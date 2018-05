OKTOPODI SU I ZVANIČNO NAJČUDNIJE ŽIVOTINJE NA SVETU: Ono što mogu da urade zapanjilo je naučnike

Oktopodi su najčudnije životinje na svetu. Pretpostavljamo šta mislite: To je zato što imaju tri srca? Plavu krv? To je zato što mogu ponovo da im izrastu pipci? Ili zato što umeju da se koriste pojedinim alatima? Ili... to je zato što umeju da menjaju boju kad god zatreba?

Da, sve je to super, i sve je to tačno ali to je samo početak.

Naime, oktopodi imaju jedinstvenu sposobnost da menjaju dobar deo njihove RNK (ribonukleinska kiselina). Ovo oktopodi rade pre nego što se moderni ljudi pojavili.

Iako naučnici nisu sigurni kada i zašto su ovo počeli da rade, naučnici znaju da oktopodi danas menjaju svoj RNK kako bi se prilagodili promenama temperature u njihovoj okolini.

"Editovanje RNK je poput menjanja slova u rečima i rečenicama. Ako imate npr neki dokument, i želite da promenite informaciju, vi ćete uzeti jedno slovo i zameniti ga drugim", kaže prof. Eli Ajsenberg.

Ali ono što čini menjanje RNK drugačijim od editovanja DNK su dugoročni efekti. Vaš DNK je identičan u svakoj vašoj odrasloj ćeliji. Tako da, menjanje koda u jednoj ćeliji, to menja zauvek fundamentalno vaš genom, koji se kasnije prenosi na vašu decu, i dalje...

Ovako većina jedinki u životinjskom svetu evoluira. Ali oktopodi rade stvari drugačije - oni edituju svoj RNK što im omogućava da isprobaju adaptaciju na kratke staze bez petljanja u buduće generacije.

"U ovom aspektu RNK mutacije, odnosno RNK editovanje su mnogo manje opasni. Možete se igrati sa RNK. Možete testirati mnogo različitih mogućnosti bez oštećenja glavne kopije vaše genetske informacije", kaže prof. Ajsenberg.

Promene RNK za razliku od promena DNK nisu nasledne. To takođe znači da možete ciljano izabrati određeni deo tela i editovati RNK u njemu individualno. Zapravo, studije pokazuju da oktopodi menjaju RNK u mozgu više nego bilo gde drugde.

Ovo je navelo neke eksperte na hipotezu zbog čega su oktopodi najinteligentniji beskičmenjaci na planeti.

Kurir.rs/Business Insider/Foto: Printscreen Youtube

