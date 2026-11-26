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Dnevni horoskop za 26. novembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta vam zvezde donose ovog četvrtka.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Povoljan aspekt donosi vam uspeh u saradnji sa inostranstvom, kao i svima onima koji polažu neke ispite. Ovaj dan obeležiće tajni ljubavni sastanak sa osobom koja vam se odavno dopada. Variranje pritiska.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Budite oprezni u komunikaciji na poslu, jer ovaj dan može doneti mogućnost da budete pogrešno shvaćeni. Danas svoju srodnu dušu možete upoznati na nekoj zabavi kod prijatelja. Ljubav na prvi pogled. Glavobolja.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nepredvidljivi preokreti u okviru vaše poslovne saradnje s nekom stranom kompanijom. Odluke donosite na timskom nivou. Obnavljanje veze sa osobom iz prošlosti može vam doneti i neke stare dileme u vezi s njom. Prehlada.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Početak nove poslovne saradnje ispuniće vas elanom i dodatnim optimizmom. Uspeh u uslužnim delatnostima. Slobodni Rakovi nalaze se na početku ljubavne veze koja se može pretvoriti u nešto mnogo ozbiljnije nego što očekuju. Alergija.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pojačana intuicija doneće vam dobar osećaj za pravac poslovanja. Pravi poslovni potez doneće vam finansijski uspeh. Slučajni susret s bivšom ljubavlju može oživeti stari žar. Moguće je obnavljanje ljubavne veze. Tahikardija.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas do vas mogu dopreti neprijatne vesti o spletkama koje o vama širi osoba na koju niste ni posumnjali. Susret s bivšom ljubavlju probudio je vaša osećanja. Moguće je obnavljanje veze između vas. Prehlada.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Negativan komentar kolege danas bi mogao da vas izbaci iz takta. Potrudite se da zadržite diplomatski stav. Slobodne Vage očekuje iskušenje da uđu u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Probavne smetnje.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Obratite pažnju na poslovnu komunikaciju, jer vam ovaj dan može doneti situaciju u kojoj ćete biti pogrešno shvaćeni. Slobodne Škorpije danas mogu da upoznaju srodnu dušu na nekoj zabavi ili društvenom okupljanju. Pad imuniteta.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj period može vam doneti značajne poslovne pregovore sa stranom kompanijom. Očekuje vas putovanje. Vaše prijateljstvo sa osobom koju poznajete odranije polako prerasta u ljubav. Početak ozbiljne veze. Glavobolja.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaš razgovor s nadređenima danas će proteći u znaku vaše afirmacije. Dobićete pohvale i priznanja za postignute rezultate. Jarčevi koji su u braku danas mogu da reše jedno dugoročno sporno pitanje između njih i partnera.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj period doneće vam odličan osećaj za način poslovanja, a to će se odraziti na vaše finansije na duže staze. Partner počinje da sumnja u vašu iskrenost jer ste neke stvari prećutali. Moguća je kriza poverenja.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ukoliko planirate da započnete privatni biznis ili saradnju s nekim prijateljima, ovaj period predstavlja dobar trenutak za to. Partner je u poslednje vreme pomalo čudan i ponaša se nedosledno. Nalazite se u dilemi.