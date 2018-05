Ovaj pas je jedan od onih koji ne mogu da odole da ne zapevaju kada čuju svoju omiljenu pesmu.

A omiljena je mu je jedan od hitova kralja popa Majkla Džeksona "Will You Be There".

Vlasnica Melisa je Hani spasila sa ulice i kada ju je prvi put čula i videla kako uživa u toj pesmi odmah je znala da će ona biti nešto što ih spaja i što uvek mora da ima u kolima.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

