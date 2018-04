Kada vidite pet ljudi kako balansira na dasci, a ispod njih stub, šta biste pomislili da rade? Pa, još ih kad čujete kako pevaju... Garantovano ne biste poverovali da oni rade ozbiljan građevinski posao.

Ova bratija u Indoneziji na taj način zabija šipove. Popnu se njih petorica na dasku, pa krenu da cupkaju uz pesmu, a stub se, malo po malo, zabada u tlo. Koliko je to postojano - to je već druga priča, ali da je jeftin i brz metod, to nema dileme.

Kurir

Autor: Kurir