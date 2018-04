(FOTO) ŠTA STE PRVO UGLEDALI NA SLICI? Od toga zavisi čega se bojite u ljubavi!

Iako je zaljubljivanje jedan od najlepših ljudskih osećanja, ljudi retko priznaju da nosi i određene strahove s kojima se ljudi potajno bore.

Ipak, lakše je razgovarati o leptirićima koje ljudi osete prilikom prvog poljupca, nego o najdubljim strahovima i nesigurnostima koje svi imamo. Bez obzira na to što ne razgovaramo o svim strahovima koje ljubav nosi, to ne znači da oni ne postoje kod svakoga.

Pogledajte sliku - šta ste prvo zapazili?

1. Lice muškarca

Vaš najveći strah je onaj od nepoznatog. Lako je plašiti se budućnosti i onog što dolazi, jer u ljubavi, kao i u ratu, sve je dopušteno i moguće. Postoji li išta strašnije nego otvoriti svoju dušu nekome i rizikovati da vas povredi i napusti?

Ovo je strah s kojim se svi moraju uloviti u koštac i naći način kako se da se uprkos njemu oslobodite i rizikujete tugu i raskid kako bi ostvarili poverenje i beskompromisnu ljubav.

2. Žena sa knjigom

Ako ste prvo nju videli, vaš najveći strah je da izgubite sebe u novoj vezi. Sviđa vam se ideja zaljubljivanja, povezivanja s nekim za koga smatrate da vas razume i podržava, ali se i bojite da će ta osoba i vaša veza uticati na to ko ste i kakvi ste. Verovatno ste u prošlosti imali neka loša iskustva u ljubavi i prijateljstvu gde ste biti potpuno ranjivi, ali to ne znači da će ovaj put isto završiti.

3. Muškarac sa kapuljačom

Ako ste prvo videli muškarca s kapuljačom vaš najveći strah je pokazati svoju tamnu stranu. Verovatno mislite da vas ljudi u okolini vide kao veselu, dragu, nasmejanu i toplu osobu, jer vi jeste sve to, ali ste još puno drugih stvari, i to je ono što vas užasava. Da neko otkrije vašu mračnu stranu. Bojite se da u vezi nećete moći da sakrijete svoje nedostatke i mane, i bez obzira koliko to pokušavali, nećete uspeti. Ali, to niko ne može.

4. Žena u daljini

Ako ste prvo primetili ženu u daljini, vaš najveći strah je da nikad nećete doživeti pravu ljubav. Usamljenost osećate poput noža, a vaši prošli neuspešni ljubavni odnosi su vam ostavili osećaj da iako ljubav može biti stvarna, ona verovatno nije za vas i možda je nikad nećete naći. Istina je malo drugačija, ako stvarno želite ljubav, naći ćete je. Pristup ljubavi je jako važan, umesto traženja lošeg u ljudima, otvorite im se i pružite im priliku da vas iznenade. Nemojte se povlačiti u sebe.

Kurir.rs/24 sata.hr, Foto: Printscreen/Twitter

Kurir

Autor: Kurir