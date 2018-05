NEKA SILA BUDE S NJIMA: Blizanci koji su se tek rodili postali ZVEZDE interneta zbog svojih imena!

Dečak i devojčica rođeni u Juti 4. maja, na Dan "Zvezdanih ratova", dobili su imena po glavnim likovima te franšize.

Bračni par Robins je za lokalnu televiziju naveo da su deca dobila imena Rouen Luk i Kej Leja.

"Čim smo saznali da postoji mogućnost da se rode 4. maja, pomislili smo, nema problema", rekao je Ros Robins.

Dečja soba blizanaca je dekorisana motivima iz "Zvezdanih ratova".

Ljubitelji franšize obeležavaju 4. maj kao Dan "Zvezdanih ratova" jer engleski izgovor tog datuma zvuči kao filmska replika "Neka Sila bude s tobom" ("May the Force be with you").

