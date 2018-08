LOŠE VESTI ZA ONE KOJI BRZO PLANU: Niste toliko pametni kao što mislite, a evo zbog čega!

Ljutiti ljudi skloniji su precenjivanju svog stupnja inteligencije u odnosu na one mirnije prirode, tvrde naučnici.

To je zato što je ljutnja povezana s visokim stupnjem narcisizma, kao i povećanom uverenošću u sopstvene sposobnosti. Uz to, osobe koje lako gube planu, verovatno imaju više problema u održavanju stabilne veze. To je zato što je osobama s velikim nivoo, narcisizma predstavlja problem da uspostave povezanost s drugima jer uvek pokušavaju da dominiraju nad njima.

"U nedavnom projektu sam proučavao povezanost ljutnje i raznih kognitivnih funkcija", rekao je vođa projekta Marcin Zajenkovski, s katedre za psihologiju Varšavskog sveučilišta.

"Primetio sam da se ljutnja znatno razlikuje od drugih negativnih emocija, poput tuge, teskobe ili depresije. Ljutnja je više orjentisana na rešavanje problema te se povezuje s optimističnom percepcijom rizika i optimističkim predrasudama", izjavio je.

Naučnici tek treba da sa sigurnošću dokažu kako ljudi skloniji ljutnji imaju i veće poverenje u sopstvene sposobnosti. Nakon sprovođenja dva istraživanja s ukupno 528 učesnika, naučnici su otkrili kako ljudi koji naglo gube raspoloženje često precenjuju svoju inteligenciju.

Učesnici je trebalo da govore o svom temperamentu i procene svoju inteligenciju na skali od 25 bodova. Nakon toga su morali proći test inteligencije kako bi proverili da li su njihove procene u skladu sa stvarnosti.

"Osobe koje su jako sklone ljutnji često precenjuju svoje sposobnosti, pa tako i misle kako su pametnije nego što stvarno jesu. Ovaj deo ljutnje povezan je s narcisističkim iluzijama", rekao je Zajenkovski.

Naučnici nisu pronašli nikakve povezanosti između temperamenta ispitanika i njihovog nivoa inteligencije, već samo u tome kako percipiraju svoje sposobnosti.

