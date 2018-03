PLAVI MESEC SUTRA OTKRIVA SVE: Evo kako će OVAJ fenomen uticati na vaš horoskopski znak!

Sutra će da sija takozvani plavi Mesec koji astrološki donosi velike promene u vaš život.



Evo kako će ovaj fenomen uticati na vaš horoskopski znak.

Novi plavi Mesec treba da nas pripremi za promenu energije kada Sunce pređe u Ovna. Ovaj mesec ukazuje na to da treba da budete obazriviji, smireniji i da više razmišljate. Energija koju donosi trebalo bi da bude pozitivna, ali se može desiti da bude isuviše moćna, samim tim i teška, za vas.



Ovan

Imajte veru u svoj uspeh i slobodno pregovarajte o unapređenju ili povišici. Na uzlaznoj ste putanji. Nekome koje značajan deo vašeg ljubavnog života treba dokaz da ga volite i da je siguran sa vama. Čuvajte se ljubomore.

Ukoliko ste sami, skupite hrabrost i pozovite nekoga na dejt. Bićete srećniji, a samim tim će se promeniti i okolnosti. Napokon ćete naći mir.



Bik

Na poslu će se bolje i sa više poštovanja odnositi prema vama. Kolege će vam se otvoriti. Pokušajte zdravije da hranite i počnite da vežbate.

Na ljubavnom planu će vam se desiti nešto fenomenalno. Jedna jako privlačna osoba će vam otkriti svoje prave namere. Napokon ste usaglasili ono što mislite, govorite i radite i zbog toga ste srećniji.

Blizanci

Na poslu ste napokon došli do toga da živite s mnogo manje stresa, ali imate više uspeha. Ako tražite novi posao, postoji šansa da vam stigne ponuda.

Nešto što vam se činilo zastrašujuće će se pokazati kao blagoslov, pa zato budite otvoreni.

Morate biti dovoljno mudri da tokom turbulentnih perioda ostanete smireni. Jedna osoba će vam ukazati na vaše kvalitete. Očekujte poziv na neki poseban događaj ili odlazak na odmor. Širite sreću, pa to podiže ljude oko vas.

Rak

Ako nemate hrabrosti da na poslu pitate nešto što vas muči, treba da znate da ćete biti prijatno iznenađeni, jer vaša požrtvovanost nije prošla neprimećeno.

Dobićete ono što ste hteli i to će vam se svideti. Ukoliko ste pomerali posetu zubaru ili lekru, nemojte da se plašite zakazivanja.

Vaš ljubavni život prelazi na novi nivo posvećenosti. Pokušajte više vremena da posvetite nekome ko vam pokazuje da mu je stalo do vas. Možda vam je ta osoba suđena.

Lav

Na poslu ćete ostvarite svoje ciljeve. Na dohvat ruke vam je ono što ste dugo čekali. Ukoliko vam neko duguje novac, biće vam vraćen. Važno je da se zdravo hranite i obnovite energiju vežbanjem.

Kada je ljubav u pitanju, uplovićete u vezu sa prijateljem ili osobom koja vas privlači. Zahvalni ste na onom što imate, pa sreću pronalazite u malim stvarima.

Devica

Dugo i predano ste radili i bili ste jako ambiciozni. Sada ćete napokon dobiti ono što ste čekali i naći ćete svoje mesto.

Više ne morate da budete obazrivi sa osobom koju volite, ona je sada počela da sagledava stvari i iz vašeg ugla. Smejaćete se zajedno i praviti planove. To što vas cene na poslu i u ljubavi čini da budete srećniji i imate više snage.

Vaga

Vaša karijera je u usponu jer ste jako fokusirani na ono što radite. Okruženi ste moćnim ljudima umesto onim koji isisavaju energiju. Uspeli ste da negativne misli zamenite pozitivnim. Jedna topla i divna osoba će vas podići emotivno. Zajedno ćete obilaziti nova mesta ili početi zajedno da živite. Živećete punim plućima zbog čega ćete postati otvoreniji za nova iskustva.

Škorpija

Stremite visoko kada je karijera u pitanju i to će vam se isplatiti. Ljudi su primetili šta sve možete. Više ćete raditi stvari koje volite nego koje su "moranje". Vi i partner ćete jedno drugom davati ono najbolje. Ukoliko do sada niste hteli obaveze, sada će se to promeniti. Ljubavna strelica se kreće ka vama. Zadovoljni ste, osećate da život nije samo borba, pa se osećate mnogo bolje.

Strelac

Bićete na pravom mestu u pravo vreme sa pravom osobom. Uživaćete u rezultatima svog rada. U ljubavi vas očekuje mnogo lepih dana i poziva. Neko koga ćete upoznati je možda osoba koju ste sve vreme tražili. Sreća ne zavisi od toga šta imate trenutno, već od toga kakva ste osoba.

Jarac

Kolege će vas podržati. Volite ono što radite i zbog toga se dobro osećate. Kada je ljubav u pitanju, potpuno ste mirni. Hemija koju imate s nekim će biti vidljiva i ljudima u vašoj okolini. Ne dozvolite da se sitnice ispreče na putu vašoj sreći. Samo tako možete ostati pozitivni i veseli.

Vodolija

Vaša finansijska situacija je iznenada bolja nego što ste mislili. Fokusiraćete se na poboljšanja. U ljubavi ćete slediti srce, a ne racio. Sreća vas neće napustiti jer ona dolazi iz vas. Na umu vam je mnogo stvari koje bi mogle da vas učine još zadovoljnijim i tome se radujete.

Ribe

Veliki prihod vam dolazi u susret, zato nikako nemojte zaboraviti na svoj cilj. Imate velike planove koji mogu da budu uspešno realizovani.

Ako ste nedavno započeli ljubavnu vezu, ona će tek sada postati čarobna. Sve ste srećniji jer vam se život kreće u dobrom pravcu. Nikada ne pristajete na to da događaji menjaju vaše raspoloženje i zbog toga uspevate da pozitivne emocije prenesete i na ljude oko sebe.

