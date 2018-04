DOBIĆETE SVE ŠTO ŽELITE ZA SAMO 24 SATA: Sledite ove jednostavne korake i čeka vas pozitivan ishod!

Kada čitate o Zakonu privlačenja, možda vam čini da će biti potrebni meseci ili godine da manifestujete sve što želite.

Ako sledite ovaj jednostavan vodič, možda ćete dobiti tačno ono šta želite u roku od 24 sata – ili čak manje.

Korak 1: Izaberite ono što želite da manifestujete

Kada pokušavate da manifestujete nešto za samo 24 sata, takođe morate odabrati nešto za šta verujete da se može manifestovati za jedan dan. Na primer, nema smisla reći da želite započeti novi posao u roku od 24 sata, osim ako zaista ne verujete da možete postići taj cilj sljedećeg dana. Međutim, možete verovati da ste u stanju uspešno manifestovati sledeći korak u svom putovanju prema novom poslu u jednom danu, u tom slučaju to možete postaviti kao svoj cilj. Kada odaberete nešto što želite manifestirati, zapitajte se sljedeća pitanja:

- Želim li to zaista, u srcu srca?

- Kako ću imati koristi od toga?

- Kada razmišljam o tome, osećam li se dobro?

- Zašto je to dobro za mene i za druge?

Korak 2: Rešite se stvari koje vam stoje na putu

Nažalost, skoro uvek postoji nešto što stoji na putu prema uspehu. Ovo ne treba da vas zaplaši, ovo je samo deo celog procesa manifestacije.

Pazite na ove tri najčešće prepreke:

- Negativna uverenja/razmišljanja

- Toksični ljudi

- Ljudi koji ne veruju u vas, uvek vas kritikuju

- Biranje trenutka

Korak 3: Zamislite vizuelno ono što želite da manifestujete

Verovatno već znate osnove vizualizacije i sigurno ste isprobali te tehnike nekoliko puta. U trenutnoj potrazi za manifestacijom, počnite tako što ćete otići negde gde je tiho i privatno i provedite bar minut zamišljajući ono što želite.

Fokusirajte svu vašu energiju i koncentraciju na ono što želite i privucite sva dobra osećanja vezane za predmet ili ishod da se pojave u vašem srcu.

Dodajte onoliko detalja koliko možete, ali ne pokušavajte zamisliti kako će tačno stvar ili ishod postati vaš – umesto toga, skoncentrišite se isključivo na krajnji rezultat primanja onoga što želite. Ne razmišljajte o načinu na koji će se manifestovati željeni cilj ili ishod i ne pokušavajte videti da vam dolazi putem neke posebne osobe ili sredstava. Vaš fokus treba da bude krajnji rezultat.

Korak 4: Preduzmite korake da manifestujete ono što želite

Ostatak vašeg dana možete provesti uobičajeno. Nakon što ste završili korake 1 i 2, kao što je gore opisano, samo čekate ono što želite da se pojavi. Međutim, ako osetite potrebu da učinite nešto specifično – bilo da ona odmah ima smisla ili da je više intuicija koja se temelji na čežnji – razmotrite vaš poriv. Ako ustanovite da niste dobili rezultat koji želite u roku od 24 sata ili manje, vratite se na prva dva koraka i prođite ponovo kroz njih. Ponekad, zapisivanje onoga što želite može dati Svemiru dodatni podsticaj da se pokrene vaša manifestacija. Postoje neki uobičajeni razlozi zašto ne možete brzo manifestovati željeno. Posebno razmotrite jeste li sumnjali u proces – možda ne verujete da ćete dobiti ono što tražite jer mislite da to niste zaslužili ili možda sumnjate može li se to manifestovati pomoću Zakona privlačenja?

Bilo kakva negativna osećanja (npr. anksioznost, briga, bes i sumnja) ili negativna uverenja mogu sprečiti razvijanje željenog ishoda.

Korak 5: Prepoznajte i cenite

Premda ovaj poslednji korak možda neće izgledati tako značajan na prvi pogled, zapravo može učiniti mnogo, može oblikovati vaš potencijal manifestacije u budućnosti. U osnovi, ključna misao je da treba u potpunosti da ceniti ono što ste jednom postigli. Može se lako zaboraviti da ste zatražili ono što ste primili, stoga preduzmite proaktivne korake kako biste to sprečili. Vratite se na ono što ste pre mislili i osećali kada ste vizualizovali željeni predmet ili ishod i povežite ta iskustva s novim doživljajem da imate ono što želite. Razmislite o materijalnom dokazu da su te misli stvari i da razmišljanje na određeni način može stvoriti konkretne promene u svetu oko vas. Što više povezujete i naglašavate to, to ćete biti bolji u budućnosti (jer ćete zameniti negativna, ograničavajuća uverenja i sumnje sa sigurnijim, pozitivnim mislima i osećanjima).

