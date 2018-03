Svet je pun vrhunskih muzičara koji svojom virtuoznošću i veštinom oduševljavaju publiku. Retki među njima u stanju su da sviraju i dva instrumenta odjednom.

A kad je neko majstor, kao što je to nemački muzičar Arnulf das Šandmaul, onda mu nije problem da svira i tri flaute odjednom. Kako on to radi, pokazao je nedavno u emitovanju uživo na internetu, gde je kompoziciju svirao najpre samo na jednoj, potom na dve, a na kraju na tri instrumenta.

