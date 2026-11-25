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Dok bi mnogi sa godišnjim primanjima od nekoliko stotina hiljada dolara sebi priuštili luksuzni automobil, prostran stan i putovanja na egzotične destinacije, 26-godišnji Čarls Brumfild izabrao je sasvim drugačiji način života.Stan u Vašingtonu deli sa četiri cimera, na posao odlazi peške ili biciklom, a tokom jednog meseca na namirnice je potrošio svega 28 dolara.

Ovaj mladi Amerikanac zaposlen je u Guglu kao analitičar za bezbednost veštačke inteligencije, a očekuje da će njegova ukupna zarada tokom 2026. godine dostići 323.000 dolara. Međutim, za pokrivanje osnovnih životnih troškova godišnje izdvaja manje od 20.000 dolara.

Njegovi godišnji izdaci čak su niži od zarade zaposlenog koji radi puno radno vreme za prosečnu minimalnu satnicu, izračunatu na osnovu minimalnih zarada u svih 50 američkih saveznih država, a koja na godišnjem nivou iznosi oko 23.700 dolara, piše CNBC.

Čarls Brumfild saveti za štednju Foto: youtube/Charles Broomfield

Razlog zbog kojeg se Brumfild odriče brojnih pogodnosti koje bi mogao da priušti jeste želja da finansijsku nezavisnost ostvari pre 30. rođendana.

Roditelji ga učili da polovinu zarađenog novca ostavlja sa strane

Čarls je odrastao u Kolorado Springsu, u porodici dvoje vojnih veterana koji su veliku pažnju posvećivali finansijskom obrazovanju svoje dece. Pravilo je bilo jednostavno - polovinu svakog zarađenog iznosa trebalo je sačuvati.

Ipak, kao tinejdžer nije bio imun na čari luksuznog života. Maštao je o lamborginiju i raskošnom penthausu, verujući da su upravo takve stvari dokaz poslovnog i životnog uspeha.

Vremenom je počeo da preispituje sopstvene želje, shvativši da su mnoge od njih bile oblikovane društvenim očekivanjima, a ne njegovim stvarnim potrebama.

Prekretnica se dogodila kada je sa 17 godina otkrio pokret FIRE (Financial Independence, Retire Early), koji zagovara intenzivnu štednju i dugoročno investiranje kao put ka finansijskoj nezavisnosti i mogućnosti ranijeg penzionisanja.

Čarls Brumfild saveti za štednju Foto: youtube/Charles Broomfield

Po završetku fakulteta 2022. godine napravio je konkretan finansijski plan. Želeo je da do tridesetog rođendana ima 750.000 dolara u investicijama, ali bi, prema sadašnjim procenama, taj cilj mogao da ostvari već 2027. godine.

Računao koja namirnica ima najviše proteina za najmanje novca

Jedna od najvećih ušteda koje je ostvario odnosi se na ishranu. Pre zaposlenja u Guglu mesečno je na namirnice trošio oko 200 dolara, dok danas za istu namenu izdvaja prosečno 70 dolara.

Kompanija svojim zaposlenima obezbeđuje besplatne obroke, što Brumfild maksimalno koristi. Tokom avgusta 2026. godine za kupovinu hrane izdvojio je svega 28 dolara.

Dok nije imao tu pogodnost, unapred je pripremao velike količine hrane i raspoređivao ih na pojedinačne porcije, čija je cena iznosila oko dva dolara po obroku.

Njegova štedljivost išla je toliko daleko da je analizirao odnos cene namirnica i količine proteina koje sadrže. Tako je zaključio da je puter od kikirikija jedna od finansijski najisplativijih opcija.

Ne izdvaja novac ni za premijum pretplatu na Jutjubu, nema troškove održavanja automobila, a kada želi da se zabavi, bira aktivnosti koje ne zahtevaju velike izdatke.

Vozio bicikl više od tri kilometra da bi uštedeo jedan dolar

Čarls Brumfild saveti za štednju Foto: youtube/Charles Broomfield

Brumfild priznaje da je u pojedinim situacijama odlazio u krajnost. Jednom prilikom biciklom je prešao više od tri kilometra do druge prodavnice samo zato što je pasta za zube tamo bila jeftinija za jedan dolar.

Razmatrao je čak i mogućnost da se odrekne iznajmljenog stana i preseli u kombi koji bi parkirao u garaži kompanije u kojoj radi. Na taj način potpuno bi eliminisao troškove stanovanja.

Međutim, kada je izračunao koliko bi mu takva odluka zaista pomogla da ranije ostvari finansijski cilj, zaključio je da dodatno odricanje nije vredno narušavanja kvaliteta života.

Tokom avgusta njegovi osnovni životni troškovi iznosili su ukupno 1.477 dolara. U tu sumu nisu uračunati novac koji odvaja za štednju i investicije, kao ni izdaci za postdiplomske studije.

Svestan je, međutim, da mnogi ljudi ne mogu da primene njegov model štednje, budući da mu visoka primanja i brojne pogodnosti na radnom mestu omogućavaju da troškove svede na minimum.

Zarada mu se utrostručila, a životni standard nije menjao

Jedan od ključnih razloga zbog kojih je Brumfild uspeo da akumulira značajan kapital jeste to što rast prihoda nije pratio i rast životnih troškova.

Od završetka fakulteta njegova primanja su se utrostručila, ali nije počeo da troši više samo zato što je mogao sebi da priušti skuplje stvari.

Pored posla u Guglu, pokrenuo je i sopstveni kanal na Jutjubu, na kojem govori o ličnim finansijama, štednji i investiranju.

Danas njegov investicioni portfolio vredi oko 650.000 dolara, a do postavljenog cilja nedostaje mu još 100.000.

Umesto da pokušava da se obogati preko noći trgovanjem kriptovalutama ili kupovinom pojedinačnih akcija, novac uglavnom usmerava u indeksne fondove koji prate kretanje širokog tržišta.

Ne želi da se penzioniše, već da više nikada ne mora da radi zbog novca

Iako se pridržava principa pokreta koji promoviše rano penzionisanje, Čarls zapravo nema nameru da prestane da radi kada ostvari svoj finansijski cilj.

Njegova ambicija jeste da stekne dovoljno kapitala da može da promeni posao, pokrene sopstvenu kompaniju ili se posveti profesionalnim projektima koji ga zanimaju, bez straha da će ostati bez sredstava za život.

Razmišlja i o pokretanju sopstvenog poslovanja u oblasti bezbednosti veštačke inteligencije.

Za razliku od vremena kada je kao tinejdžer maštao o lamborginiju i luksuznom stanu, danas uspeh meri mogućnošću da samostalno odlučuje o tome kako će provoditi svoje vreme i čime će se baviti.

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