik luka, odnosno duge, pri čemu se dužina tkanina postepeno smanjuje kako se ide ka centru.

Ovakav pristup nije bitan zbog samog izgleda, već zato što znatno pospešuje strujanje vazduha među stvarima. Kada se vlažni komadi međusobno ne dodiruju i ne prave gust zid, voda iz tkanina mnogo brže isparava, pa čitav proces sušenja postaje neuporedivo brži i delotvorniji.

Kako da ovaj trik primenite kod kuće

Primena ove metode ne zahteva kupovinu bilo kakvih dodataka niti posebno umeće, već je potrebno samo da ispoštujete nekoliko jednostavnih koraka prilikom kačenja veša.

Japanska metoda sušenja veša Foto: Larysa Shcherbyna / Alamy / Profimedia

1. Najduža garderoba ide na spoljne ivice: Pantalone, veliki peškiri i dugački duksevi treba da zauzmu mesta na samim krajevima sušilice.

2. Komadi srednje dužine idu između: Majice, košulje i tanji duksevi raspoređuju se u prostoru između krajeva i centra.

3. Najsitnije stvari idu u samu sredinu: Čarape, donji veš i ostali mali komadi kače se tačno u središte ovog zamišljenog "luka".

4. Obezbedite razmak među tkaninama: Nijedan komad odeće ne bi smeo da se naslanja na drugi niti da se sa njim preklapa.

Pridržavanje ovakvog redosleda ne samo da skraćuje vreme sušenja, već vas sprečava da pretrpate sušilicu, što je najčešća greška zbog koje garderoba ostaje vlažna satima, pa čak i danima.

Kada može da zakaže

Brzina kojom će se odeća osušiti ne zavisi isključivo od sobne temperature ili procenta vlage u vazduhu, već ponajviše od dobre ventilacije. Što više slobodnog prostora ostavite između pojedinačnih komada, vazduh lakše prolazi kroz njih, a vlaga brže nestaje. Upravo metoda "duge" na najmanju meru svodi opasnost od nastanka takozvanih "mrtvih zona" na vašoj sušilici gde vazduh uopšte ne cirkuliše.

Japanska metoda sušenja veša Foto: Mikhail Mishchenko / Alamy / Profimedia

Međutim, važno je imati na umu da nijedan savet ne može da napravi čudo ukoliko je vazduh u prostoriji prezasićen vlagom, a garderoba okačena previše gusto. Konačan učinak uvek zavisi i od modela sušilice koju koristite, količine veša iz mašine, kao i opštih uslova u vašem životnom prostoru.

Koje je najbolje mesto za sušilicu tokom zimskih meseci

Pravilno ređanje stvari po dužini samo je polovina posla, dok je odabir prave prostorije za sušenje podjednako presudan. Zagušljive sobe bez dotoka svežeg vazduha direktno pogoduju zadržavanju vlage i stvaranju onog prepoznatljivog, ustajalog mirisa na sveže opranoj garderobi.

Japanska metoda sušenja veša Foto: Shutterstock

Najpametnije rešenje je da sušilicu smestite u prostoriju koju možete često da provetravate, vodeći računa da okačeni veš ni u jednom trenutku ne dodiruje zidove ili okolni nameštaj. Čak i kratkotrajno otvaranje prozora na nekoliko minuta može drastično da ubrza isparavanje vlage.

U stanovima gde je problem sa vlagom izuzetno izražen isplati se uložiti u električni odvlaživač vazduha. Sa druge strane, strogo izbegavajte naviku da mokre stvari prebacujete preko radijatora, jer takav potez ne samo da sprečava normalno zagrevanje sobe, već može da predstavlja i ozbiljan bezbednosni rizik.

Pogledajte video: Kako da sušite veš u stanu