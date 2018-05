AKO PADNETE NA NJIHOVE IGRE, NEĆE VAM BITI DOBRO: 5 stvari koje PSIHOPATE i NARCISI govore kako bi vas naveli da mislite da ste VI POLUDELI!

Kad čujete reč “psihopat”, možda ćete pomisliti na Hanibala Lektora, ali većina psihopata su zapravo nenasilni članovi društva. U stvari, velike su šanse da će delovati potpuno nevino.

Oni menjaju svoju ličnost i postaju ono za šta misle da vi želite da budu. I jako su dobri u tome.

Ovde su neke zajedničke fraze koje ćete čuti od psihopata koji želi da posumnjate u svoje psihičko zdravlje.

1. Previše sve analiziraš!

Naravno, postoje ljudi koji previše analiziraju situacije. Razlika sa psihopatama je u tome što ćete uvek retrospektivno otkriti da ste bili u pravu. Oni namerno rade stvari kako bi vas doveli do toga da se osećate loše ili da postanete paranoični. Kada ih počnete ispitivati jer ste nešto posumnjali, oni vas optužuju da previše analizirate situaciju. Ali onda mesec dana kasnije, otkrićete istinu. Psihopate žele da sumnjate u svoju intuiciju i da se osećate kao ludi detektiv.

2. Mrzim dramu

Pa ipak, uskoro ćete otkriti da više drame okružuje njih od bilo koje osobe koju ste ikada upoznali. Psihopate će vas prvo idealizovati i izdizati iznad svih ostalih, hvaleći vas zbog vaše savršene, mirne i jednostavne prirode. Ali pošto je njima stalno dosadno, to nikad ne traje dugo. Oni su patološki lažljivi, serijske varalice i večne žrtve. Neće proći dugo i ove osobine će neminovno početi da izlaze na površinu i uzrokuju veliku konfuziju. Svaki put kada spomenete svoju zabrinutost ili nezadovoljstvo, oni će reći kako „mrze dramu“ i učiniće to da se osećate loše što ste reagovali na njihovo loše ponašanje.

foto: Profimedia

3. Ti si tako osetljiv

Psihopati stvaraju emocije u drugim ljudima – to je ono što oni čine. Nakon konstantnog obasipanja komplimentima i laskanjem, oni će vas ignorisati nekoliko dana i onda će da sačekaju vašu reakciju. Kada konačno to i učinite, optužiće vas da ste preosetljivi. Vređaće vas, omalovažavati i kritikovati vas (obično u stilu zadirkivanja), gurajući vaše granice sve dok konačno ne progovorite. Onda oni koriste vaše reakcije koje su sami izazvali da vas prikažu ludima. U roku od nekoliko nedelja, psihopate mogu izuzetno lako osobu pretvoriti u neprepoznatljivu hrpu nesigurnosti i sumnje u samoga sebe.

foto: Profimedia

4. Ne razumeš me

Naravno, i zdravi parovi imaju nesporazume. Ali kada ste s psihopatom, on će namerno reći stvari za koje zna da će vas isprovocirati. A onda kada reagujere, on će to okrenuti protiv vas i optužiti vas za nerazumevanje. Čak će i negirati da je tako nešto ikad rekao.

5. Ti si lud/bipolaran/ ljubomoran/ogorčen/zaljubljen u mene

Nazivanje takvim imenima obično počinje kada stvari ubrzano idu nizbrdo. Prema psihopatama, svi njihovi bivši partneri, kolege i prijatelji su ludi, bipolarni, ljubomorni, ogorčeni ili zaljubljeni u njih. Jedini izlaz iz toga je prekid svakog kontakta. To znači da nema poruka, poziva, imejlova, čak ni Fejsbuk prijateljstva. U protivnom, možete biti sigurni da će učiniti sve što je u njihovoj moći da se osećate ludi. Dobra vest je – kada vas psihopata pokušava navesti da sumnjate u svoju intuiciju, to znači da im vaša intuicija pravi probleme.

Psihopate nastoje da psihički unište svakoga to bi mogao da ugrozi njihovu iluziju normalnosti u svetu. Dakle, kada započnu igrati mentalne igrice s vama, to je zapravo čudna indirektna čast vašoj sposobnosti da primetite "greške" u njima.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Mislipozitivno/Foto Profimedia

Kurir

Autor: Kurir