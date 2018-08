NIŠTA NIJE SIGURNO I BIĆE VAM MUKA OD TOGA! NEDELJNI HOROSKOP DO 19. AVGUSTA: Od strasti do horor filma, ovakav život do sada niste živeli, NITI ĆETE!

Šta ako vam kažemo da ništa nije sigurno i da možete menjati u svom životu šta god poželite? Narodski rečeno - sami ste kreator svoje sudbine! Bez obzira na to šta vam zvezde javljaju da vas očekuje ove nedelje, ukoliko vam se nešto ne dopada smognite snage to da promenite ili čak i izbegnete ako treba! Ako želite, pak, da vam nešto "stigne" brže, a to nikako da se dogodi, zapitajte se da li to zaista ono što vam je neophodno ili samo gubite vreme. Ove nedelje, sve je relativno!

OVAN

Zadovoljstvo vam nije na zavidnom nivou na emotivnom planu, dragi Ovnovi. Ali nem dozvolite da vas to slomi! Van kuće imate ciljeva i ciljeva koje treba dostići, zar ne mislite da je vreme za neke nove uspehe, koji kasnije mogu da reflektuju uspeh i na druga životna polja? Na kraju krajeva, ljudi se rastaju širom sveta, neće vam ništa faliti da, ukoliko je za to zaista došlo vreme, to učinite i sami. Preuzmite nazad toliko obožavanu kontrolu nad finansijama, vremenom, energijom, životom! Ono na čemu budete radili danas, sutra ćete prepoznati kao ostvarenje svih snova! Budite manje dramatični.

BIK

Da li ste svesni gde ste krenuli? Takođe, da li znate da je u redu da ne znate gde ste krenuli? Priznajte, iako volite da sve bude pod konac, kako trenutno pojma nemate šta vas čeka - u tome je "čar čitave situacije"! Zato raširite krila i neka vas ona ponesu! Sve vreme i novac dajte na to nepoznato, nagrada koja sledi je sve što ste ikada priželjkivali. Takođe, ovo će vas promeniti na načine koji su vam trenutno nezamislivi. Samo uživajte. Dozvolite sebi to, zaslužili ste.

BLIZANCI

Zašto tačno čekate da vas neko tretira kao božanstvo, ako i sami to ne činite za sebe? Kucnuo je zadnji čas da se pozabavite sobom, svojim željama, svojim bićem, sobom! Idite u spa centar, pročitajte neku knjigu, pogledajte neki dobar film... uradite nešto što volite, počastite se. Osećaj je nezamisliv i trebate ga trenutno. Zvezde vam toplo preporučuju da se upustite u što više lepota koje život pruža.

RAK

Mnogi ne znaju kako da se pripreme za ono što im sleduje, ali vi znate. Zato - samo napred, Rakovi i bez brige! Bez obzira na bol koji vas razara, nastavite napred. Uspeh je mnogo slađi od osvete. Ne dozvolite prošlosti da vas ponovo sustigne i sruši na kolena. Takođe, naučite jednom zauvek da nisu svi vredni pažnje i truda. Otvorite oči i pogledajte u čistu istinu. Samo nastavite napred, biće sve u redu.

LAV

Lavovi, za vas stiže jedna čaša vina i jedna topla šolja čaja! Evo šta to znači... Svi rođeni u ovom znaku savladali su balans, te je red da to proslavite, ali bez preterivanja. Ove nedelje se hranite zdravo, te osmislite novi fitnes program. Tako ćete nastaviti da blistate na poslu, ali i kod kuće, kao i u emotivnim odnosima. Što duže održite teško postignuti balans, to će vam život biti miliji. Bravo!

DEVICA

Vas samo ljubav zanima. Vi vidite samo onoga za koga vaše srce kuca. Ove nedelje, mnogo šta ćete naučiti na tom polju, ali ćete za promenu gledati svojim očima, nećete pratiti slepo nikakve glasine. Verujte planu zvezda, koliko god vam teško bilo i držite oči otvorene. Sada ćete konačno naučiti šta zaslužujete, a čemu niste dorasli, niti ćete ikada. Dok vi sanjate o zajedničkom životu, putovanjima, venčanju, saznaćete od prijatelja koliko je to zapravo ostvarivo. A onda... onda kreće život, i niko neće moći da stane na put vašoj sreći.

VAGA

Mogućnosti, rešenja, ne ograničenja! Bilo da vam treba vetar u leđa ili, pak, sidro, nemojte nikada misliti da ste veći od onoga što vam se dešava. Ove nedelje spoznaćete koliko je zapravo vaš potencijal i iznenadićete se. Jer, bez obzira na to koliko ste grešili, za nešto ste i te kako bili u pravu i uspeli da naučite ono što se od vas tražilo. Zato, slobodno zaigrajte ulogu koja vam se pruža. Zvanično postanite kreator sopstvene sudbine! A sve ostalo će se "složiti" samo. Moćniji ste nego što mislite da jeste, ali ne dozvolite slavi da vam "popije mozak".

ŠKORPIJA

Udahnite i izdahnite odbrojavajući do pet. Kad materijalno počne da slabi, tako vam spiritualno jača, zar ne? Pa, pozabavite se time, istražujte malo dublje nego obično. Udahnite i izdahnite. Brojte do pet, dovoljno je. Predajte se meditaciji, kakva god da vam odgovara. Sve probleme rešićete samo mirne glave ove nedelje. Takođe, shvatićete šta vam duša želi samo kada ona postoji u mirnom telu. Zato, smirite se, te dozvolite ovim alatima da vam pomognu kako niko i ništa do sada nije.

STRELAC

Oluje su prošle, tako da možete da predahnete. U narednom periodu, turbulencija nema. Obuzima vas osećaj da ipak ima nade, a to je istina - ima je! Počnite ponovo da se radujete malim stvarima. Napravite listu stvari ili ljudi koje najviše volite, a onda svakoga dana uradite ili videte onoga zbog koga vam srce preskače. Napravite prostora za novine koje dolaze. Najgore je iza vas, konačno!

JARAC

Desi se nekad da stvari ne idu od ruke i to je okej. Da, i vama može da se dogodi da vam stvari ne idu od ruke! Ali, ovo nije nedelja kada ćete zbog toga da patite. Ovo je, upravo suprotno, nedelja kada ćete se prepustiti obnavljanju, promenama, uzemljenju... svemu što bi zaista veoma brzo moglo da vas vrati nazad na noge. Kanališite svu svoju energiju u dobro! Takođe, usmerite je malo više ka poslu. Izgradite se iznova, prvo poslovno, da bi vam uz to zadovoljstvo privatno išlo od ruke. Znate da ste takvi, da se ne lažemo. Zapitajte se - da li radite ono što volite?

VODOLIJA

Sve što vam se dešava u životu, posebno u poslednje vreme, sve sa sobom nosi nekakvu lekciju koju nipošto ne smete da propustite. Međutim, kada se desi da ste uložili i više nego što ste imali, kao što ste protekle nedelje, ove nedelje je vreme kada bi trebalo da dozvolite sebi da budete ranjivi, da osetite bol, da ga prihvatite a onda i pustite. Snaga koja za tim stiže je neverovatna! Ne sažaljevajte se, već sami postanite onakva promena kakva vam je sada najpotrebnija.

RIBE

Puni ste ljubavi, nekakve svetlosti... i ne čudi što upravo to i privlačite! Ove nedelje vam stiže nagrada, od koje će vam srce zalupati brže. Vaš emotivni život se konačno razrešava i počinje da se vrti oko jedne izuzetno zanimljive osobe, baš onakve kakvu vi i zaslužujete, kakvu ste čitavog života čekali. Čak i ako ste već zauzeti, nikada nije kasno za novi početak, imajte to u vidu. Šetajte s voljenom osobom držeći se za ruke i dozvolite najnežnijim osećanjima da vam oboje svet u roze!

