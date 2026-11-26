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Publika je navikla da je Dragan Gagi Jovanović zasmejava pred filmskim kamerama i na pozorišnim daskama, ali je popularni glumac ovoga puta privukao pažnju na sasvim drugom mestu - u Narodnoj skupštini Srbije.

Jovanović, koji je postao narodni poslanik Studentske liste, našao se u središtu interesovanja korisnika društvenih mreža nakon što je u javnost dospeo snimak nastao tokom jučerašnjeg zasedanja parlamenta.

Za svega nekoliko trenutaka pred skupštinskim kamerama glumac je uspeo da privuče pažnju stotina hiljada ljudi, a da pritom nije izašao za govornicu.

Naime, dok su poslanici Srpske napredne stranke tokom pauze međusobno razgovarali, Jovanović im je laganim korakom prišao i smestio se neposredno iza njih. Njegovo približavanje grupi političkih protivnika zabavilo je korisnike TikToka, koji su počeli masovno da dele snimak.

- Ali Gagi Jovanović koji tokom pauze nonšalantno dolelujao do opozicije da čuje šta pričaju, pa ja ne mogu - napisala je autorka objave.

Video je prikupio više od 300.000 pregleda, gotovo 30.000 lajkova i više od 11.000 deljenja.

Šta se dešavalo u parlamentu?

Snimak je nastao tokom konstitutivne sednice Narodne skupštine 25. novembra, nakon što je Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", obavestio prisutne da je uhapšen glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala sednica nakon napuštanja Skupštine poslanika:

1/4 Vidi galeriju Vučić sam ostao u klupama opozicije posle hapšenja Dragana Vučićevića Foto: Screenshot

Poslanici Studentske liste vest su dočekali aplauzom, dok su predstavnici Srpske napredne stranke izrazili negodovanje. U pauzi koja je usledila poslanici grupe "Srbija pobeđuje" su se okupili radi konsultacija, a upravo je u tom trenutku nastao snimak poznatog glumca.

Poslanici SNS potom su napustili parlament i uputili se ispred policijske stanice kako bi pružili podršku Vučićeviću. Njima se kasnije pridružio i Aleksandar Vučić, koji se prethodno obratio poslanicima.

Video: Gagi Jovanović u Skupštini