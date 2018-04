UZ OVE SAVETE IMAĆETE NAJBOLJI ROŠTILJ NA URANKU: Evo kako da spremite ćevape, pljeskavice, belo meso... NEĆETE MOĆI PRESTATI JESTI!

Prednosti roštilja i piknika su brojne. Prvo, neformalnost takvih susreta, jer sve je prirodno i spontano, nema komplikovanih jelovnika, višesatnog rada i umora od kuvanja. Oni pametni koriste plastične tanjire, oni dobro organizovani naručuju prijateljima šta da sa sobom ponesu. To je onda pravi užitak za sve, posebno domaćicu.

Međutim, nije lako ispeći i napraviti meso na žaru koje će biti mekano i sočno, ali i dobro začinjeno… Evo saveta kako da to postignete:

Priprema mesa – postoje dve škole. Oni koji začinjaju i sole pre pečenja i oni koji mažu meso dok je na roštilju, ali sole i bibere tek kada ih izvade na tanjir.

Piletina, puretina, svinjetina, zatim pljeskavice i ćevapčići bolji su ako se pre začine. Govedina i teletina mnogo su mekši ukoliko se sole nakon pečenja, kada ih treba još malo potpariti (bilo poklopcem ili alu-folijom), pustiti na toplom barem desetak minuta da omekšaju.

Američkog načina pečenja na roštilju koji pliva u umaku vredi preuzeti začinjanje marinadom: Naseckati i izmešati 2 češnja belog luka, ljutu papričicu, grančicu ruzmarina, list lovora, sok od pola limuna, kašičicu smeđeg šećera, soli, papra i 1 dcl maslinovog ulja. S tim dobro istrljati meso, ostatkom ga preliti, poklopiti i držati nekoliko sati (čak i celi dan) pre nego se stavi na roštilj. Ovu marinadu (kojoj se može dodati još neki začin, zavisno od ukusa) najbolje je koristiti kod pripreme piletine.

Najčešća greška pečenja na žaru je u prvom redu – prepečeno meso, koje je onda tvrdo, suvo i bezukusno. To ne znači da kada razrežemo meso na tanjiru treba da šiklja krv. Meso mora da bude suvo i ružičasto u sredini! E, upravo u ovim bitnim nijansama vidi se majstorstvo onog koji peče na žaru – da zna da napravi pravu jačinu i količinu žera, da zna da postavi meso na gril, da ga ne muči previše nabadanjem, stiskanjem i okretanjem i da zna kada ga treba skloniti s vatre.

Rešetke od roštilja prethodno nauljite, a evo i šta sve možete da spremite za vrlo kratko vrijeme, a da pritom bude ukusno, slasno i masno.

Ćevapi

S njima nikada nećete pogrešiti jer ne postoji osoba koja ih ne voli. Ukusni su, brzo se spremaju i fantastični su sa svim mogućim prilozima, ali i bez njih u trenutku kada se puše u prethodno ugrijanoj lepinji. Njih nije potrebno začinjavati jer je sve to prethodno urađeno u mesari. Sve što treba je da ih odmah po vađenju iz kese bacite na roštilj. Odličan saveznik ukusnih ćevapčića su velike količine luka, koje su toga dana posebno dozvoljenje i čak poželjne, jer je upravo u tome čar divljeg roštiljanja i opuštenog druženja. Bitno je samo da ih pečete dok ne porumene, a kako biste bili sigurni da su gotovi, posle desetak minuta probušite jedan ćevap da proverite da li su pečeni.

Belo meso

Sprema se vrlo brzo i jednostavno, baš poput ćevapa. U mesari možete tražiti već začinjene filete ili one koji to nisu. Ukoliko uzmete ove druge, neće vam biti potrebno ni mnogo vremena, a ni filozofije da to uradite.

Belo meso možete začiniti dodacima za jelima ili solju, a za one koji vole nešto pikantnije mogu se odlučiti i na kari koji će piletini dati jači ukus. Piletinu pecite dok ne dobije zlatnastu boju, u proseku nekih desetak minuta, u zavisnosti od jačine vatre.

Kobasice

Ljubitelji ove masne poslastice su uglavnom muškarci. Međutim, ni žene ne ostaje imune na ovaj specijaliitet, naročito ukoliko se pripremi na roštiljskoj vatri. Jer nema ništa lepše od kobasice sa roštilja.

U mesari birajte crvene, blage ili pikantne, u zavisnosti od ukusa. Kobasice su začinjenje i prethodno pripremljenje u mesari, pa za njihovo pečenje nije potrebno mnogo truda.

Stavite ih na roštilj i pecite deset do petnaest minuta, okrećući ih povremeno kako bi ih vatra zahvatila sa svih strana i pazite da ne pregore.

Povrće

Povrće na žaru je odličan dodatak mesu i na rešetke roštilja možete baciti šta vam duša ište. Najbolje se pripremaju tikvice, patlidžan, crvene paprike i šampinjoni. Potrebno je samo da oprano i tanko isečeno voće (šampinjone i paprike stavljajte cijele ili sečene na pola) začinite sa malo bibera, soli ili začinima i da bacite na tihu vatru kako ne bi izgorelo. Možete kupiti štapiće na koje ćete nabosti miks raznovrsnijeg povrća. Vrlo brzo se priprema, a kada povrće poprimi rumenu boju, vrijeme je da ga sklanjate s vatre. Pre roštiljanja obavezno nauljite roštilj kako se povrće ne bi zalepilo za njega. Povrće okrećite povremeno i nakon pet do sedam minuta možete ga ukloniti sa vatre i počastiti vaša nepca.

