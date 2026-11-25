Slušaj vest

Neki ljudi jednostavno vole da znaju sve što se dešava u tuđim životima. Uvek su upućeni u najnovije priče, rado komentarišu tuđe odluke i teško odolevaju zanimljivom traču. Međutim, kada je reč o njihovim tajnama, postaju mnogo oprezniji. Prema astrologiji, tri horoskopska znaka posebno su poznata po tome što vole da razgovaraju o drugima, ali retko otkrivaju previše o sebi.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Blizanci su radoznali i društveni, pa često prvi saznaju šta se događa među prijateljima, kolegama ili poznanicima. Vole da razgovaraju, postavljaju pitanja i razmenjuju zanimljive informacije. Kada čuju neki trač, teško im je da odole želji da ga podele sa drugima, naročito ako znaju da će izazvati zanimljivu raspravu.

Ipak, kada je reč o njihovom privatnom životu, Blizanci umeju da budu iznenađujuće tajanstveni. Rado će pričati o svakodnevnim sitnicama, ali ono što ih zaista muči često zadržavaju za sebe. Čak i bliski prijatelji ponekad imaju osećaj da o njima ne znaju baš sve.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Škorpije vole da znaju šta se dešava oko njih, ali retko pokazuju koliko su zapravo upućene u tuđe živote. Pažljivo slušaju, primećuju detalje i često saznaju stvari koje drugima promaknu. Posebno ih zanimaju skrivene namere, ljubavni odnosi i situacije u kojima neko nešto pokušava da prikrije.

Sa druge strane, sopstvenu privatnost čuvaju po svaku cenu. Ne vole kada ih drugi ispituju o ličnim problemima, a svoja osećanja otkrivaju samo ljudima kojima potpuno veruju. Škorpije mogu da znaju gotovo sve o drugima, dok o njima samima mnogi znaju veoma malo.

Vaga

Vaga Foto: Shutterstock

Vage vole društvo, druženja i duge razgovore, a tračevi im često služe kao zabava. Zanimaju ih ljubavne priče, nesporazumi među prijateljima i sve što se događa u njihovom okruženju. Iako uglavnom ne žele nikoga da povrede, ponekad se toliko zanesu u razgovoru da otkriju više nego što su planirale.

Ipak, kada se razgovor okrene ka njihovom životu, Vage postaju opreznije. Ne vole da drugi znaju za njihove probleme, naročito ako bi to moglo da naruši sliku koju ostavljaju u društvu. Često će radije promeniti temu ili se našaliti nego što će priznati da ih nešto muči.

Horoskopske preporuke i savete ne treba shvatati naročito ozbiljno. Astrologija nema naučnu osnovu, a sklonost ka ogovaranju i čuvanju tajni ne zavisi od horoskopskog znaka.

(Kurir.rs/Index)

Pogledajte video: Šta je mundalna astrologija