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Tačno na svoj 45. rođendan, Žan Belivo je krenuo iz Montreala sa skromnom ušteđevinom, malim triciklom za prtljag i samo jednim ciljem, a to je da pešice obiđe čitavu planetu. Kući se vratio posle 4.077 dana, nakon što je prešao 75.500 kilometara kroz 64 države.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njegov put:

1/8 Vidi galeriju Žan Belivo prepešačio ceo svet za 11 godina Foto: Kilian FICHOU / AFP / Profimedia, MICHEL VIATTEAU / AFP / Profimedia

Da bi se razumela ovakva nesvakidašnja odluka, potrebno je vratiti se u januar 1998. godine, kada je snažna ledena oluja nedeljama paralisala delove Kvebeka i ostavila građane bez električne energije. Žan Belivo je tada bio vlasnik firme za prodaju svetlećih reklama. Poslovanje je potpuno stalo, sve narudžbine su otkazane, a on je bio primoran da stavi katanac na firmu.

Usledio je izuzetno težak period i borba sa depresijom, kojoj se suprotstavio bez medikamenata tako što je počeo da trči. Redovni treninzi su mu ponovo uneli red u svakodnevicu. Jednog dana, dok je pretrčavao most Žak Kartije, zapitao se koliko bi mu vremena trebalo da pešice stigne do Njujorka, potom do Meksika, a onda i do svih krajeva sveta. Otrčao je pravo kući, stavio računicu na papir i došao do brojke od otprilike deset godina.

Žan Belivo prepešačio ceo svet za 11 godina Foto: Kilian FICHOU / AFP / Profimedia

Svoju zamisao je punih osam meseci skrivao od najbližih, strahujući da će pokušati da ga odgovore. Supruga Lis i njihovo dvoje dece, koji su tada imali 20 i 18 godina, naposletku su ipak stali uz njega. Na dan kada je zakoračio u ovu avanturu, njegova ćerka je bila u četvrtom mesecu trudnoće.

Šetnja za mir bez velikih govora

Žanov poduhvat odvijao se u okviru UN Međunarodne decenije za kulturu mira i nenasilja za decu sveta, a kasnije je dobio i zvanično priznanje organizacije UNESCO. Na samom terenu to nije podrazumevalo držanje velikih i formalnih govora, već neposredne razgovore sa običnim ljudima i obilaske škola i lokalnih zajednica.

Žan Belivo prepešačio ceo svet za 11 godina Foto: MICHEL VIATTEAU / AFP / Profimedia

Često je kao glavnu inspiraciju isticao Terija Foksa, Kanađanina koji je sa jednom nogom i oboleo od raka pretrčao celu zemlju. Žanova računica je bila sasvim jednostavna: ako je on to uspeo sa jednom nogom i teškom dijagnozom, zdrav čovek sa obe noge sigurno može da prepešači čitav svet.

Tricikl kao jedini dom

Sve njegove stvari stale su u mali tricikl koji je gurao ispred sebe. Unutra su se nalazili šator, garderoba i zalihe hrane dovoljne za tek nekoliko dana. Udobnost je bila svedena na minimum, baš kao i finansije, jer su oko 80 odsto njegovih sredstava tokom putovanja činile donacije dobronamernih ljudi, besplatni obroci, karte za prevoz ili ponuđeno prenoćište.

U sopstvenom šatoru prespavao je neverovatnih 1.500 noći. Ostatak vremena noćio je u crkvama, hramovima, vatrogasnim stanicama, pa čak i ispod mostova. Vrata svog doma otvorilo mu je više od 1.600 porodica iz najrazličitijih kultura širom planete.

Žan Belivo prepešačio ceo svet za 11 godina Foto: Kilian FICHOU / AFP / Profimedia

Okeane je prelazio brodom ili avionom, dok je svaki kilometar na kopnu prešao isključivo sopstvenim nogama.

Pljačke, zabrane i hitna operacija

Putovanje nije uvek teklo glatko. Četiri puta je morao da menja planiranu trasu zbog bezbednosnih rizika i administrativnih prepreka, pa je tako zaobišao Kolumbiju, skratio boravak u Keniji, Libija mu nije dozvolila ulazak u zemlju, dok su ga kineske vlasti naterale da Tibet preleti avionom.

Dva puta se našao na meti pljačkaša, u Južnoj Africi i u Etiopiji. Najkritičniji momenat doživeo je 2005. godine u Alžiru, kada ga je hitna operacija prostate potpuno vezala za bolničku postelju. Ipak, čim je stao na noge, nastavio je svoje putovanje.

Cena koju je platila porodica

Guranje kolica hiljadama kilometara često ga je guralo na same margine društva.

Žan Belivo prepešačio ceo svet za 11 godina Foto: Kilian FICHOU / AFP / Profimedia

"Jednog dana si kralj, a već sledećeg niko i ništa", sažeo je svoje iskustvo. I u rodnoj Kanadi, kao i u drugim zemljama, prolaznici su ga neretko mešali sa prosjakom ili beskućnikom.

Najveću žrtvu, međutim, podneli su njegovi najbliži kod kuće. Otišao je dok je ćerka čekala prvo dete, a vratio se kao deda dve unuke, od kojih jednu do tada nikada nije ni video.

"Cena ovakvog puta je gubitak", iskren je Žan, dodajući da je taj gubitak umesto njega podnela njegova porodica.

On svoj poduhvat ne predstavlja kao nekakvo herojsko delo, već kao sopstveno bekstvo i potrebu da pronađe izlaz iz ličnog lavirinta i preispita prave životne vrednosti.

Susret sa Nelsonom Mandelom

U Montreal, na trg Žak Kartije, vratio se 16. oktobra 2011. godine, posle tačno 11 godina i dva meseca neprekidnog hoda. U proseku je dnevno prelazio oko 18 kilometara, uključujući i dane kada je odmarao.

Tokom puta pocepao je na desetine pari obuće, lično upoznao Nelsona Mandelu i još troje dobitnika Nobelove nagrade za mir, a nakon povratka napisao je knjigu i počeo da drži motivaciona predavanja.

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