NEDELJNI HOROSKOP DO 5. AVGUSTA: Pred nekima dani ispunjeni NAJBOLJIM SEKSOM IKADA, a drugi nemaju dovoljno prijatelja ni da ih nabroje NA PRSTE JEDNE RUKE!

Ove nedelje mnogi znakovi shvatiće koliko je važno posvetiti se sebi. Samo tako ćete saznati šta vam je zaista važno, a zbog čega trčite i ostajete bez daha samo da bi se dokazali drugima!

OVAN

Posvetite se sebi, oslušnite dobro šta vam um i telo žele. Samo tako ćete izbeći svu dramu ove nedelje. Od ponedeljka, kada Venera uđe u vaš znak, osetićete potrebu za nežnijim stvarima u životu, poželećete da se skućite, da se s nekim ušuškate i tako uživate. Sredinom nedelje, mir prelazi u spontanost, pa ćete iskusiti i malo avanture! Krajem radne nedelje konačno ćete razrešiti spor oko moći i prevlasti u zajednici, što će vam ponovo doneti mir u svakodnevicu. Vreme je da pokažete kakav ste diplomata!

BIK

Ovo je nedelja kada ćete se konačno prepustiti promenama koje vam se nameću. Kreativna Venera će vam omogućiti da imate najbolje ideje zahvaljujući kojima nećete prezati od promena, već ćete ih učiniti praktičnim zadovoljstvima koje vam život daje! Porodica će vam biti na prvom mestu, s poslom ste u savršenom miru. Što se ljubavi tiče, obradujte sebe jednim zabavnim vikendom koji nimalo ne priliči vama kakve vas drugi poznaju. Krajem nedelje, rešite taj spor koji vas muči, jednom zauvek.



BLIZANCI

Što pre shvatite šta vam je najbitnije, šta vam najviše treba... to će vam biti lakše. Život vas tokom ovog perioda i te kako nagrađuje. To je dobro, opustite se! Ništa vam se ne dešava što ne možete da podnesete. Za razliku od ostalih znakova, ove nedelje vaši dani ispunjeni ljubavlju biće utorak i sreda. Romantične noći činiće se kao da traju 48 sati! Kasnije u nedelji se pozabavite finansijskom situacijom, hladne glave i puni pozitivne neregije. Ukoliko niste u vezi, ovog vikenda će vam se dogoditi nešto tako spontano, da nećete moći da mislite na bilo šta drugo.



RAK

Konačno ćete saznati šta vas muči, pa zatim ćete konačno i doneti odluku koju nikako da donesete! Velike želje i snove sačuvajte za 24. avgust i tada krenite da ih realizujete. Takođe, zapamtite, ako se ne slažete s nekim iz nekog razloga, potrudite se da ispoštujete tuđe, bez obzira na svoje koje je totalno suprotno. Za vikend ćete biti nagrađeni seksi noćima koje vam se već neko vreme vrzmaju po glavi.



LAV

Nakon prošlonedeljne drame, evo odmora! Tako mirni, spoznaćete osobu sa kojom bi mogli da uplovite u izuzetno romantične vode. Sredinom nedelje ćete osetiti potrebu da nešto promenite, pa ćete se poigrati sa na raznim životnim poljima i tako sami sebi stvoriti onu pozitivnu tremu - osećaj za kojim već neko vreme naprosto vapite! Ukoliko ste na poslovnom planu nešto smetnuli s uma, ne brinite. Sve će izaći na videlo u petak. Sredite to odmah, pre nego što postane kasno. Zatim izađite i provedite dan u prirodi.

DEVICA



Možda delijete kao da su vam "sve ovce na broju", ali ne lažite sebe makar, znate da nije tako. Ukoliko na ljubavnom planu ne dobijate "povratnu informaciju" kakvu želite, pronađite nežnost u krugu porodice. Razgovarajte sa najmilijima, jer u iskrenim razgovorima je spas. Ukoliko se ne slažete sa svima baš najbolje, ove nedelje ćete shvatiti da je stanje upravo suprotno. Na samom kraju nedelje shvatićete gde vam je srcu mesto!

VAGA



Vama je ove nedelje zakomplikovan i poslovni i privatni život, ali evo reči utehe! Od sada pa sve do 25. avgusta iskoristite vreme da očarate najbitnije ljude koje ste kroz posao do sada upoznali. Stres koji dolazi iz porodice potrudite se da ostavite za kraj nedelje, pa to rešavajte tada. Zvezde kažu da su ti dani mnogo bolji za tako nešto od dana s početka nedelje. Za vikend se potrudite da se dobro odmorite. Provedite vreme u svom omiljenom kutku i razmišljajte pozitivno.

ŠKORPIJA

Nemojte preterivati! Sredite listu prioriteta, bavite se organizacijom porodičnog puta i to vam je, za ovu nedleju, i više nego dovoljno. Takođe, krajem avgusta očekuje vas iznenadno putovanje. To će dosta energije izvući iz vas, zato je čuvajte. Ne trošite je uz vetar. Ne dozvolite mašti da kreira nešto što nije realno i što će vam samo pomutiti odnose bez ikakve potrebe. Javite se prijateljima koje ste zapostavili. Prijaće vam to okruženje.



STRELAC

U poslednje vreme nikome nije zabavno kao vama, ali ove nedelje se primirite. Idite na zasluženi predah i napunite baterije. Saznajte da li ono čime raspolažete zaista jeste nešto što i zaslužujete. Takve misli će vas moriti od samog starta nedelje. S druge strane, u petak će vas jedan prijatelj prozvati zbog svega što se dešava. Razmislite o svemu što budete čuli i okrenite novi list. To će blagotvorno delovati na sva vaša životna polja, jer ćete iz svega izaći kao daleko bolji čovek nego što već jeste. Za vikend se pozabavite pitanjem - da li zaista treba stremiti ka tome da uvek budete u pravu?

JARAC

Protekle nedelje udarila vas je surova realnost, zato ove nedelje potražite mir i sklad u odnosu na samo vaše želje i potrebe. Možda i ne pripadate okruženju u kojem ste. Možda je sada vreme za drastične promene. Ako se samo trudite da iz svega izađete kao pobednik, gubite životne lekcije koje će vam kasnije biti i te kako potrebne. Smanjite doživljaj! Ne shvatajte opaske lično i pozabavite se ljubavnom situacijom, koja će vas neočekivano zaintrigirati sredinom nedelje, bili već u vezi ili ne.



VODOLIJA

Bez obzira na to koliko ste trenutno uzbuđeni i izloženi raznim iskušenjima, sedite mirno! Budite staloženi. Ne donosite nikakve ishitrene odluke. Uzmite malo vremena samo za sebe i počnite da planirate korake, poteze... Ukoliko ste potišteni zbog nekoga, odgovore na sva pitanja nosite u sebi, znajte to. Zato se pustite avantura, i dobro se posvetite sebi. Budite sigurni, ne postoji ništa i niko na svetu što vas može navesti da gledate samo levo ili samo desno. Postanite čitave svesni situacije u kojoj se nalazite, i sve će vam biti mnogo jasnije.

RIBE

Prepustite se čarima koje vam ova nedelja donosi. Vreme je za iznenađenja kakva niste mogli ni da sanjate! Neki od najlepših dana ikada, posebno na ljubavnom planu, čekaju vas tek krajem meseca. Do tada, opustite se, uživajte, pa makar i malo izgubite razum na poslovnom planu. Okupirajte misli i dozvolite sebi da budete oboreni sa nogu. Takođe, istina je u vašem slučaju - što vas je više, to vam je bolje! Okružite se prijateljima i provedite fantastičan vikend.

