ŠOK ZA PIJANCE: evo kako da izračunate koliko vam je godina života oduzeo alkohol

Istraživanje je rađeno na 600 000 osoba koje često piju alkohol. Rezultati istraživanja su za mnoge bili šokantni jer je dokazano da ukoliko pijete 10 do 15 pića (vrste alkohola pogledajte dole u tekstu) nedeljno izgubili ste 1 do 2 godine života. Osobe koje piju preko 18 pića nedeljno gube 4 do 5 godina života, a oni koji piju 5 do 10 pića nedeljno gube 6 meseci života.

Pod alkoholnim pićem smatra se čašica žestokog pića (viski 25 ml), mala čaša vina (80 ml) ili mala krigla piva (250 ml). Ukoliko često pijete alkoholna pića imate veći rizik od srčanog udara, fatalne hipertenzije (visokog krvnog pritiska), srčanih oboljenja i aneurizme. Iako su mnoga istraživanja dokazala da pojedine vrste alkoholnih pića mogu biti dobre za zdravlje, na primer čaša crnog vina jednom nedeljno, svako preterivanje je opasno po život.

