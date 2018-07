OD OVOG TERETA NEKI ĆE PASTI NA NOS! NEDELJNI HOROSKOP DO 29. JULA: Da li postoji dovoljno dobra nagrada za OVOLIKA ISKUŠENJA?

Ova nedelja donosi promene koje će pojedini znakovi jedva podneti! Zapamtite, tek kada stvari počnu da se dešavaju - tako i vi tek počnite da razmišljate o njima. Ne zamarajte se, jer će vam trebati svaki atom snage!

OVAN

Ujed buve ljubavi koja vas je ujela svrbeće vas u narednih nedleju dana! Neki put i malo posla će vam ići na živce, ali ništa značajno. Već od sredine nedelje vraćate se u svoju rutinu i sve je opet kako treba. Tada se, naime, dešava prelepa i veoma retka konjukcija Sunca i vašeg vladara Marsa, te i ne čudi što ćete konačno osetiti dugo željeni mir. Tada je, takođe, pravo vreme da krenete u ostvarivanje želja. Posebno na ljubavnom planu, bićete srećne ruke.



BIK

Sve što ste smatrali bitnim ove nedelje ćete prečešljati i tako rešiti pitanje iste prioriteta. Neočekivane novosti će vas prosvetliti, a u fokusu ćete, pored zarade, uvrstiti i sebe, konačno. Sebe i sopstvene želje! Agresivni Mars će pokušati da vam pomuti planove, ali ne brinite, dovoljno čvrsto stojite s obe noge na zemlji da po prirodi nećete dozvoliti da vas bilo šta izmesti. Možda ćete malo emotivnije da se prisetite nečega iz prošlosti, ali shvatite to kao rast a ne kao nešto čime treba da se bavite. Ostavite prošlost tamo gde treba da bude - u prošlosti, učite iz nje i samo nastavite napred. Nagrada za to biće jedan seksi vikend!



BLIZANCI

Ovo je vaša nedelja ljubavi! Venera prelazi preko vašeg znaka, a retka je pojava to da baš ona stoji apsolutno suprotno od Saturna u vašoj zoni partnerstva. Iskoristite ovo, te spoznajte tu važnu osobu koja vam ulazi u život. Već od sredine nedelje činiće vam se da je broj ljudi koje poznajete udvostručen! To će vam zapravo biti znak da ste na korak do cilja. U petak veče bi trebalo da se dogodi magija.



RAK

Uradite sve što mislite da je neophodno kako biste se snabdeli samopouzdanjem i pozitivnom energijom, koja će vam biti neophodna u narednom periodu na svakom polju. Čak će i poslovna situacija da vam se reši na taj način, a već neko vreme se žalite kako više ne vidite svrhu. Nekoliko novih ljudi ulazi u vaš život i sa sobom nose za vas veoma važne poruke. Srešćete se oko četvrtka i na vrlo jednostavan način će sve početi, ništa se ne brinite. Mesec će vam začiniti ljubavni život tokom vikenda.



LAV

Ove nedelje ćete definitivno rešiti problem - šta je zaista bitno a šta nije, posebno na polovnom planu. Prestaćete da vodite bitke koje ste odavno izgubili i tad će vas konačno krenuti, iako ni sada ne verujete u ovo što ste pročitali. Takođe, ove nedelje ćete po prvi put posle ko zna koliko vremena, početi da radite na velikim planovima koje ste još duže kovali. Opustite se, idite na put i iskoristite vikend pred vama na najbolji mogući način.



DEVICA

Ne uzimajte ništa zdravo za gotovo, nije trenutak. Tek kada stvari počnu da se dešavaju - tako i vi tek počnite da razmišljate o njima. Već početkom nedelje karijera i porodica pašće na vaša leđa i taj ćete teret jedva poneti uspravljeni. Verujte svojoj intuiciji, bolja vremena dolaze, ali ovo morate istrpeti kako znate i umete. Istrajte u svojim željama i planovima, bez obzira na poteškoće života. Za vikend očekujte lud provod. Možda vam ljubav nije na zavidnom nivou, ali društvo će vam pokazati da ste i te kako važni.

VAGA

Ovo je nedelja kada ćete se setiti nekih ljudi koje ste praktično zaboravili. Probajte da obnovite te kontakte i uživajte u totalno drugom okruženju od onog na koje ste navikli. Prijaće vam promena. Isključite telefon, kompkjuter... napravite žurku za pamćenje, kako sami vi znate. pozovite sve sa kojima zaista želite da provodite vreme i zaboravite na onlajn život makar na jedan dan. Bilo koji dan ove nedelje savršeno je pogodan za to. Od petka ćete biti poput zvezde - uvek u centru pažnje i zbivanja. Želimo vam odličan provod!

ŠKORPIJA

Protekle nedelje ste "putovali brzim vozom" kroz život, a taj put nastavlja se i ove! Ipak, biće vam oisetno lakše, jer ste shvatili ko vas podržava, na koga možete da se oslonite i od koga možete slobodno da potražite pomoć. U narednom periodu čeka vas razrešenje mnogih problema, posebno ljubavnih. Mesec će vas učiniti šarmantnijim nego što ste inače!

STRELAC

Mnoštvo različitih stvari vam se nudi, koje biste mogli da iskoristite na raznim životnim poljima, ali da li zaista imate petlje za sve, to ćete morati sami da procenite? Strelčevi, ne pravite greške često, da li ste sigurni da se poznajete dovoljno? Sada je vreme da to saznate! Neka to liči na skidanje flastera - brzo donesite odluku i podjednako brzo se pomirite sa novonastalom situacijom.

Posebno što se tiče onoga što znate da želite. Ne oklevajte, vreli vikend vas čeka, ne dozvolite da se "pomeri za neki sledeći dan"!

JARAC



Povratili ste svoje staro "ja", sve oko vas čini se normalno i realno i to vas raduje. Naoružani specifičnim samopouzdanjem jednog Jarca, rušićete sve pred sobom, ali i skupljati nagrade, ama na svakom koraku! Međutim, krenućete napred mnogo bržim korakom nego što ste očekivali. Kada osetite da ste potrčali, obratite se porodici i pravim prijateljima. Oni će jedini znati kako sa vama te kako da vam pomognu na bilo kom polju.



VODOLIJA

Mnogi novi počeci dogodiće vam se upravo u ovoj nedelji. Posebno na poslovnom i ljubavnom planu, gde vam se u poslednje vreme i ne dešavaju baš lepe stvari, posebno ne brzo i lako. Ipak, čuvajte planove za sebe i realizujte ih onda kada sami uvidite da je vreme za sledeći korak. Već oko srede ćete, inače, postati svesni osobe iz okruženja koja će vam promeniti čitav život! Postaće vam izuzetno važna i nećete moći da verujete da ste je tako dugo tražili, a da je ona na neki način već bila u vašem životu. Prepustite se avanturi za vikend koji je pred vama.



RIBE

Još jedna nedelja sjajna za vašu karijeru! Mnogi poslovni odnosi koje ste do sada negovali prerašće u fantastilne, koji će vam se i te kak oisplatiti. Međutim, opremite se stpljenjem. Ne gurajte glavom kroz zid. Birajte svoje bitke, kako biste očuvali mir u vašem životu. Kada još krajem nedelje budete doneli odluku da više nemate vremena za gubljenje - svanuće vam! Merkur se useljava u vašu zonu parnerstva. Biće aktivno!

