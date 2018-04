(FOTO) VOJNI PENZIONER RAZNEŽIO CELU SRBIJU U POTERI: Živorad je 4 puta bio u KVIZU, nikad nije rizikovao, sad je odlučio da uzme 400.000 dinara, a razlog će vas RASPLAKATI!

Živorad Dragičević, vojni penzioner, oduševio je celu Srbiju kada je otkrio na šta će da potroši novac koji je osvojio u Poteri.

On je u prvom delu kviza osvojio 90.000 dinara, a Uroš mu je ponudio 400.000 i on je pristao, a njegov razlog ga je nosio do pobede.

"Bilo je dosta pitanja koje nisam znao. Budući da sam bio četiti puta n akvozu kod vas i nikada nisam rizikovao, pa da rizikujem sad", rekao je penzionisani vojnik i pokazao impresivno znanje i u zajedničku kasu odneo je 400.000 dinara.

Živorad, pošto su pobedili tragača, raznežio je celu Srbiju kada je otkrio na šta će da potroši novac koji je osvojio 530.000, koliko su svi takmičari na kraju skupili.

"Pre sedam godina sam ženi obećao bisere na Visokom naponu, osvojio sam 70.000, to je bilo relativno malo, sad ću valjda moći da kupim bisere. Mada, 37 godina smo u braku, to su pare za suprugu", rekao je penzionisani vojnik.

